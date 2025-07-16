Ano ang MEXC Futures Grid Trading?

Sa mabilis na paglaki ng merkado ng cryptocurrency, isang malawak na hanay ng mga automated na estratehiya sa pangangalakal ang umuusbong. Kabilang sa mga ito, ang grid trading ay nakakuha ng katanyagan sa mga mamumuhunan dahil sa simpleng istraktura nito, kawalan ng pag-asa sa mga prediksyon sa direksyon ng merkado, at mataas na antas ng automation. Magbibigay ang artikulong ito ng komprehensibong pangkalahatang-ideya kung ano ang grid trading at mga pangunahing pagsasaalang-alang para sa epektibong paggamit nito, na tumutulong sa mga user na mas maunawaan at mailapat ang diskarteng ito sa matalino at matalinong paraan.
Ang grid trading ay isang quantitative at automated na estratehiya sa pangangalakal. Gumagana ito sa pamamagitan ng paglalagay ng serye ng mga order na buy and sell na pantay-pantay sa loob ng paunang natukoy na hanay ng presyo, na lumilikha ng isang "grid." Habang nagbabago ang presyo sa loob ng hanay na ito, ang sistema ay awtomatikong bumibili ng mababa at nagbebenta ng mataas, na kumukuha ng kita mula sa bawat maliit na paggalaw.
Sa simpleng mga termino, ang grid trading ay hindi umaasa sa paghula kung ang merkado ay tataas o bababa, ito ay kumikita mula sa pagkasumpungin ng presyo mismo. Hangga't gumagalaw ang market, sa bull, bear, o sideways trend man, may mga pagkakataong kumita.
1) Tukuyin ang Saklaw ng Presyo: Pumili ng naaangkop na hanay ng presyo para sa diskarte.
2) Hatiin ang Grid: Hatiin ang hanay ng presyo sa ilang pantay na pagitan, na ang bawat pagitan ay bumubuo ng "grid." Halimbawa, ang isang $5,000 na hanay na nahahati sa 10 grid ay nagreresulta sa $500 bawat grid.
3) Awtomatikong Paglalagay ng Order: Ang mga buy and sell na order ay inilalagay sa bawat grid level. Halimbawa, ang isang order ng pagbili ay awtomatikong inilalagay sa tuwing ang presyo ay bumaba ng $500, at isang order ng pagbebenta ay inilalagay sa bawat oras na ito ay tumaas ng $500.
4) Ulitin ang Proseso: Ang sistema ay patuloy na bumibili ng mababa at nagbebenta ng mataas, na kumukuha ng kita mula sa bawat maliit na pagbabago ng presyo.
Halimbawa:
Ang BTC ay kasalukuyang nakapresyo sa $97,000. Nakatakda ang isang hanay ng grid sa pagitan ng $95,000 at $100,000, na nahahati sa 10 grids:
Kapag bumaba ang presyo sa $96,500, awtomatikong naglalagay ng order ng pagbili ang sistem;
Kapag tumaas ang presyo pabalik sa $97,000, awtomatiko itong naglalagay ng order ng pagbebenta, na makakakuha ng $500 na kita mula sa spread;
Habang patuloy na nagbabago ang presyo, inuulit ng sistema ang siklo ng pagbili sa mababang presyo at pagbebenta sa mataas na presyo.
Ang futures grid trading ay isang flexible at automated na quantitative na estratehiya na nababagay sa malawak na hanay ng mga trader ng cryptocurrency. Hindi tulad ng mga tradisyunal na paraan ng pangangalakal na lubos na umaasa sa advanced na teknikal na pagsusuri o kumplikadong mga pangunahing pagtatasa, ang futures grid trading ay higit na nakatuon sa sistematikong pagpapatupad at pag-iba-iba ng panganib. Ginagawa nitong mas madaling ma-access at mas madaling simulan, kahit para sa mga hindi propesyonal na trader.
Nasa ibaba ang ilang uri ng mga user na maaaring makinabang nang malaki sa paggamit ng Futures grid trading:
Para sa mga trader na mas gusto ang panandaliang pagbebenta at naglalayong kumita sa panahon ng pagbaba ng merkado, ang futures grid trading ay maaaring maging isang napakapraktikal na tool.
Mga Bentahe: Ang tradisyunal na panandaliang pagbebenta ay nagsasangkot ng mataas na panganib, ngunit ang paggamit ng estratehiya sa grid ay nagbibigay-daan para sa mga staggered na pagpasok at paglabas sa iba't ibang antas ng presyo, na tumutulong sa pagkalat ng panganib sa panahon ng isang patuloy na downtrend ng merkado.
Angkop Para sa: Mga may karanasang trader na kayang tiisin ang mas mataas na panganib at bihasa sa pag-timing ng market, lalo na sa panahon ng mga pagbabago sa trend o mga panahon ng matinding pagkasumpungin.
Maaaring palakihin ng leverage trading ang mga kita, ngunit pinapataas din ang panganib. Nag-aalok ang futures grid trading ng built-in na buffer ng panganib upang makatulong na pamahalaan ang balanseng ito.
Mga Bentahe: Sa pamamagitan ng pagtatakda ng tinukoy na hanay ng presyo at paglalagay ng makapal na mahaba/panandaliang mga order sa kabuuan nito, mas makokontrol ng mga trader ang mga potensyal na pagkalugi, kahit na gumagamit ng leverage.
Angkop Para sa: Mga trader na gustong gumamit ng leverage upang palakasin ang mga kita nang hindi kumukuha ng labis na panganib, gayundin sa mga mas gusto ang mas matatag at sistematikong paraan upang makisali sa kalakalan sa Futures.
Ang futures grid trading ay lubos na awtomatiko, na ginagawa itong perpekto para sa mga user na walang oras upang patuloy na subaybayan ang merkado.
Mga Bentahe: Sa tulong ng matalinong awtomasyon na siyang humahawak sa paglalagay ng order at pagsasagawa ng take-profit o stop-loss, maaaring makinabang ang mga trader sa performance ng estratehiya nang hindi na kailangang bantayan ang galaw ng presyo sa buong araw.
Angkop Para sa: Mga abalang propesyonal, estudyante, o part-time na mamumuhunan na may limitadong oras at mas gusto ang mas hands-off, automated na diskarte sa pangangalakal.
Para sa mga bago sa crypto market, ang futures grid trading ay nag-aalok ng beginner-friendly na entry point.
Mga Bentahe: Hindi ito nangangailangan ng kumplikadong teknikal na pagsusuri o pagtataya sa merkado. Karamihan sa mga platform ay nag-aalok ng mga automated na mode na nag-o-optimize ng mga parameter batay sa mga kagustuhan ng user, na nagpapababa sa hadlang sa pagpasok at ginagawang mas naa-access at mas ligtas ang mga automated na estratehiya sa pangangalakal para sa mga nagsisimula.
Angkop Para sa: Mga bagong trader na may limitadong karanasan na gustong matuto ng gawi sa merkado sa pamamagitan ng hands-on na pagsasanay habang pinapaliit ang panganib.
Mababang Entry Threshold: Magsimula sa kasing liit ng 10 USDT.
High Leverage Options: I-maximize ang capital efficiency at sakupin ang mas maraming pagkakataon sa pangangalakal.
24/7 Automated Execution: Kapag na-set up na, patuloy na tatakbo ang bot, nagsasagawa ng mga trade nang walang emosyonal na panghihimasok.
Mababang Gastos sa Pagnenegosyo: Walang bayad para sa pag-setup o pamamahala ng diskarte, kasama ang mababang bayad sa kalakalan sa Futures.
Buksan at mag-log in sa opisyal na website ng MEXC, pagkatapos ay pumunta sa Futures at piliin ang Grid Trading.
Bilang default, ang grid trading bot ay gumagamit ng mga pondong inilipat mula sa Spot Wallet ng user. Bago simulan ang Futures grid trading, pakitiyak na mayroong sapat na magagamit na mga pondo sa iyong Spot Wallet.
Sa grid trading page, lumipat sa trading pair na gusto mong gamitin, pagkatapos ay piliin ang direksyon ng trading: Neutral, Long, o Short. Ginagamit ng halimbawang ito ang Neutral Grid bilang isang demonstrasyon. Ang Long at Short Grid setup ay sumusunod sa isang katulad na proseso.
Neutral: Walang nabubuksang panimulang posisyon kapag ginawa ang bot. Nagbubukas ito ng mga panandaliang posisyon kapag tumaas ang mga presyo at mahabang posisyon kapag bumababa ang mga presyo. Pinakamahusay na angkop para sa patagilid (range-bound) na mga merkado na walang malinaw na direksyon ng trend.
Mahaba: Ang mga mahahabang posisyon lamang ang nabubuksan. Habang tumataas ang presyo, sarado ang mga mahabang posisyon; habang bumababa ang presyo, mas maraming mahahabang posisyon ang nabuksan. Tamang-tama para sa unti-unting tumataas na mga merkado na may paitaas na pagbabagu-bago.
Panandalian: Mga panandaliang posisyon lamang ang mabubuksan. Habang tumataas ang presyo, mas maraming maikling posisyon ang idinaragdag; habang bumababa ang presyo, sarado ang mga short position. Angkop para sa unti-unting pagbaba ng mga merkado na may isang hakbang-tulad ng pababang trend.
Pagkatapos ilagay ang mga parameter ng grid, i-click ang Lumikha ng Bot (Neutral), pagkatapos ay kumpirmahin ang mga detalye ng bot at i-click ang Kumpirmahin upang makumpleto ang setup.
Mga Kinakailangang Punan: Saklaw ng presyo, bilang ng mga grid, halaga ng pamumuhunan, at leverage.
Opsyonal na Mga Impormasyon: Presyo ng pag-activate, paghinto sa mataas na presyo, paghinto sa mababang presyo.
Saklaw ng Presyo: Magtakda ng naaangkop na hanay ng presyo. Ang isang saklaw na masyadong malawak ay maaaring magresulta sa mababang dalas ng pagpapatupad, habang ang isang hanay na masyadong makitid ay nagpapataas ng panganib ng likidasyon sa panahon ng isang panig na paggalaw ng merkado. Tandaan: ang itaas na limitasyon ay dapat na mas mataas kaysa sa mas mababang limitasyon.
Bilang ng mga Grid: Pumili ng angkop na bilang ng mga grid. Ang mas maraming grids ay nangangahulugan ng mas mataas na dalas ng pagpapatupad ngunit mas mababang kita bawat grid at mas mataas na mga kinakailangan sa kapital. Ang mas kaunting mga grid ay nangangahulugan ng mas mataas na kita sa bawat kalakalan ngunit mas mababang dalas at mas mababang pangangailangan sa kapital.
Halaga ng Pamumuhunan: Kung mas maraming pondo ang namuhunan, mas malaki ang laki ng posisyon sa bawat kalakalan. Tandaan na ang mga pondo ay inililipat mula sa Spot Wallet. Ang ipinapakitang Available na balanse ay tumutukoy sa iyong balanse sa Spot Wallet.
Leverage: Pumili ng antas ng leverage batay sa iyong pagpapaubaya sa panganib. Kasalukuyang sinusuportahan ng MEXC Futures grid trading ang 1x hanggang 50x na leverage.
Tinantyang Presyo ng Likidasyon (Mahaba): Ang inaasahang presyo ng likidasyon kapag napunan ang lahat ng mahabang posisyon sa loob ng estratehiya sa grid.
Tinantyang Presyo ng Likidasyon (Panandalian): Ang inaasahang presyo ng likidasyon kapag napunan ang lahat ng panandaliang posisyon sa loob ng estratehiya sa grid.
Kung ang tinantyang presyo ng likidasyon sa oras ng paggawa ay nasa saklaw ng grid, maaaring ma-liquidate ang bot habang tumatakbo. Sa ganitong mga kaso, inirerekomendang taasan ang halaga ng pamumuhunan, paliitin ang hanay ng grid, o bawasan ang leverage.
Presyo ng Pag-activate: Magsisimula lang ang bot ng grid trading kapag umabot ang presyo sa merkado sa tinukoy na presyo ng pag-activate. Kung hindi nakatakda, magsisimula kaagad ang bot sa paggawa. Ang presyo ng pag-activate ay dapat na nasa loob ng tinukoy na hanay ng presyo.
Paghinto sa Mataas na Presyo: Kung tumaas ang presyo sa antas na ito, awtomatikong hihinto ang bot. Maaari itong magamit bilang take-profit o stop-loss threshold. Ang upper stop price ay dapat na mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo sa merkado.
Paghinto sa Mababang Presyo: Kung bumaba ang presyo sa antas na ito, awtomatikong hihinto ang bot. Maaari rin itong magsilbing take-profit o stop-loss na kondisyon. Ang mas mababang presyo ng stop ay dapat na mas mababa kaysa sa kasalukuyang presyo sa merkado.
Kung walang nakatakdang presyo ng activation sa Mga Advanced na Setting sa panahon ng paggawa ng bot, agad na mag-a-activate ang bot pagkatapos ng paggawa.
Kung ang presyo ng pagkilos sa pag-activate ay nakatakda sa Mga Advanced na Setting sa panahon ng paggawa ng bot, hindi kaagad mag-a-activate ang bot pagkatapos ng paggawa. Mag-a-activate lang ito sa sandaling maabot ng pinakabagong presyo sa merkado ng napiling asset ang tinukoy na presyo ng activation.
Ang isang bot na hindi pa na-activate ay hindi magbubukas ng anumang mga paunang posisyon o maglalagay ng anumang mga order.
Ang isang bot na hindi pa na-activate ay maaaring manual na i-activate. I-click lang ang button na I-activate sa trading panel para ilunsad ang bot.
Maaari mo ring i-click ang button na Mga Detalye upang tingnan ang higit pang impormasyon tungkol sa bot.
Tandaan: Mga Panuntunan para sa Paglikha ng Paunang Posisyon Kapag Ina-activate ang Mga Grid Bot:
Kung pipili ang user ng Neutral na diskarte sa grid, hindi gagawa ang bot ng anumang mga paunang posisyon sa pag-activate.
Kung pipili ang user ng isang Mahaba o Panandalian na diskarte sa grid, gagawa ang bot ng katumbas na bilang ng mga paunang posisyon batay sa kasalukuyang antas ng presyo sa loob ng grid. Tinitiyak nito na maaaring isara ng bot ang mga order ng take-profit na batay sa grid habang nagbabago ang presyo sa loob ng itinakdang hanay.
Halimbawa 1: Pumili ang user ng isang Mahabang na diskarte sa grid para sa ETHUSDT na may hanay ng presyo na 2000–3000 USDT at kabuuang 10 grids.
Kapag na-activate ang bot, ang kasalukuyang presyo ng ETHUSDT ay 2750 USDT. Mayroong 3 antas ng presyo ng grid sa itaas ng 2750: 2800, 2900, at 3000, at gagawa ang sistema ng 3 mahabang posisyon nang naaayon.
Habang ang presyo ng ETHUSDT ay tumataas sa 2800, 2900, at 3000 USDT ayon sa pagkakabanggit, sunod-sunod na isasara ng sistema ang 3 mahabang posisyong ito upang makamit ang mga kita.
Halimbawa 2: Pumili ang user ng Panandalian na diskarte sa grid para sa ETHUSDT na may hanay ng presyo na 2000–3000 USDT at kabuuang 10 grids.
Kapag na-activate ang bot, ang kasalukuyang presyo ng ETHUSDT ay 2650 USDT. Mayroong 7 antas ng presyo ng grid sa ibaba 2650 USDT: 2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100, at 2000 USDT ayon sa pagkakabanggit, at gagawa ang sistema ng 7 panandaliang posisyon nang naaayon.
Habang bumababa ang presyo ng ETHUSDT sa mga antas ng presyong ito (2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100, at 2000 USDT), sunod-sunod na isasara ng sistema ang 7 panandaliang posisyong ito upang makamit ang mga kita.
Habang tumatakbo ang bot, maaari kang magdagdag o mag-alis ng mga pondo anumang oras. I-click ang button na Mga Detalye sa panel ng kalakalan upang ma-access ang pahina ng mga detalye ng bot.
I-click ang Magdagdag ng Mga Pondo o Mag-withdraw ng Mga Pondo upang ayusin ang iyong kapital.
Tandaan: Hindi ka maaaring mag-withdraw ng mga pondo na makakabawas sa balanse sa ibaba ng orihinal na halaga ng pamumuhunan.
Katulad ng activation, para ihinto ang bot, i-click lang ang Stop button sa trading panel. Sa sandaling ihinto ang bot, ibabalik ang natitirang mga pondo sa iyong Spot Wallet.
Bilang karagdagan, awtomatikong hihinto ang bot sa mga sumusunod na sitwasyon:
Likidasyon: Kung ma-liquidate ang posisyon, awtomatikong hihinto ang bot.
Paghinto sa Pag-delist: Kung na-delist ang pares ng kalakalan habang tumatakbo ang bot, ihihinto ang bot.
Stop Price Triggered: Kung nagtakda ka ng mas mataas o mas mababang presyo ng paghinto sa Mga Advanced na Setting, awtomatikong hihinto ang bot sa sandaling maabot ng presyo ng merkado ang tinukoy na antas ng paghinto.
Sa MEXC homepage, pumunta sa tuktok na navigation bar, pumunta sa Wallet, at piliin ang Trading Bot upang tingnan ang kasalukuyang datos ng asset ng bot.
1) Ang bawat user ay maaaring magpatakbo ng hanggang 30 grid trading bots nang sabay-sabay.
2) Nililimitahan ang laki ng posisyon sa maximum na pinapayagan sa ilalim ng Risk Limit Tier 1 para sa bawat pares ng kalakalan.
3) Ang mga user na pinaghihigpitan mula sa Futures trading ay hindi makakagawa ng mga bot ng grid trading.
4) Ang lahat ng mga order ng grid bot ay inilalagay bilang mga order ng limitasyon.
5) Kung mangyari ang likidasyon o tiered forced na likidasyon, sapilitang ihihinto ang bot.
6) Ang mga grid bot ay gumagana sa hedge mode at cross margin mode.
7) Ang hindi sapat na pondo para sa mga nakabinbing order ay hindi makakaabala sa bot, ang sistema ay awtomatikong maglalagay ng mga order sa pana-panahon.
8) Kasalukuyang sinusuportahan ng MEXC Futures Grid Trading ang USDT-M Futures.
9) Ang rate ng bayarin ng bot ay pareho sa rate ng bayarin ng iyong pangunahing account. (Tandaan: Hindi sinusuportahan ang pagbabawas ng bayarin sa token ng MX)
10) Sinusuportahan ng bot ang mga arithmetic grid, ibig sabihin, ang bawat grid ay may pantay na pagkakaiba sa presyo.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng gumagamit.