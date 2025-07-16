Sa Futures trading, ang hindi natantong PNL at natantong PNL ay maaaring nakakalito. Bakit naiiba ang kita at pagkalugi na ipinapakita habang hawak ang isang posisyon sa aktwal na PNL pagkatapos itongSa Futures trading, ang hindi natantong PNL at natantong PNL ay maaaring nakakalito. Bakit naiiba ang kita at pagkalugi na ipinapakita habang hawak ang isang posisyon sa aktwal na PNL pagkatapos itong
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Futures/Ipinaliwana...kula ng PNL

Ipinaliwanag ang Mga Pagkalkula ng PNL

Baguhan
Hulyo 16, 2025
0m
#Basic#Futures#Mga Baguhan
RealLink
REAL$0.07712+1.27%
MAY
MAY$0.01427+0.91%
Index Cooperative
INDEX$0.5334+14.56%
MemeCore
M$1.61214+6.10%
Bullish Degen
BULLISH$0.01879-1.10%

Sa Futures trading, ang hindi natantong PNL at natantong PNL ay maaaring nakakalito. Bakit naiiba ang kita at pagkalugi na ipinapakita habang hawak ang isang posisyon sa aktwal na PNL pagkatapos itong isara? Gumagamit ang artikulong ito ng mga simpleng formula at halimbawa upang makatulong na linawin ang pagkakaiba ng dalawa.


1. Pagkakaiba ng Hindi natanto at Natanto na PNL


1.1 Pangunahing Kahulugan


Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng hindi natanto at natanto na PNL ay nakasalalay sa kung ang posisyon ay sarado na.

Hindi natanto na PNL: Ito ay tumutukoy sa kita o pagkalugi ng isang bukas na posisyon, na nagbabago sa real time na may mga pagbabago sa presyo sa merkado. Sa MEXC, ang hindi natanto na PNL ay kinakalkula bilang default gamit ang patas na presyo. Maaaring piliin ng mga user ang batayan ng pagpepresyo para sa hindi natanto na PNL sa loob ng kanilang kasalukuyang mga setting ng posisyon.


Natanto na PNL: Ang aktwal na kita o pagkalugi na nabuo pagkatapos na isara ang isang posisyon. Kabilang dito ang lahat ng natanto na PNL mula sa posisyon, na sumasaklaw sa mga bayarin sa pangangalakal, mga bayarin sa pagpopondo, at ang pagsasara ng PNL. Ang pagsasara ng PNL ay kinakalkula batay sa presyo ng merkado na itinugma ng system sa oras ng pagsasara.


Tandaan: Ang patas na presyo ay kinakalkula batay sa kumbinasyon ng index na presyo at presyo sa merkado, at maaaring iba ito sa huling presyo ng kontrata. Ang pagkakaibang ito ay isa sa mga salik na maaaring magdulot ng mga pagkakaiba sa pagitan ng hindi natanto na PNL at natanto na PNL.

1.2 Paghahambing ng Formula ng Pagkalkula


Uri ng Posisyon
Formula ng Pagkalkula ng Hindi Natanto na PNL
Formula ng Pagkalkula ng Natanto na PNL
Mahaba
(Patas na Presyo − Average na Presyo ng Pagpasok) x Posisyon x Sukat
(Avg Presyo ng Pagsasara − Avg Presyo ng Pagpasok) x Posisyon x Sukat
Panandalian
(Average na Presyo ng Pagpasok - Patas na Presyo) x Posisyon x Sukat
(Avg Presyo ng Pagpasok − Avg Presyo ng Pagsasara) x Posisyon x Sukat

1.3 Halimbawa


Bakit bumababa ang kita pagkatapos isara ang isang posisyon? Tingnan natin ang isang halimbawa gamit ang USDT-M ETHUSDT Futures.

Habang hawak ang posisyon:

Pagkatapos isara ang posisyon:

Impormasyon sa posisyon:
  • Pares ng kalakalan: ETHUSDT (Mahabang posisyon: bullish sa ETH)
  • Avg na presyo ng pagpasok: 2721.18 USDT
  • Patas na presyo: 2723.92 USDT
  • Avg na presyo ng pagsasara: 2722.91 USDT
  • Laki ng posisyon: 50 cont. (1 cont. = 0.01 ETH)
  • Bayad sa pagbubukas: −0.2722 USDT
  • Bayad sa pagsasara: −0.2722 USDT

Hindi Natanto na PNL = (Patas na Presyo − Avg na Presyo ng Pagpasok) x Posisyon x Sukat = (2723.92 − 2721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT
Kasalukuyang Hindi Natanto na Kita = 1.37 USDT

Natanto ang PNL = (Avg Presyo ng Pagsasara − Avg Presyo ng Pagpasok) x Posisyon x Sukat − Bayarin ng Kalakalan − Bayarin ng Pagpopondo = (2722.91 − 2721.18) x 50 x 0.01 − (0.2722 + 0.2720) = USD
Aktwal na Kita = 0.3206 USDT

1.4 Bakit Iba ang PNL Bago at Pagkatapos Magsara ng Posisyon?


Ang mga sumusunod na dahilan ay maaaring maging sanhi ng hindi natanto na PNL at natanto na PNL na magkaiba:

Dahilan 1: Kapag ang patas na presyo ay lumihis mula sa presyo sa merkado, nagiging sanhi ito ng hindi natanto at natanto na PNL na mag-iba.

Ang hindi natanto na PNL ay kinakalkula batay sa patas na presyo bilang default, habang ang natanto na PNL ay batay sa aktwal na katugmang presyo sa merkado. Ang malalaking pagbabago sa merkado ay maaaring magdulot ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga presyong ito, na nagreresulta sa mga pagkakaiba sa pagitan ng hindi natanto at natanto na PNL.

Reason 2: Pagbawas ng mga bayarin sa pangangalakal at mga bayarin sa pagpopondo.

Ang pagsasara ng isang posisyon ay nagbabawas ng mga bayarin, kaya ang aktwal na natanto na PNL pagkatapos ng mga bayarin ay maaaring mag-iba sa hindi natanto na PNL. Kung ang posisyon ay gaganapin sa mga panahon ng bayad sa pagpopondo, ang mga gastos sa pagpopondo ay maaari ding ilapat.

Tandaan: Kung positibo ang rate ng pagpopondo, babayaran ng mahaba ang mga bayarin sa pagpopondo sa panandalian; kung negatibo, babayaran ng panandalian ang mahaba.

Reason 3: Real-time na mga pagbabago sa presyo.

Ang mga presyo ng Cryptocurrency ay lubos na nakadepende sa mga gawi sa pangangalakal ng user. Ang malalaking pagbili o pagbebenta na mga order ay maaaring magdulot ng matalim, panandaliang pagbabago ng presyo sa merkado. Ang mga pag-indayog na ito ay maaaring maging sanhi ng PNL na ipinapakita habang hawak ang posisyon na mag-iba mula sa aktwal na PNL pagkatapos isara.

Paalala:
  • Ang mekanismo ng patas na presyo ay binabawasan ang epekto ng pagmamanipula sa merkado, ngunit ang aktwal na natanto na PNL ay nakasalalay sa presyo ng merkado kapag ang order ay tumugma.
  • Sa Futures trading, ang hindi natanto na mga pagkalugi ay maaaring mag-trigger ng likidasyon, kaya ang pagkontrol sa panganib sa posisyon ay mahalaga.

2. Paano Kalkulahin ang Rate ng PNL


2.1 Formula ng Pagkalkula


Sa Futures trading, ang rate ng PNL ay isang pangunahing sukatan upang masukat ang performance ng kalakalan:
Rate ng PNL = (PNL / Initial margin) x 100%
Inisyal na Margin = (Avg Presyo ng Pagpasok x Kontrata x Sukat) / Leverage
ROI = Hindi natanto na PNL / Inisyal na margin
Nakadepende lang ang ROI sa kasalukuyang leverage, hindi sa pagtaas o pagbaba ng margin.

2.2 Halimbawa

Impormasyon sa Posisyon
  • Pares ng kalakalan: ETHUSDT (Mahabang posisyon – bullish sa ETH)
  • Leverage: 500x
  • Direksyon: Mahaba (bullish)
  • Presyo ng pagpasok: 2697.30 USDT
  • Real-time na patas na presyo: 2703.67 USDT
  • Laki ng posisyon: 50 cont. (1 cont. = 0.01 ETH)
  • Bayad sa kalakalan = 0.2697 USDT
  • Bayad sa pagpopondo = 0 USDT

Inisyal na Margin = (Avg Presyo ng Pagpasok x Kontrata x Sukat) / Leverage = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT

PNL = Hindi natanto na PNL − Bayad sa kalakalan − Bayad sa pagpopondo = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT

Rate ng PNL = (PNL / Inisyal na Margin) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%

Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.

Pagkakataon sa Merkado
RealLink Logo
RealLink Live na Presyo (REAL)
$0.07712
$0.07712$0.07712
+1.59%
USD
RealLink (REAL) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Sa kalakalan ng futures sa cryptocurrency, ang pagbuo ng mga kasanayan at estratehiya ay kadalasang nasa halaga ng tunay na kapital. Maraming mga baguhan ang pumapasok sa live na merkado nang walang s

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus