Paano Gumamit ng AI para Gumawa ng Grid Trading Bot

Ang grid trading ay isang quantitative at automated na estratehiya sa pangangalakal. Para sa isang detalyadong panimula at gabay sa gumagamit, maaari kang sumangguni sa "Ano ang MEXC Futures Grid Trading?"
Ginagamit ng AI ang malalim na pagsusuri ng makasaysayang datos ng merkado at real-time na mga trend ng presyo para sa isang partikular na pares ng kalakalan. Ito ay matalino at awtomatikong nagtatakda ng pinakamainam na hanay ng presyo, bilang ng mga grid, at leverage multiplier para sa user.
Upang gamitin ang AI: Pumunta sapahina ng Grid Trading at, sa kanang bahagi sa ilalim ng seksyong Create Grid, piliin ang AI mode.
Pumili ng Direksyon: Pumili sa pagitan ng Neutral, Mahaba, o Maikling estratehiya batay sa mga trend sa merkado.
Neutral: Pinakamahusay na angkop para sa patagilid na mga merkado na may madalas na pagbabagu-bago ng presyo at walang malinaw na trend.
Mahaba: Tamang-tama para sa mga market na may pangkalahatang pataas na trend.
Panandalian: Angkop para sa mga market na may pangkalahatang pababang trend.
Piliin ang Tagal: Pumili ng tagal na nababagay sa iyong plano sa pangangalakal. Kung mas mahaba ang tagal, mas malawak ang hanay ng presyo, at mas mababa ang dalas ng pagpapatupad.
Gumawa ng Grid Bot: Kopyahin ang inirerekomendang diskarte, ilagay ang halaga ng iyong pamumuhunan, at mabilis mong mailunsad ang iyong Futures Grid AI bot.
Mga Advanced na Setting (Opsyonal): Maaari mo ring i-configure ang mga sumusunod na parameter:
Risk-Controlled Mode: Paganahin ito upang mabawasan ang panganib ng liquidation sa panahon ng pagpapatakbo ng bot.
Presyo ng Pag-activate: Mag-a-activate lang ang bot kapag ang pinakabagong presyo sa merkado ay umabot sa halagang ito. Kung hindi nakatakda, magsisimula kaagad ang bot pagkatapos ng paggawa. Ang presyo ng pag-activate ay dapat nasa loob ng napiling hanay ng presyo.
Upper Stop Price: Kapag tumaas ang presyo sa merkado sa antas na ito, awtomatikong hihinto sa pangangalakal ang bot. Ito ay maaaring gamitin para sa mga layunin ng TP/SL. Tandaan: Dapat na mas mataas ang upper stop price kaysa sa kasalukuyang presyo sa merkado.
Lower Stop Price: Kapag bumaba ang presyo sa antas na ito, awtomatikong hihinto sa pangangalakal ang bot. Maaari din itong gamitin para sa mga layunin ng TP/SL. Tandaan: Ang mas mababang stop price ay dapat na mas mababa kaysa sa kasalukuyang presyo sa merkado.
TP/SL: Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga presyo ng take-profit at stop-loss, maaari mong epektibong i-lock ang mga kita o limitahan ang mga pagkalugi sa panahon ng pagkasumpungin ng merkado, na tumutulong upang maiwasan ang pagbaliktad ng tubo o malalaking drawdown dahil sa biglaang paggalaw ng presyo.
Lumikha ng Bot: Kapag na-configure na ang lahat ng mga setting, i-click lang ang Lumikha ng Bot upang ilunsad.
Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng grid bot trading ang higit sa 50 mga pares ng Futures, na may higit pang idadagdag sa ibang pagkakataon. Kung ang token na iyong pinili ay hindi nag-aalok ng mga setting ng AI, nangangahulugan ito na ang trading pair na ito ay hindi pa suportado para sa grid bot trading.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.