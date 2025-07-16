Ang mga hakbang upang mag-sign up para sa isang MEXC account ay magkapareho para sa parehong iOS at Android user. Dito, nagbibigay kami ng isang pagpapakita ng proseso gamit ang interface ng iOS. BuksAng mga hakbang upang mag-sign up para sa isang MEXC account ay magkapareho para sa parehong iOS at Android user. Dito, nagbibigay kami ng isang pagpapakita ng proseso gamit ang interface ng iOS. Buks
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Gabay sa User/Paano Mag-s...EXC Account

Paano Mag-sign Up para sa MEXC Account

Hulyo 16, 2025
0m
#Basic#Mga Baguhan
Sign
SIGN$0.03854-0.51%
RWAX
APP$0.0002718-0.80%
Kangamoon
KANG$0.0002209+0.63%
Helium Mobile
MOBILE$0.0002171-0.32%
MAY
MAY$0.01427+1.42%

Ang mga hakbang upang mag-sign up para sa isang MEXC account ay magkapareho para sa parehong iOS at Android user. Dito, nagbibigay kami ng isang pagpapakita ng proseso gamit ang interface ng iOS.

Buksan ang iyong MEXC App. Para sa mga bagong user, ang unang pag-log in ay itinuturing na sign-up. Maaari kang mag-sign up o mag-log in gamit ang iyong email address o numero ng mobile. Sa halimbawang ito, ipapakita namin ang paggamit ng isang email address.

Ilagay ang iyong email address at password, pagkatapos ay tapikin ang Mag-sign up. Ang password ay dapat na hindi bababa sa 10 character ang haba at may kasamang malalaking titik, maliliit na titik, numero, at simbolo.

Kung mayroon kang referral code, maaari mong i-click ang [▾] at ilagay ito sa input box. Kung gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa mga referral, maaari mong basahin ang "Pag-imbita sa Mga Kaibigan na Mag-sign Up sa MEXC."


I-tap ang [Kunin ang Code]. Mag-log in sa email address na ginamit para sa pag-sign-up at tingnan ang verification code. Ilagay ito sa field ng Email Verification Code, at i-tap ang [Isumite].


Ang screen ay magsasaad na ang pag-sign-up ay matagumpay. Pumasok sa pahina ng MEXC, at simulan ang iyong paglalakbay sa pangangalakal.

Maaari mo ring i-scan ang QR code sa opisyal na website ng MEXC upang i-download ang app.


Kung makatagpo ka ng anumang mga isyu sa panahon ng pag-sign-up, maaari kang makipag-ugnayan sa aming Customer Service team para sa tulong.

Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.
Pagkakataon sa Merkado
Sign Logo
Sign Live na Presyo (SIGN)
$0.03854
$0.03854$0.03854
+2.55%
USD
Sign (SIGN) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Kadalasang Itinatanong Tungkol sa mga Isyu sa Account

Kadalasang Itinatanong Tungkol sa mga Isyu sa Account

1. Pag-login1.1 Paano ako maglo-log in kung hindi maa-access ang aking mobile number o email?Kung naaalala mo ang password sa pag-login ng iyong account:Sa Web: Sa opisyal na pahina ng pag-login, ilag

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus