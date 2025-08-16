Habang patuloy na umuunlad ang cryptocurrency market, ang Perpetual Futures Trading ay naging pangunahing pagpipilian para sa maraming investors at propesyonal na traders. Kumpara sa iba pang uri ng tHabang patuloy na umuunlad ang cryptocurrency market, ang Perpetual Futures Trading ay naging pangunahing pagpipilian para sa maraming investors at propesyonal na traders. Kumpara sa iba pang uri ng t
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Futures/6 Pangunahi...ypto Market

6 Pangunahing Benepisyo ng Perpetual Futures Trading: Paano Sulitin ang mga Oportunidad sa Crypto Market

Agosto 16, 2025
0m
#Basic#Futures#Mga Baguhan
Massa
MAS$0.00482+2.55%
Belong
LONG$0.003797-4.42%
MAY
MAY$0.01427+1.27%
Mode Network
MODE$0.0004784--%
Tron Bull
BULL$0.000989-0.20%

Habang patuloy na umuunlad ang cryptocurrency market, ang Perpetual Futures Trading ay naging pangunahing pagpipilian para sa maraming investors at propesyonal na traders. Kumpara sa iba pang uri ng trading instruments, ang perpetual contracts ay mas flexible, kaya’t patok ito sa mga short-term at high-frequency traders.

Tatalakayin sa artikulong ito ang mga pangunahing benepisyo ng Perpetual Futures upang matulungan ang mga investor na mas maunawaan ang makapangyarihang financial tool na ito at kung paano ito gamitin sa pabago-bagong crypto market.


1. Ano ang Futures Trading?


Ang futures trading ay isang uri ng derivatives trading kung saan maaaring kumita ang mga user sa paggalaw ng presyo kahit hindi hawak ang aktwal na crypto asset. Sa madaling salita, puwedeng mag-"long" o "short" depende sa kanilang market outlook.

Hindi tulad ng spot trading, ang futures trading ay may leverage, kaya’t puwedeng makontrol ang mas malaking posisyon gamit ang mas maliit na kapital—na maaaring magpataas ng kita (pati na rin ng panganib). Ang pinakakaraniwang anyo nito ay ang perpetual futures contract na walang expiration date, kaya’t puwedeng i-hold ang posisyon nang matagal o saglit, ayon sa kagustuhan. Dahil sa flexibility at capital efficiency nito, ang futures trading ay naging pangunahing tool para sa maraming crypto investor.

Alamin ang higit pa: Ano ang Futures Trading? Alamin sa loob ng 3 Minuto

2. 6 Pangunahing Benepisyo ng Futures Trading


2.1 Walang Expiry, Flexible na Pamamahala ng Posisyon


Isa sa mga pangunahing tampok ng perpetual futures ay wala itong expiration date. Ibig sabihin, maaaring hawakan ng mga trader ang kanilang posisyon nang walang takdang panahon, nang hindi kailangang mag-alala sa settlement o pag-expire ng kontrata. Dahil dito, may kalayaang pumasok at lumabas sa mga posisyon batay lamang sa galaw ng merkado, na nagbibigay ng mas malaking kontrol sa timing at pagpapatupad ng estratehiya.

2.2 Mataas na Leverage, Pina-maximize ang Capital Efficiency


Karaniwang nag-aalok ang perpetual futures ng mataas na leverage, kaya’t isa itong makapangyarihang kasangkapan sa pagpapalago ng kita. Ito ay partikular na kaakit-akit para sa mga trader na handang tumanggap ng mas mataas na panganib. Sa pamamagitan ng leverage, maaaring makontrol ng mga investor ang malalaking posisyon gamit lamang ang maliit na halaga ng kapital—na nagpapalawak sa potensyal na kita (ngunit kasabay rin ng pagtaas ng panganib).

Sa MEXC, maaaring gumamit ang mga user ng leverage na hanggang 500x, at may access sa parehong simplified at advanced trading modes. Maaaring i-customize ng mga trader ang kanilang mahaba/panandalian na leverage levels at margin mode ayon sa kanilang estratehiya, upang mas mahusay na mapamahalaan ang kanilang kapital.


2.3 Hedge Mode, Kumita sa Bull at Bear Market


Ang Perpetual Futures ay gumagana gamit ang T+0 dual-direction model, ibig sabihin ay maaaring mag-long o mag-short ang mga investor anumang oras. Dahil dito, maaaring kumita ang mga trader hindi lamang kapag tumataas ang merkado, kundi pati na rin kapag bumabagsak ito, sa pamamagitan ng pagbubukas ng short positions. Ang kakayahang mag-trade sa parehong direksyon ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na oportunidad na kumita anuman ang kondisyon ng merkado.

Upang suportahan ang mga short-term trader na nais samantalahin ang mabilis na paggalaw ng presyo, nag-aalok ang MEXC ng mga advanced na feature tulad ng "Take-Profit Reverse" at "Stop-Loss Reverse." Tumutulong ang mga tool na ito sa mga trader na awtomatikong baliktarin ang kanilang posisyon at kumita sa parehong panig ng volatility ng merkado.

Paano ito gumagana: Pagtatakda ng Take-Profit at Stop-Loss para sa Futures Trading

2.4 Funding Rate Mechanism


Upang mapanatiling naka-align ang presyo ng Perpetual Futures sa spot market, gumagamit ang mga exchange ng funding rate mechanism. Ang sistemang ito ay pana-panahong naglilipat ng bayarin sa pagitan ng long at short traders batay sa diperensya ng presyo ng perpetual futures contract at spot price. Layunin nitong mapanatiling malapit ang presyo ng kontrata sa aktwal na halaga ng underlying asset.

Sa MEXC, ang platform mismo ay hindi naniningil ng anumang funding fee—direktang ipinagpapalit ang bayarin sa pagitan ng mga user na may bukas na posisyon. Bilang default, nagaganap ang funding settlements tuwing 8 oras, partikular sa 00:00 UTC+8, 08:00 UTC+8, at 16:00 UTC+8.

Para sa karagdagang detalye tungkol sa frequency ng funding rate at anumang updates, mangyaring bisitahin ang Futures Announcements section sa Help Center.


2.5 High Liquidity, Mabilis na Execution na may Minimal Slippage


Dahil sa kasikatan ng perpetual futures, karaniwan nang mataas ang liquidity ng mga merkado nito. Dahil dito, mas madaling makapasok at makalabas sa mga posisyon ang mga trader, na may mas mababang panganib ng price slippage. Para sa mga investor na inuuna ang bilis at katumpakan ng execution, isa itong mahalagang benepisyo. Sa MEXC, kabilang ang liquidity sa pinakamataas sa buong mundo, na tinitiyak ang mas mabilis na order execution, mas masikip na spread, at mas matatag na karanasan sa trading.

2.6 Epektibong Risk Hedging


Hindi tulad ng spot trading na long positions lang ang pinapayagan, pinapahintulutan ng futures trading ang parehong long at short positions, kaya’t isa itong mahalagang kasangkapan sa risk management. Sa bear market o kapag may price correction, maaaring mapilitang tumanggap ng pagkalugi o magbenta nang lugi ang spot traders, habang ang perpetual contracts ay nagbibigay sa mga investor ng kakayahang kumita mula sa pagbaba ng presyo.

Halimbawa, kung bumili at nag-hold ang isang investor ng 1 BTC spot sa MEXC, maaari siyang magbukas ng 1 BTC panandaliang posisyon sa Coin-M Perpetual Futures upang ma-hedge ang downside risk. Kung bumagsak ang merkado, ang pagkalugi mula sa Spot position ay maaaring matapatan ng kita mula sa short Futures trade—na epektibong nakakabawas sa panganib ng merkado.

Patuloy na dumarami ang mga investor na naaakit sa perpetual futures trading dahil sa mga benepisyong iniaalok nito: walang expiration, mataas na leverage, hedge mode, funding rate mechanisms, malalim na liquidity, at kakayahang mag-hedge. Para sa mga propesyonal na trader at high-frequency operators, maaaring palakihin ng mga tampok na ito ang mga oportunidad at magbigay ng flexibility sa volatile o bearish na merkado.


Habang patuloy na lumalago ang crypto market, mananatiling pangunahing instrumento ang perpetual futures para sa mga trader. Sa ngayon, mas madali nang magsimula sa futures trading sa MEXC. Mag-log in lamang sa iyong MEXC account, pumunta sa Futures, at piliin ang iyong configuration ng posisyon, margin mode, at antas ng leverage. Pagkatapos, pumili ng uri ng order, itakda ang mga kaukulang parameter, at i-click ang Buksan ang Mahaba o Buksan ang Panandalian upang ilagay ang iyong order.

Para sa step-by-step na gabay, sumangguni sa:
Futures Trading Tutorial (Web Version) Futures Trading Guide (App Version)
Makakatulong ang mga resources na ito upang makapag-trade ka ng Futures nang may kumpiyansa sa bawat hakbang.

Inirerekomendang Basahin:

1) Bakit Piliin ang MEXC Futures? Mas malalim na pag-unawa sa mga benepisyo at natatanging tampok ng MEXC Futures upang manatiling nangunguna sa merkado.
2) Ano ang Futures Trading? Alamin sa loob ng 3 Minuto Isang mabilis at kumpletong panimula upang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman sa Futures trading.
3) Paliwanag sa mga Terminolohiya sa Futures Trading Page: Detalyadong pagpapaliwanag ng mga karaniwang termino sa trading interface upang mapahusay ang iyong kahusayan sa pagte-trade.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.

Pagkakataon sa Merkado
Massa Logo
Massa Live na Presyo (MAS)
$0.00482
$0.00482$0.00482
+0.62%
USD
Massa (MAS) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Sa kalakalan ng futures sa cryptocurrency, ang pagbuo ng mga kasanayan at estratehiya ay kadalasang nasa halaga ng tunay na kapital. Maraming mga baguhan ang pumapasok sa live na merkado nang walang s

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus