Ano ang One-Way Mode at Hedge Mode sa Futures Trading?

Kapag nagte-trade ng Futures sa MEXC, isang mahalagang setting na madalas na hindi napapansin ay ang Position Mode. Ito ang nagtatakda kung maaari kang magkaroon ng parehong mahaba at panandaliang posisyon nang sabay sa loob ng parehong Futures na pares. Nag-aalok ang MEXC ng dalawang opsyon para sa mga mangangalakal: One-Way Mode at Hedge Mode. Mahalaga ang pag-unawa sa pangunahing pagkakaiba ng dalawang mode na ito at ang pagpili ng akma sa iyong estratehiya para sa epektibong pamamahala ng panganib at matagumpay na pagpapatupad ng mas komplikadong mga diskarte sa pangangalakal.
Sa cryptocurrency futures trading, ang one-way mode ay nangangahulugan na isang direksiyon na posisyon lamang ang maaaring mahawakan sa ilalim ng parehong futures na pares. Hindi ka maaaring humawak ng parehong mahaba at panandaliang posisyon sa parehong oras. Halimbawa, kung ang isang mangangalakal ay humahawak na ng 5 mahabang posisyon sa BTCUSDT Perpetual Futures at pagkatapos ay magbubukas ng panandaliang posisyon, ang sistema ay i-offset ang panandaliang posisyon laban sa kasalukuyang mahabang posisyon sa halip na lumikha ng isang hiwalay na panandaliang posisyon.
Ang Hedge Mode, sa kabilang banda, ay nagbibigay-daan sa parehong mahaba at panandaliang posisyon na gaganapin nang sabay-sabay sa ilalim ng parehong futures na pares. Nagbibigay-daan ito sa mga mangangalakal na kumuha ng mga posisyon sa parehong direksyon nang sabay-sabay. Halimbawa, kung ang isang negosyante ay may hawak na 5 mahabang posisyon sa BTCUSDT Perpetual Futures, maaari rin silang magbukas ng 3 panandaliang posisyon. Ire-record ng sistema ang mga posisyong ito nang hiwalay, at ang PNL para sa bawat panig ay kakalkulahin nang hiwalay.
Sa One-Way Mode, maaaring magkaroon ang mga mangangalakal ng posisyon sa isang direksyon lamang sa bawat pagkakataon. Kapag naglagay ng order sa kabaligtarang direksyon, awtomatikong io-offset ng sistema ang kasalukuyang posisyon imbes na lumikha ng panibago.
Sa One-Way Mode, kailangang ituon ng mga mangangalakal ang kanilang pansin sa isang pananaw sa merkado lamang, bullish man o bearish. Dahil dito, hindi na kailangan pang pamahalaan ang magkabilang direksyon ng posisyon nang sabay, na nakababawas sa pagiging komplikado ng mga desisyon at nagbibigay-daan upang makabuo ng mas malinaw at straightforward na estratehiya.
Dahil sa likas nitong isang direksyon lamang, binibigyang-daan ng One-Way Mode ang mga mangangalakal na mas mabilis makapasok at makalabas sa merkado. Hindi na kailangang isara muna ang kabaligtarang posisyon, kaya’t mas bumibilis ang pagpapatupad ng mga order.
Maaaring ituon ng mga mangangalakal ang kanilang pansin sa panganib at kita ng isang direksyon lamang ng merkado. Dahil dito, mas madaling magtakda at mamahala ng antas ng stop-loss at take-profit. Gayunpaman, kung babaliktad ang takbo ng merkado, maaaring hindi makuha ng mga mangangalakal sa One-Way Mode ang mga oportunidad sa kita o kaya ay makaranas ng mas malalaking lugi. Maaari ring limitahan ng mode na ito ang kakayahang lubos na makuha ang galaw ng merkado, dahil ang kita ay maaari lamang makamit sa isang direksyon.
Scenario 1 (Pagbawas ng Posisyon): May hawak kang mahabang posisyon na 10 BTC. Kung magbubukas ka ng panandalian na 5 BTC, ang magiging resulta ay mababawasan ang iyong mahabang posisyon at magiging 5 BTC na lamang.
Scenario 2 (Pagbabaliktad ng Posisyon): May hawak kang mahabang posisyon na 10 BTC. Kung magbubukas ka ng panandalian na 15 BTC, ang magiging resulta ay ganap na maisasara ang iyong 10 BTC mahabang posisyon, at awtomatikong magbubukas ang sistema ng bagong panandalian posisyon na 5 BTC.
Mga Kalamangan: Malinaw ang lohika, simple ang operasyon, at madaling intindihin ang pamamahala ng posisyon, na nakababawas sa panganib ng pagkakamali sa operasyon. Angkop ito para sa mga mangangalakal na may matibay na pananaw sa direksyon ng merkado.
Mga Kahinaan: Limitado ang flexibility dahil hindi nito pinapahintulutan ang mga hedging strategy na nangangailangan ng sabayang paghawak ng mahabang at panandalian posisyon.
Angkop na Mga User: Mga baguhan, mga mangangalakal na sumusunod sa trend, at mga mamumuhunan na mas gusto ang straightforward at simpleng pamamahala ng posisyon.
Nagbibigay ang Hedge Mode ng mas mataas na flexibility, na nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na balansehin ang mga mahaba at panandaliang posisyon o ayusin ang exposure batay sa kondisyon ng merkado at estratehiya.
Sa pamamagitan ng sabayang paghawak ng mga mahaba at panandaliang posisyon, maaaring i-hedge ng mga mangangalakal ang kanilang sarili laban sa kawalang-katiyakan at pabagu-bago ng merkado. Nakakatulong ito upang mabawasan ang kabuuang exposure at mapaliit ang epekto ng biglaang pagbabago ng presyo. Gayunpaman, nangangailangan ang Hedge Mode ng mas advanced na teknikal na kasanayan, matatag na disiplina sa pamamahala ng panganib, at mas malalim na pag-unawa sa dinamika ng merkado. Dapat na maingat na suriin ng mga mangangalakal ang kanilang kaalaman at karanasan bago gamitin ang Hedge Mode sa kumplikado o pabagu-bagong mga merkado.
Ipagpalagay na may hawak kang mahabang posisyon na 10 BTC. Sa Hedge Mode, kung magbubukas ka ng panandalian na 5 BTC, magkakaroon ka ng 10 BTC na mahabang posisyon at 5 BTC na panandaliang posisyon sa parehong oras.
Mag-log in sa website ng MEXC at piliin ang USDT-M Futures sa ilalim ng tab na Futures sa tuktok na navigation bar upang makapasok sa pahina ng kalakalan. I-click ang button ng mga setting sa kanang sulok sa itaas ng pahina.
Sa panel ng Mga Kagustuhan, i-click ang Mode ng Posisyon. Maaari kang pumili sa pagitan ng Hedge Mode at One-Way Mode. Pagkatapos pumili, i-click ang Kumpirmahin upang makumpleto ang pag-setup.
1) Buksan ang MEXC App at mag-log in sa iyong account. I-tap ang button na Futures sa ibaba ng homepage.
2) I-tap ang icon na … sa kanang sulok sa itaas.
3) Piliin ang Mga Kagustuhan.
4) I-tap ang Mode ng Posisyon.
5) Pumili sa pagitan ng Hedge Mode at One-Way Mode. Kapag napili, agad na magkakabisa ang pagbabago.
Tandaan: Kung kasalukuyan kang may mga bukas na order o mga kasalukuyang posisyon, hindi pinapayagan ang paglipat sa mode ng posisyon. Kailangan mo munang kanselahin ang mga order o isara ang mga posisyon bago baguhin ang mode ng posisyon.
Walang ganap na kalamangan o kahinaan sa pagitan ng One-Way Mode at Hedge Mode. Bawat isa ay idinisenyo upang magsilbi sa iba’t ibang estratehiya sa trading at kagustuhan sa pamamahala ng panganib. Para sa mga baguhan, ang pagsisimula sa default na One-Way Mode at pagtutok sa direksyon ng merkado ay nagbibigay ng mas matatag na pundasyon. Samantala, para sa mga bihasang mangangalakal na naglalayong isagawa ang mas sopistikadong estratehiya, binubuksan ng Hedge Mode ang mas mataas na flexibility at mga advanced na oportunidad. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iyong sariling istilo ng trading at pagpili ng mode na pinakaangkop sa iyong pangangailangan, mas magiging kumpiyansa at mas eksakto mong malalakaran ang MEXC Futures.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at maingat na mamuhunan. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.