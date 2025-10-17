Cryptocurrency Futures: Isang Pangkalahatang-ideya ng Mga Makasaysayang Pag-unlad at Mga Regulasyon sa Pangangalakal

Ang pangangalakal ng futures ay nagmula sa pangangalakal ng mga kontrata sa futures, na, sa kalaunan, ay umusbong mula sa pangangalakal ng spot forward. Noon pang panahon ng sinaunang Gresya at Roma, mayroon nang mga sentrong pamilihan, kalakalan ng maramihang kalakal, at mga aktibidad sa pangangalakal na may katangiang tulad ng pangangalakal ng futures. Ang pangangalakal ng spot forward ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang partido upang maghatid ng tiyak na dami ng produkto sa itinakdang panahon. Habang lumawak ang saklaw ng kalakalan, ang mga kasunduang pasalita ay unti-unting napalitan ng mga nakasulat na kasunduan sa pagbili at pagbebenta, na siyang pinagmulan ng terminong "mga kontrata sa futures."
Habang nagiging mas komplikado ang mga transaksyon sa futures, naging kinakailangan ang papel ng mga tagapamagitan upang matiyak ang napapanahong paghahatid at pagbabayad sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta. Dahil dito, itinatag ang kauna-unahang commodity forward contract exchange sa mundo, ang Royal Exchange, itinatag sa London noong 1571. Samantala, ang pinakaunang modernong futures exchange ay naitatag sa Chicago, USA, noong 1848.
Upang makasabay sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiyang pangkalakal at mapabuti ang mga kondisyon sa transportasyon at imbakan, noong 1848, 82 mangangalakal ang nagtatag ng Chicago Board of Trade (CBOT). Noong 1851, ipinakilala ng CBOT ang mga kontrata ng forward, at noong 1865, ipinakilala ng Chicago Grain Exchange ang isang standardisadong kasunduan na tinawag na "mga kontrata ng futures," na pumalit sa dating ginagamit na mga kontrata ng forward. Ang mga standardisadong kontratang ito ay nagbigay-daan sa pagpapasa ng mga kontrata sa pagitan ng mga partido at unti-unting nagpabuti sa margin system. Bilang resulta, nabuo ang isang merkado ng futures na dalubhasa sa pangangalakal ng mga standardisadong kontrata, at ang futures ay naging isang kasangkapan sa pamumuhunan at pamamahala ng yaman para sa mga mamumuhunan.
Bagaman ang mga kontrata ng futures ay matagal nang umiiral nang mahigit 100 taon, nagsimula lamang umusbong ang cryptocurrency futures trading noong 2013. Simula noon, maraming palitan ang nagpakita ng interes sa cryptocurrency futures. Gayunpaman, ang mga uri ng futures na kinakalakal noong panahong iyon ay hindi pa perpetual futures tulad ng nakikita natin ngayon sa MEXC. Sa halip, ang mga ito ay naunang bersyon ng perpetual futures: ang mga kontrata sa settlement.
Ang settlement futures ay mga kontrata ng futures kung saan ang parehong partido ay sumang-ayon na bumili at magbenta sa napagkasunduang presyo sa isang tinukoy na petsa, na kilala bilang ang settlement date. Ang mga kontratang ito ay mga digital currency na kontrata na gumagamit ng USDT bilang unit ng pagpepresyo at settlement, at kinasasangkutan ng mga ito ang settlement sa isang nakapirming petsa. Ang presyo ng kontrata ay ganap na tinutukoy ng mga mekanismo ng merkado, at ang PNL ay kinakalkula gamit ang huling presyo, sa halip na ang index na presyo.
Ang Perpetual futures ay isang makabagong uri ng kontrata ng futures na nasa ilalim ng kategorya ng mga financial derivatives sa merkado ng cryptocurrency. Hindi tulad ng mga tradisyunal na kontrata, ang mga perpetual futures ay walang expiration o mga petsa ng paghahatid at maaaring gaganapin nang walang katiyakan, kaya tinawag na "perpetual futures." Sa MEXC, ang mga perpetual futures ay maaaring denominate at i-settle sa alinman sa USDT o sa kaukulang digital currency.
Ang mga perpetual futures ay may makabuluhang pagkakaiba mula sa settlement futures sa mga tuntunin ng mga regulasyon sa kalakalan.
Ang pinaka makabuluhang pagkakaiba sa mekanismo ng disenyo sa pagitan ng perpetual futures at settlement futures ay ang kawalan ng petsa ng settlement sa perpetual futures. Hindi tulad ng settlement futures, ang perpetual futures ay walang expiration date para sa settlement, na nagpapahintulot sa mga trader na hawakan ang mga ito nang walang katapusan hangga't ang kontrata ay hindi na-liquidate.
