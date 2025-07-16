Ipinaliwanag ang Mga Pagkalkula ng PNL

Sa Futures trading, ang hindi natantong PNL at natantong PNL ay maaaring nakakalito. Bakit naiiba ang kita at pagkalugi na ipinapakita habang hawak ang isang posisyon sa aktwal na PNL pagkatapos itong isara? Gumagamit ang artikulong ito ng mga simpleng formula at halimbawa upang makatulong na linawin ang pagkakaiba ng dalawa.
Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng hindi natanto at natanto na PNL ay nakasalalay sa kung ang posisyon ay sarado na.
Hindi natanto na PNL: Ito ay tumutukoy sa kita o pagkalugi ng isang bukas na posisyon, na nagbabago sa real time na may mga pagbabago sa presyo sa merkado. Sa MEXC, ang hindi natanto na PNL ay kinakalkula bilang default gamit ang patas na presyo. Maaaring piliin ng mga user ang batayan ng pagpepresyo para sa hindi natanto na PNL sa loob ng kanilang kasalukuyang mga setting ng posisyon.
Natanto na PNL: Ang aktwal na kita o pagkalugi na nabuo pagkatapos na isara ang isang posisyon. Kabilang dito ang lahat ng natanto na PNL mula sa posisyon, na sumasaklaw sa mga bayarin sa pangangalakal, mga bayarin sa pagpopondo, at ang pagsasara ng PNL. Ang pagsasara ng PNL ay kinakalkula batay sa presyo ng merkado na itinugma ng system sa oras ng pagsasara.
Tandaan: Ang patas na presyo ay kinakalkula batay sa kumbinasyon ng index na presyo at presyo sa merkado, at maaaring iba ito sa huling presyo ng kontrata. Ang pagkakaibang ito ay isa sa mga salik na maaaring magdulot ng mga pagkakaiba sa pagitan ng hindi natanto na PNL at natanto na PNL.
Uri ng Posisyon
Formula ng Pagkalkula ng Hindi Natanto na PNL
Formula ng Pagkalkula ng Natanto na PNL
Mahaba
(Patas na Presyo − Average na Presyo ng Pagpasok) x Posisyon x Sukat
(Avg Presyo ng Pagsasara − Avg Presyo ng Pagpasok) x Posisyon x Sukat
Panandalian
(Average na Presyo ng Pagpasok - Patas na Presyo) x Posisyon x Sukat
(Avg Presyo ng Pagpasok − Avg Presyo ng Pagsasara) x Posisyon x Sukat
Bakit bumababa ang kita pagkatapos isara ang isang posisyon? Tingnan natin ang isang halimbawa gamit ang USDT-M ETHUSDT Futures.
Habang hawak ang posisyon:
Pagkatapos isara ang posisyon:
Impormasyon sa posisyon:
Pares ng kalakalan: ETHUSDT (Mahabang posisyon: bullish sa ETH)
Avg na presyo ng pagpasok: 2721.18 USDT
Patas na presyo: 2723.92 USDT
Avg na presyo ng pagsasara: 2722.91 USDT
Laki ng posisyon: 50 cont. (1 cont. = 0.01 ETH)
Bayad sa pagbubukas: −0.2722 USDT
Bayad sa pagsasara: −0.2722 USDT
Hindi Natanto na PNL = (Patas na Presyo − Avg na Presyo ng Pagpasok) x Posisyon x Sukat = (2723.92 − 2721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT
Kasalukuyang Hindi Natanto na Kita = 1.37 USDT
Natanto ang PNL = (Avg Presyo ng Pagsasara − Avg Presyo ng Pagpasok) x Posisyon x Sukat − Bayarin ng Kalakalan − Bayarin ng Pagpopondo = (2722.91 − 2721.18) x 50 x 0.01 − (0.2722 + 0.2720) = USD
Aktwal na Kita = 0.3206 USDT
Ang mga sumusunod na dahilan ay maaaring maging sanhi ng hindi natanto na PNL at natanto na PNL na magkaiba:
Dahilan 1: Kapag ang patas na presyo ay lumihis mula sa presyo sa merkado, nagiging sanhi ito ng hindi natanto at natanto na PNL na mag-iba.
Ang hindi natanto na PNL ay kinakalkula batay sa patas na presyo bilang default, habang ang natanto na PNL ay batay sa aktwal na katugmang presyo sa merkado. Ang malalaking pagbabago sa merkado ay maaaring magdulot ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga presyong ito, na nagreresulta sa mga pagkakaiba sa pagitan ng hindi natanto at natanto na PNL.
Reason 2: Pagbawas ng mga bayarin sa pangangalakal at mga bayarin sa pagpopondo.
Ang pagsasara ng isang posisyon ay nagbabawas ng mga bayarin, kaya ang aktwal na natanto na PNL pagkatapos ng mga bayarin ay maaaring mag-iba sa hindi natanto na PNL. Kung ang posisyon ay gaganapin sa mga panahon ng bayad sa pagpopondo, ang mga gastos sa pagpopondo ay maaari ding ilapat.
Tandaan: Kung positibo ang rate ng pagpopondo, babayaran ng mahaba ang mga bayarin sa pagpopondo sa panandalian; kung negatibo, babayaran ng panandalian ang mahaba.
Reason 3: Real-time na mga pagbabago sa presyo.
Ang mga presyo ng Cryptocurrency ay lubos na nakadepende sa mga gawi sa pangangalakal ng user. Ang malalaking pagbili o pagbebenta na mga order ay maaaring magdulot ng matalim, panandaliang pagbabago ng presyo sa merkado. Ang mga pag-indayog na ito ay maaaring maging sanhi ng PNL na ipinapakita habang hawak ang posisyon na mag-iba mula sa aktwal na PNL pagkatapos isara.
Paalala:
Ang mekanismo ng patas na presyo ay binabawasan ang epekto ng pagmamanipula sa merkado, ngunit ang aktwal na natanto na PNL ay nakasalalay sa presyo ng merkado kapag ang order ay tumugma.
Sa Futures trading, ang hindi natanto na mga pagkalugi ay maaaring mag-trigger ng likidasyon, kaya ang pagkontrol sa panganib sa posisyon ay mahalaga.
Sa Futures trading, ang rate ng PNL ay isang pangunahing sukatan upang masukat ang performance ng kalakalan:
Rate ng PNL = (PNL / Initial margin) x 100%
Inisyal na Margin = (Avg Presyo ng Pagpasok x Kontrata x Sukat) / Leverage
ROI = Hindi natanto na PNL / Inisyal na margin
Nakadepende lang ang ROI sa kasalukuyang leverage, hindi sa pagtaas o pagbaba ng margin.
Impormasyon sa Posisyon
Pares ng kalakalan: ETHUSDT (Mahabang posisyon – bullish sa ETH)
Leverage: 500x
Direksyon: Mahaba (bullish)
Presyo ng pagpasok: 2697.30 USDT
Real-time na patas na presyo: 2703.67 USDT
Laki ng posisyon: 50 cont. (1 cont. = 0.01 ETH)
Bayad sa kalakalan = 0.2697 USDT
Bayad sa pagpopondo = 0 USDT
Inisyal na Margin = (Avg Presyo ng Pagpasok x Kontrata x Sukat) / Leverage = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT
PNL = Hindi natanto na PNL − Bayad sa kalakalan − Bayad sa pagpopondo = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT
Rate ng PNL = (PNL / Inisyal na Margin) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.