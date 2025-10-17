1.Pangangalakal ng Forward at Futures Ang pangangalakal ng futures ay nagmula sa pangangalakal ng mga kontrata sa futures, na, sa kalaunan, ay umusbong mula sa pangangalakal ng spot forward. Noon pang1.Pangangalakal ng Forward at Futures Ang pangangalakal ng futures ay nagmula sa pangangalakal ng mga kontrata sa futures, na, sa kalaunan, ay umusbong mula sa pangangalakal ng spot forward. Noon pang
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Futures/Cryptocurre...ngangalakal

Cryptocurrency Futures: Isang Pangkalahatang-ideya ng Mga Makasaysayang Pag-unlad at Mga Regulasyon sa Pangangalakal

Oktubre 17, 2025
0m
#Basic#Futures#Mga Baguhan
MAY
MAY$0.01427+1.27%
Massa
MAS$0.00482+2.55%
American Coin
USA$0.0000004615+60.68%
Polytrade
TRADE$0.05633+0.58%
Index Cooperative
INDEX$0.5335+14.55%

1.Pangangalakal ng Forward at Futures


Ang pangangalakal ng futures ay nagmula sa pangangalakal ng mga kontrata sa futures, na, sa kalaunan, ay umusbong mula sa pangangalakal ng spot forward. Noon pang panahon ng sinaunang Gresya at Roma, mayroon nang mga sentrong pamilihan, kalakalan ng maramihang kalakal, at mga aktibidad sa pangangalakal na may katangiang tulad ng pangangalakal ng futures. Ang pangangalakal ng spot forward ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang partido upang maghatid ng tiyak na dami ng produkto sa itinakdang panahon. Habang lumawak ang saklaw ng kalakalan, ang mga kasunduang pasalita ay unti-unting napalitan ng mga nakasulat na kasunduan sa pagbili at pagbebenta, na siyang pinagmulan ng terminong "mga kontrata sa futures."

2.Ang Pagsilang ng Futures Exchanges


Habang nagiging mas komplikado ang mga transaksyon sa futures, naging kinakailangan ang papel ng mga tagapamagitan upang matiyak ang napapanahong paghahatid at pagbabayad sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta. Dahil dito, itinatag ang kauna-unahang commodity forward contract exchange sa mundo, ang Royal Exchange, itinatag sa London noong 1571. Samantala, ang pinakaunang modernong futures exchange ay naitatag sa Chicago, USA, noong 1848.

3.Futures at ang Margin System


Upang makasabay sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiyang pangkalakal at mapabuti ang mga kondisyon sa transportasyon at imbakan, noong 1848, 82 mangangalakal ang nagtatag ng Chicago Board of Trade (CBOT). Noong 1851, ipinakilala ng CBOT ang mga kontrata ng forward, at noong 1865, ipinakilala ng Chicago Grain Exchange ang isang standardisadong kasunduan na tinawag na "mga kontrata ng futures," na pumalit sa dating ginagamit na mga kontrata ng forward. Ang mga standardisadong kontratang ito ay nagbigay-daan sa pagpapasa ng mga kontrata sa pagitan ng mga partido at unti-unting nagpabuti sa margin system. Bilang resulta, nabuo ang isang merkado ng futures na dalubhasa sa pangangalakal ng mga standardisadong kontrata, at ang futures ay naging isang kasangkapan sa pamumuhunan at pamamahala ng yaman para sa mga mamumuhunan.

4.Ang Pag-unlad ng Cryptocurrency Futures Trading


Bagaman ang mga kontrata ng futures ay matagal nang umiiral nang mahigit 100 taon, nagsimula lamang umusbong ang cryptocurrency futures trading noong 2013. Simula noon, maraming palitan ang nagpakita ng interes sa cryptocurrency futures. Gayunpaman, ang mga uri ng futures na kinakalakal noong panahong iyon ay hindi pa perpetual futures tulad ng nakikita natin ngayon sa MEXC. Sa halip, ang mga ito ay naunang bersyon ng perpetual futures: ang mga kontrata sa settlement.

