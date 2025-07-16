Inilunsad ng MEXC ang Golden Era Showdown na Nagtatampok ng Gold Bar at BTC Giveaway: 10,000,000 USDT Prize Pool Naghihintay!

Opisyal na inilunsad ng MEXC ang "Golden Era Showdown: Gold Bar & BTC Giveaway" event na may kabuuang premyong 10 milyong USDT. Bukas ang event para sa lahat ng user, bago man o may karanasan, na nag-aalok ng natatanging pagkakataon na lumahok at manalo ng mga eksklusibong reward. Ang kaganapan ay idinisenyo upang magbigay ng isang top-tier na karanasan para sa mga global na user, na ginagawang madali ang pagsali at pagtanggap ng mga magagandang premyo.
Early Bird na Pagpaparehistro: Hun 14, 00:00 – Hun 17, 23:55 (UTC+8)
Pangkalahatang Pagpaparehistro: Hun 14, 00:00 – Hul 4, 16:00 (UTC+8)
Tagal ng Event: Hun 14, 00:00 – Hul 4, 16:00 (UTC+8)
Panahon ng Draw: Hun 14, 00:00 – Hul 5, 16:00 (UTC+8)
BTC Block Hash Selection: Ang panalong numero ay ibabatay sa huling limang digit ng unang Bitcoin block hash pagkatapos ng 20:00:00 (UTC+8) sa Hul 4, 2025.
1）Ang mga user mula sa mga hindi pinaghihigpitang bansa o rehiyon ay karapat-dapat na lumahok sa kaganapang ito.
2）Hindi kwalipikado ang mga market maker account at institutional na sub-account.
3）Futures trades lamang na may non-zero fees ang ibibilang sa paglahok sa event.
4）Karamihan sa mga reward ay hindi nangangailangan ng Pag-verify ng KYC. Gayunpaman, ang mga nanalo ng grand prize (na nagkakahalaga ng higit sa 10,000 USDT) ay dapat kumpletuhin ang Pag-verify ng Advanced na KYC sa loob ng 7 araw upang matiyak ang matagumpay na pamamahagi ng premyo.
Ang MEXC mid-year event na ito ay binubuo ng apat na pangunahing bahagi: Early Bird Registration Bonus, Daily Scratch-Off, Weekly Spin-the-Wheel, at ang Grand Prize Draw.
Upang lumahok, i-click lamang ang button na Magrehistro Ngayon sa panahon ng event at kumpletuhin ang mga kalakalan sa Futures. Ang bilang ng mga pagkakataon sa lucky draw ay matutukoy batay sa dami ng iyong trading, na magbibigay-daan sa iyong sumali sa Daily Scratch Card, Weekly Spin, at Grand Prize Draw na aktibidad.
Paano Makilahok:
1) Sa panahon ng early bird na pagpaparehistro, bisitahin ang pahina ng event at i-click ang pindutang Magrehistro Ngayon upang makumpleto ang iyong pagpaparehistro.
2) Mag-ipon ng kabuuang dami ng kalakalan na hindi bababa sa 50,000 USDT sa panahon ng event.
3) Ang unang 2,000 rehistradong user na nakakatugon sa kinakailangan sa pangangalakal ay magbabahagi ng kabuuang 40,000 USDT sa mga voucher. Limitado at available ang mga reward sa first-come, first-served basis.
4) Ang lahat ng mga reward ay ipapamahagi pagkatapos ng event.
Paano Makilahok:
1) Bisitahin ang pahina ng event at i-click ang Magrehistro Ngayon na button upang mag-sign up.
2) Para sa bawat araw sa panahon ng event, bawat 50,000 USDT sa pinagsama-samang dami ng kalakalan ay kumikita ng 1 scratch-off na pagkakataon. Pinakamataas na 5 scratch-off ang maaaring makuha bawat araw.
3) Kapag kwalipikado na, bisitahin ang seksyong Pang-araw-araw na Rewards at gamitin ang Scratch Zone para ipakita ang mga reward. Ang bawat scratch ay nagpapakita ng random na halaga ng bonus. Limitado at available ang reward pool habang may mga supply.
4) Ang mga reward ay ipapamahagi sa real time o sa loob ng 24 oras sa pinakahuli. Ang bisa ng bonus: 7 araw.
Mga Tala:
1) I-click ang Scratch Now para gumamit ng isang pagkakataon, o Scratch All para gamitin ang lahat ng available na pagkakataon nang sabay-sabay.
2) Maaaring maipon ang mga scratch chance at magamit anumang oras sa panahon ng draw ng event.
Halimbawa: Kung 5 pagkakataon ang nakuha sa Araw 1 ngunit walang laman ang reward pool, at 5 pa ang makukuha sa Araw 2 habang aktibo ang pool, magagamit ng user ang lahat ng 10 pagkakataon sa Araw 2.
Paano Makilahok:
1) Pumunta sa pahina ng event at i-click ang Magrehistro Ngayon na button para mag-sign up.
2) Sa panahon ng event, para sa bawat 2,000,000 USDT sa pinagsama-samang lingguhang dami ng kalakalan, ang mga kalahok ay makakakuha ng 1 pagkakataon sa pag-ikot (hanggang 5 bawat linggo).
3) Kapag kwalipikado na, bisitahin ang seksyong Weekly Surprises at gamitin ang spin wheel upang mag-draw ng mga reward. Ang bawat spin ay nagbibigay ng random na bonus. Nakabatay sa availability ang mga premyo.
4) Ang mga reward ay ipinamamahagi sa real time o sa loob ng 24 oras sa pinakahuli. Ang bisa ng bonus: 7 araw.
Mga Tala:
1) I-click ang Spin button sa gitna ng wheel para gumamit ng isang spin, o Draw All para gamitin ang lahat ng available na spins nang sabay-sabay.
2) Maaaring maipon ang mga pagkakataong mag-spin at magamit anumang oras sa panahon ng draw. Halimbawa: Kung 5 pagkakataon ang nakuha sa Linggo 1 ngunit ang prize pool ay walang laman, at isa pang 5 ang nakuha sa Linggo 2 habang ang pool ay aktibo, ang mga user ay maaaring umikot ng 10 beses sa kabuuan sa Linggo 2.
Paano Makilahok:
1) Bisitahin ang pahina ng event at i-click ang Magrehistro Ngayon na button upang sumali.
2) Para sa bawat 10,000,000 USDT sa pinagsama-samang dami ng kalakalan sa panahon ng kaganapan, ang mga kalahok ay makakatanggap ng isang natatanging nabuong lottery code. Walang limitasyon sa bilang ng mga entry.
3) Ang panalong numero ay tutukuyin batay sa huling limang digit ng unang Bitcoin block hash na nabuo pagkatapos ng Hulyo 4, 2025, 20:00 UTC+8. Ang entry na may pinakamalapit na laban ay mananalo ng Ultimate Grand Prize, na kinabibilangan ng gold bar at BTC. Para sa transparency, ang resulta ay maaaring ma-verify sa blockchain.com.
4) Ang mga premyo ay ipapamahagi sa loob ng 7 araw ng negosyo pagkatapos ng event.
Maaari mong tingnan ang iyong mga code ng lottery para sa Ultimate Grand Prize na draw sa pahina ng event at tingnan kung nanalo ang iyong entry.
Para sa buong detalye sa pamamahagi ng premyo, mga panuntunan sa pakikilahok, at mga patakaran sa reward, mangyaring sumangguni sa kumpletong mga panuntunan sa event sa opisyal na pahina ng event.
Disclaimer:
Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng pamumuhunan, buwis, legal, pinansyal, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang paraan ng propesyonal na payo. Ito ay hindi isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng nilalamang ito para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga aksyon sa pamumuhunan ay tanging responsibilidad ng user.