Ang delivery futures ay may malinaw na petsa ng expiration at settlement. Halimbawa, maaaring i-trade ng mga mangangalakal ang isang kontrata sa Hunyo pagkatapos mag-expire ang nakaraang kontrata sa Marso, at i-trade ang isang kontrata sa Setyembre pagkatapos mag-expire ang nakaraang kontrata sa Hunyo. Sa petsa ng pag-expire, hihinto ang kalakalan ng kontrata. Matapos makumpleto ang settlement sa petsa ng settlement, ang kontrata ay magiging walang kwenta.
Maraming exchange ang gumagamit ng panuntunan ng sosyalisadong pagkalugi para sa settlement futures. Sa mga kaso ng matinding pagbabago sa merkado na nagdudulot ng pagkaantala sa pagsasara ng posisyon ng ilang futures user, maaari silang malugi nang husto hanggang sa mabangkarote, kung saan ang kanilang margin ay hindi sapat upang masakop ang mga pagkalugi. Sa ganitong sitwasyon, lahat ng kumita sa pangangalakal ay kailangang magbahagi ng pagkaluging dinanas ng mga nabangkaroteng user.
Ang perpetual futures naman ay gumagamit ng auto-deleveraging (ADL) system (mangyaring sumangguni sa mga kaugnay na artikulo ng MEXC Learn para sa mas detalyadong impormasyon) upang awtomatikong bawasan ang mga posisyon at bawasan ang panganib sa merkado. Dahil dito, hindi na kinakailangang ipatupad ang sosyalisadong pagkalugi. Sa MEXC, maaaring isara ng mga user ang kanilang mga posisyon at i-withdraw ang kanilang kita anumang oras matapos buksan ang kanilang posisyon.
Ang perpetual futures ay gumagamit ng mekanismo ng rate ng pagpopondo, na sumusubaybay sa presyo ng merkado ng spot upang maiwasan ang matinding pagbabago ng presyo at mabawasan ang panganib ng likidasyon na dulot ng mapanlinlang na pagmamanipula ng presyo.
Samantala, ang settlement future ay mas madaling maapektuhan ng likidasyon dahil sa mapanlinlang na pagmamanipula ng presyo, sapagkat ang kanilang presyo ay kadalasang tinutukoy batay sa order book ng mismong exchange. Dahil dito, maaaring maimpluwensyahan ang presyo ng kontrata ng pinakamataas na bid price at pinakamahusay na ask price sa order book.
Ang settlement futures ay hindi angkop para sa spekulatibong pangangalakal ngunit mas mainam para sa mga minero o mga user na naghahanap ng hedging.
Nag-aalok ang Perpetual futures ng adjustable leverage na hanggang 500x, samantalang ang settlement futures ay may maximum na leverage na 20x. Ang mas mataas na leverage sa perpetual futures ay may mas mataas na panganib ngunit nag-aalok din ng mas malaking potensyal para sa spekulasyon.
Noong 2022, nakapagtala ang MEXC ng isang kamangha-manghang 1,200% na paglago sa dami ng pangangalakal ng perpetual futures, na naglagay sa platform sa Top 10 sa buong mundo batay sa arawang dami ng pangangalakal. Kasabay nito, ang MEXC ay niranggo bilang Top 1 sa liquidity ng perpetual futures kumpara sa ibang mga exchange.
Ang kawalan ng petsa ng settlement sa mga perpetual futures sa MEXC ay nag-aalis ng mga hadlang sa oras at nagbibigay-daan sa mga trader na humawak ng mga posisyon sa mahabang panahon, na posibleng makakuha ng mas malaking kita sa pamumuhunan. Ang kakayahang umangkop na ito ay nagpapahintulot sa mga mangangalakal na makipagpalitan ng oras para sa mas malaking potensyal na kita.
Pinoprotektahan ng mekanismo ng auto-deleveraging ang mga interes ng mga mangangalakal sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kumpletong mekanismo ng deleveraging sa halip na mekanismo ng pagbabahagi ng panganib. Tinitiyak ng diskarteng ito na ang mga pagkalugi sa sapilitang likidasyon ay sasagutin nang naaayon, na epektibong nagpoprotekta sa mga mangangalakal mula sa malalaking pagkalugi na nagmumula sa mga high-risk speculators.
Adjustable leverage na hanggang 500x: Sa MEXC, ang pangangalakal ng perpetual futures ay nag-aalok ng maximum na leverage na hanggang 500x (hal., BTC/USDT perpetual future). Ang mga mangangalakal ay may kakayahang umangkop upang ayusin ang leverage pagkatapos magbukas ng mga posisyon batay sa kanilang mga pangangailangan, na nagbibigay ng platform na nababagay sa panganib habang tinitiyak ang pinakamahusay na karanasan sa pangangalakal para sa mga user.
Babala sa Panganib: Ang pangangalakal ay may kaakibat na mga panganib, kaya't ang anumang pamumuhunan ay dapat isagawa nang may pag-iingat. Ang nilalamang ito ay hindi isang payo sa pamumuhunan. Mangyaring gawin ang inyong mga desisyon sa pamumuhunan batay sa inyong mga personal na layunin sa pamumuhunan, kalagayang pinansyal, at kakayahang humawak ng panganib.