Settlement Futures


Ang settlement futures ay mga kontrata ng futures kung saan ang parehong partido ay sumang-ayon na bumili at magbenta sa napagkasunduang presyo sa isang tinukoy na petsa, na kilala bilang ang settlement date. Ang mga kontratang ito ay mga digital currency na kontrata na gumagamit ng USDT bilang unit ng pagpepresyo at settlement, at kinasasangkutan ng mga ito ang settlement sa isang nakapirming petsa. Ang presyo ng kontrata ay ganap na tinutukoy ng mga mekanismo ng merkado, at ang PNL ay kinakalkula gamit ang huling presyo, sa halip na ang index na presyo.

Perpetual Futures


Ang Perpetual futures ay isang makabagong uri ng kontrata ng futures na nasa ilalim ng kategorya ng mga financial derivatives sa merkado ng cryptocurrency. Hindi tulad ng mga tradisyunal na kontrata, ang mga perpetual futures ay walang expiration o mga petsa ng paghahatid at maaaring gaganapin nang walang katiyakan, kaya tinawag na "perpetual futures." Sa MEXC, ang mga perpetual futures ay maaaring denominate at i-settle sa alinman sa USDT o sa kaukulang digital currency.

Perpetual Futures vs. Settlement Futures


Ang mga perpetual futures ay may makabuluhang pagkakaiba mula sa settlement futures sa mga tuntunin ng mga regulasyon sa kalakalan.

Paghihigpit sa Petsa ng Settlement


Ang pinaka makabuluhang pagkakaiba sa mekanismo ng disenyo sa pagitan ng perpetual futures at settlement futures ay ang kawalan ng petsa ng settlement sa perpetual futures. Hindi tulad ng settlement futures, ang perpetual futures ay walang expiration date para sa settlement, na nagpapahintulot sa mga trader na hawakan ang mga ito nang walang katapusan hangga't ang kontrata ay hindi na-liquidate.

Ang delivery futures ay may malinaw na petsa ng expiration at settlement. Halimbawa, maaaring i-trade ng mga mangangalakal ang isang kontrata sa Hunyo pagkatapos mag-expire ang nakaraang kontrata sa Marso, at i-trade ang isang kontrata sa Setyembre pagkatapos mag-expire ang nakaraang kontrata sa Hunyo. Sa petsa ng pag-expire, hihinto ang kalakalan ng kontrata. Matapos makumpleto ang settlement sa petsa ng settlement, ang kontrata ay magiging walang kwenta.

Mekanismo ng Sosyalisadong Pagkalugi


Maraming exchange ang gumagamit ng panuntunan ng sosyalisadong pagkalugi para sa settlement futures. Sa mga kaso ng matinding pagbabago sa merkado na nagdudulot ng pagkaantala sa pagsasara ng posisyon ng ilang futures user, maaari silang malugi nang husto hanggang sa mabangkarote, kung saan ang kanilang margin ay hindi sapat upang masakop ang mga pagkalugi. Sa ganitong sitwasyon, lahat ng kumita sa pangangalakal ay kailangang magbahagi ng pagkaluging dinanas ng mga nabangkaroteng user.

Ang perpetual futures naman ay gumagamit ng auto-deleveraging (ADL) system (mangyaring sumangguni sa mga kaugnay na artikulo ng MEXC Learn para sa mas detalyadong impormasyon) upang awtomatikong bawasan ang mga posisyon at bawasan ang panganib sa merkado. Dahil dito, hindi na kinakailangang ipatupad ang sosyalisadong pagkalugi. Sa MEXC, maaaring isara ng mga user ang kanilang mga posisyon at i-withdraw ang kanilang kita anumang oras matapos buksan ang kanilang posisyon.

Mekanismo ng Pagtatakda ng Presyo


Ang perpetual futures ay gumagamit ng mekanismo ng rate ng pagpopondo, na sumusubaybay sa presyo ng merkado ng spot upang maiwasan ang matinding pagbabago ng presyo at mabawasan ang panganib ng likidasyon na dulot ng mapanlinlang na pagmamanipula ng presyo.

Samantala, ang settlement future ay mas madaling maapektuhan ng likidasyon dahil sa mapanlinlang na pagmamanipula ng presyo, sapagkat ang kanilang presyo ay kadalasang tinutukoy batay sa order book ng mismong exchange. Dahil dito, maaaring maimpluwensyahan ang presyo ng kontrata ng pinakamataas na bid price at pinakamahusay na ask price sa order book.

