Paano Mag-Trade ng Tokenized Stocks sa MEXC

Ang tokenized stocks ay tumutukoy sa mga digital token na kumakatawan sa pagmamay-ari o karapatan sa mga aktuwal na stock sa totoong mundo. Karaniwan, ang mga token na ito ay iniisyu sa isang blockchain at nagbibigay-daan sa pag-record, paglipat, at pamamahala ng pagmamay-ari ng stock gamit ang teknolohiyang blockchain. Ang mga investor ay hindi humahawak ng aktuwal na stock certificate; sa halip, sila ay may hawak na digital token na tumutugma sa partikular na mga stock. Ang ilang tokenized stocks ay maaaring magbigay sa mga may hawak nito ng katumbas na mga karapatan gaya ng sa aktuwal na stock, tulad ng pagtaas ng presyo, dibidendo, at iba pang mga benepisyo.
Kung ihahambing sa tradisyonal na stock trading, ang tokenized stocks ay may ilang mahahalagang benepisyo:
Pandaigdigang Accessibility: Maaaring i-trade 24/7 nang walang limitasyon sa rehiyon o oras ng operasyon ng mga tradisyonal na merkado.
Mataas na Likididad: Mas mababang halaga ng puhunan ang kailangan kaya’t mas madaling makabili kahit maliit lang ang kapital.
Transparency: Ang lahat ng transaksyon ay naitatala sa isang immutable na ledger, na nagpapataas ng tiwala at kadalian sa pag-audit.
Mas Pinahusay na Kahusayan: Ang mga smart contract ay awtomatikong isinasagawa ang mga proseso, kaya nababawasan ang oras ng settlement at gastos sa operasyon.
Pinag-uugnay ng tokenized stocks ang bukas na kalikasan ng teknolohiyang blockchain at ang pundasyong halaga ng mga tradisyonal na securities, tinatanggal ang mga hadlang sa heograpiya at oras habang malaki ang naitutulong sa pagpapataas ng likididad ng mga asset at kakayahang pagsamahin ang mga ito — na kadalasang tinatawag na “financial Legos.”
Ayon sa datos mula sa RWA.xyz, patuloy ang paglago ng tokenized stock market mula pa noong unang bahagi ng 2025. Noong Hulyo 9, lumampas na sa $400 milyon ang kabuuang laki ng merkado, at tinatayang maaaring lumago pa ito hanggang sa trilyong dolyar sa hinaharap.
Sa kasalukuyan, may dalawang pangunahing modelo ng pagpapatupad ng tokenized stocks sa industriya:
1) 1:1 Asset-Backed Security Tokens: Kinakatawan ng mga platform tulad ng xStocks. Sa modelong ito, ang token (halimbawa, TSLAX na kumakatawan sa Tesla stock) ay direkta o hindi direktang sumasalamin sa pagmamay-ari o karapatan sa aktuwal na shares (TSLA) batay sa mga legal na balangkas. Ang pamamaraang ito ay lumilikha ng on-chain na representasyon ng totoong equities, na nakatuon sa pagiging tunay at transparent ng aktuwal na asset.
2) Derivative-Based Token Contracts: Kinakatawan ng mga platform tulad ng Robinhood. Sa modelong ito, ang tokenized stock ay hindi kumakatawan sa legal na pagmamay-ari ng aktuwal na stock. Sa halip, ito ay sumasalamin sa isang derivatives contract sa pagitan ng user at ng isang entity tulad ng Robinhood Europe, na sumusubaybay sa presyo ng stock. Legal na itinuturing itong isang over-the-counter (OTC) derivative, at ang on-chain token ay nagsisilbing digital na sertipiko lamang na kumakatawan sa mga karapatang nasa loob ng kontratang iyon.
Ang MEXC Spot Trading ay nag-aalok na ngayon ng iba't ibang U.S. tokenized stocks na sinusuportahan ng xStocks, kabilang ang TSLAX, MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, SPYX, at marami pang iba. Makikita ang mga U.S. stock tokens na ito sa seksyong Tokenized Stocks sa pahina ng Merkado sa MEXC. Sa pamamagitan ng suporta ng MEXC sa tokenized stock trading, mas madaling makakakuha ng access ang mga investor sa mga shares ng kilala at pandaigdigang kumpanya gamit ang USDT, na nagbibigay-daan sa mabilis at flexible na global investment opportunities.
Maaari kang dumiretso sa seksyong Tokenized Stocks at i-click ang button ng Mag-trade upang makapunta sa pahina ng Spot trading. Bilang alternatibo, maaari mo ring i-type ang pangalan ng token (halimbawa, TSLAX) sa search bar upang direktang mapunta sa Spot trading interface nito.
Piliin ang uri ng order na pinakaangkop sa iyong trading needs upang mabili ang tokenized stock at makumpleto ang transaksyon. Sa kasalukuyan, nag-aalok ang MEXC ng 0 trading fees para sa tokenized stock trading, na lubos na nagpapababa sa hadlang ng pagpasok at ginagawang mas madali para sa mas maraming user na makilahok sa pag-iinvest sa mga de-kalidad na pandaigdigang equities.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi itinuturing na payo ukol sa pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, consulting, o anumang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon upang bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay lamang ng impormasyon bilang sanggunian at hindi ito itinuturing na investment advice. Mangyaring tiyaking lubos mong nauunawaan ang mga kaakibat na panganib at mag-invest nang may pag-iingat. Lahat ng desisyon at resulta sa pamumuhunan ay buong responsibilidad ng user.