Iba't ibang Mga Setting ng Maximum Leverage


Ang settlement futures ay hindi angkop para sa spekulatibong pangangalakal ngunit mas mainam para sa mga minero o mga user na naghahanap ng hedging.

Nag-aalok ang Perpetual futures ng adjustable leverage na hanggang 500x, samantalang ang settlement futures ay may maximum na leverage na 20x. Ang mas mataas na leverage sa perpetual futures ay may mas mataas na panganib ngunit nag-aalok din ng mas malaking potensyal para sa spekulasyon.

5.Mga Bentahe ng Pangangalakal ng Perpetual Futures sa MEXC


  • Ang MEXC ay nagsimulang magpatakbo ng negosyo sa kalakalan ng futures noong 2018. Sa loob ng dalawang taon ng patuloy na pag-unlad, ang MEXC ay lumitaw bilang isa sa mga nangungunang cryptocurrency exchange noong 2020.

  • Noong 2022, nakapagtala ang MEXC ng isang kamangha-manghang 1,200% na paglago sa dami ng pangangalakal ng perpetual futures, na naglagay sa platform sa Top 10 sa buong mundo batay sa arawang dami ng pangangalakal. Kasabay nito, ang MEXC ay niranggo bilang Top 1 sa liquidity ng perpetual futures kumpara sa ibang mga exchange.

  • Ang kawalan ng petsa ng settlement sa mga perpetual futures sa MEXC ay nag-aalis ng mga hadlang sa oras at nagbibigay-daan sa mga trader na humawak ng mga posisyon sa mahabang panahon, na posibleng makakuha ng mas malaking kita sa pamumuhunan. Ang kakayahang umangkop na ito ay nagpapahintulot sa mga mangangalakal na makipagpalitan ng oras para sa mas malaking potensyal na kita.

  • Ginagamit ng MEXC Futures ang mekanismo ng rate ng pagpopondo upang matiyak na ang presyo ng futures ay naaayon sa presyo ng spot index, na nagreresulta sa mas malinaw na pagpepresyo at pag-iwas sa abnormal na pagbabagu-bago ng presyo.

  • Pinoprotektahan ng mekanismo ng auto-deleveraging ang mga interes ng mga mangangalakal sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kumpletong mekanismo ng deleveraging sa halip na mekanismo ng pagbabahagi ng panganib. Tinitiyak ng diskarteng ito na ang mga pagkalugi sa sapilitang likidasyon ay sasagutin nang naaayon, na epektibong nagpoprotekta sa mga mangangalakal mula sa malalaking pagkalugi na nagmumula sa mga high-risk speculators.

  • Itinatakda ng mekanismo ng patas na presyo ang markang presyo bilang patas na presyo, sa halip na ang huling presyo, kaya pinipigilan ang hindi kinakailangang sapilitang likidasyon.

  • Adjustable leverage na hanggang 500x: Sa MEXC, ang pangangalakal ng perpetual futures ay nag-aalok ng maximum na leverage na hanggang 500x (hal., BTC/USDT perpetual future). Ang mga mangangalakal ay may kakayahang umangkop upang ayusin ang leverage pagkatapos magbukas ng mga posisyon batay sa kanilang mga pangangailangan, na nagbibigay ng platform na nababagay sa panganib habang tinitiyak ang pinakamahusay na karanasan sa pangangalakal para sa mga user.

Babala sa Panganib: Ang pangangalakal ay may kaakibat na mga panganib, kaya't ang anumang pamumuhunan ay dapat isagawa nang may pag-iingat. Ang nilalamang ito ay hindi isang payo sa pamumuhunan. Mangyaring gawin ang inyong mga desisyon sa pamumuhunan batay sa inyong mga personal na layunin sa pamumuhunan, kalagayang pinansyal, at kakayahang humawak ng panganib.


Pagkakataon sa Merkado
MAY Logo
MAY Live na Presyo (MAY)
$0.01427
$0.01427$0.01427
+0.49%
USD
MAY (MAY) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Sa kalakalan ng futures sa cryptocurrency, ang pagbuo ng mga kasanayan at estratehiya ay kadalasang nasa halaga ng tunay na kapital. Maraming mga baguhan ang pumapasok sa live na merkado nang walang s

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus