Pag-unawa sa Panganib ng Liquidation: FAQs at Mga Tip sa Proteksyon

Sa MEXC, maaaring makipag-trade ang mga user ng alinman sa USDT-M Perpetual Futures, na may leverage na hanggang 500x, o Coin-M Perpetual Futures, na may leverage na hanggang 200x. Bagama’t ang mataas na leverage ay nag-aalok ng potensyal para sa mas malalaking kita, kalakip din nito ang mas matinding panganib mula sa volatility. Ang biglaang pagbabaliktad ng market ay maaaring mag-trigger ng liquidation sa isang iglap, na nagreresulta sa ganap na pagkawala ng margin.
Upang matulungan ang mga trader na mas maunawaan at mabawasan ang panganib ng liquidation, ang artikulong ito ay nagbibigay ng naka-istrukturang pagsusuri ng apat na pinakakaraniwang liquidation scenarios sa MEXC Futures trading. Ipinapakilala rin nito ang mga praktikal at nakabatay sa estratehiyang hakbang sa proteksyon na maaaring direktang mailapat sa trading. Sa pagtatapos, makakakuha ka ng mahahalagang kaalaman tungkol sa pagsusuri ng liquidation risks, pagpapatibay ng position management, at pagpapahusay ng kabuuang tibay ng iyong trading approach.
Nagaganap ang liquidation kapag ang iyong maintenance margin ratio ay bumaba sa kinakailangan ng platform. Sa puntong ito, awtomatikong isinasara ng sistema ang iyong mga position upang maiwasan ang pagkalugi na lalampas sa halaga ng available na collateral.
Mahalagang maunawaan ang liquidation mechanism dahil nagbibigay ito-daan sa mga trader na:
Tantyahin at pamahalaan ang panganib, na nakababawas sa posibilidad ng hindi inaasahang pagsasara ng position.
Mas epektibong magamit ang leverage at margin, kaya’t nababawasan ang tsansa ng liquidation.
Pagandahin ang mga trading strategy upang mapakinabangan ang kapital nang mas mahusay at mapanatili ang katatagan.
Sa MEXC Futures, ang mga presyo ng liquidation ay kinakalkula gamit ang patas na presyo (Fair Price), at hindi ang presyo sa merkado (market price) o presyo ng index (index price). Ang patas na presyo ay sumasalamin sa real-time na patas na halaga ng trading pair, na hinango mula sa parehong presyo ng index at presyo ng merkado. Dahil sa pamamaraang ito, maaaring bahagyang magkaiba ang patas na presyo kumpara sa pinakahuling presyo ng trade. Para sa karagdagang detalye, mangyaring sumangguni sa artikulong Presyo ng Index, Patas na Presyo, at Huling Presyo.
Ang pamamaraang ito ay nakatutulong upang mabawasan ang mga hindi kinakailangang liquidation na dulot ng pansamantalang pagkasumpungin ng merkado o mababang liquidity. Kapag naabot ng Patas na Presyo ang liquidation threshold, awtomatikong nati-trigger ang liquidation.
Sa MEXC web platform, maaaring subaybayan ng mga trader ang Patas na Presyo nang direkta sa pamamagitan ng pagpili sa Patas na Presyo sa itaas ng candlestick chart. Ang tampok na ito ay nagbibigay ng dagdag na antas ng pagiging bukas at kontrol sa pamamahala ng mga posisyon.
Maaari kang pumunta sa candlestick chart, piliin ang Patas na Presyo, at tingnan ang candlestick chart ng patas na presyo.
Kapag na-trigger ang liquidation, isasara ng sistema ang posisyon sa pamamagitan ng mga aksyon gaya ng pagkansela ng order, sunud-sunod na liquidation, o pag-offset ng mahaba at panandaliang posisyon. Ang Pag-takeover sa Presyo ng Pagkabangkarote ay nangangahulugan na kung ang risk tier ng posisyon ng isang user ay mas mataas sa level 1, susubukan ng sistema na bawasan ang panganib sa pamamagitan ng awtomatikong pagli-liquidate ng bahagi ng posisyon (tiered liquidation). Kung matapos ang pagsasaayos na ito ay patuloy pa ring natutugunan ng posisyon ang liquidation criteria, kukunin ng liquidation engine ang posisyon sa presyo ng pagkabangkarote. Para sa mga detalye tungkol sa risk tiers, mangyaring sumangguni sa Gabay sa Futures.
Kung ang isang posisyon ay maisasara sa presyong mas maganda kaysa sa presyo ng pagkabangkarote, anumang natitirang margin ay ililipat sa MEXC Insurance Fund. Kung ang merkado ay magsasara sa mas masamang presyo, sasagutin ng Insurance Fund ang kakulangan sa margin upang matiyak na maayos na maisasagawa ang liquidation.
Nagkakaiba ang mga presyo ng liquidation depende kung gumagamit ka ng Cross Margin o Isolated Margin mode. Sa Cross Margin mode, lahat ng available na margin ay inilalapat sa lahat ng bukas na posisyon. Dahil dito, ang Hindi Natantong PNL (profit at loss) ay nakakaapekto sa iyong presyo ng liquidation. Kung tumaas ang Hindi Natantong PNL, bumababa ang presyo ng liquidation. Kung bumaba ang Hindi Natantong PNL, tumataas naman ang presyo ng liquidation. Bukod dito, kung magbago ang laki ng posisyon sa ilalim ng Cross Margin, magbabago rin ang presyo ng liquidation. Sa Isolated Margin mode naman, nananatiling nakapirmi ang presyo ng liquidation dahil ang margin ay nakatali lamang sa isang partikular na posisyon at hindi naaapektuhan ng mga pagbabago sa ibang posisyon.
Nakakaapekto rin ang mga Funding rates sa mga presyo ng liquidation. Sa Cross Margin mode, ang pagbabayad o pagtanggap ng funding fees ay nagbabago sa iyong available na margin, na siya namang nagdudulot ng pagbabago sa iyong presyo ng liquidation. Samantala, sa Isolated Margin mode, kung makatanggap ka ng funding, nananatiling hindi nagbabago ang presyo ng liquidation. Gayunpaman, kung magbayad ka ng funding at hindi sapat ang iyong available na margin, awtomatikong ibabawas ng sistema mula sa iyong margin ng posisyon, na maaaring magdulot ng pagbabago sa presyo ng liquidation.
Sa madaling salita, ang mga presyo ng liquidation ay naaapektuhan ng margin mode, margin balance, at pagbabago sa funding fees. Dapat isaalang-alang ng mga trader ang mga salik na ito kapag nagbubukas ng mga posisyon.
Kung ang iyong stop-loss na presyo ay masyadong malapit sa presyo ng liquidation, maaaring maabot ng patas na presyo (Fair Price) ang iyong presyo ng liquidation bago pa ma-trigger ang stop-loss order. Nagiging resulta nito ang liquidation at pagkabigo ng stop-loss order.
Ang mga TP/SL order ay isinasagawa sa presyo ng merkado kapag na-trigger. Sa panahon ng matinding pagkasumpungin, maaaring mabilis na lumampas ang merkado sa iyong itinakdang trigger na presyo, na nagdudulot ng partial fills o pagkabigo ng order. Depende sa iyong tolerance sa panganib, maaari mong piliin na maghintay ng execution o kanselahin ang order.
Maaaring mabigo rin ang stop-loss orders dahil sa hindi sapat na laki ng posisyon para maisara, ang kontrata ay nasa non-trading state, o dahil sa mga isyu na may kaugnayan sa sistema.
Sa MEXC, ang mga TP/SL order ay isinasagawa sa presyo ng merkado. Dahil dito, maaaring magkaroon ng pagitan (spread) sa pagitan ng trigger na presyo at ng aktwal na napunan na presyo. Ito ang mga pinakakaraniwang isyu na may kaugnayan sa liquidation sa Futures trading. Maaari mong mabawasan ang panganib ng liquidation sa pamamagitan ng paggamit ng mga estratehiya tulad ng pagsubaybay sa iyong margin ratio, paggamit ng stop-loss orders, o pagbabawas ng leverage. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa ibang mga artikulo tungkol sa Futures sa MEXC Learn.
Napakahalaga ng pagkontrol sa panganib ng liquidation sa futures trading. Maaaring gawin ng mga investor ang mga sumusunod na hakbang:
Magtakda ng leverage nang maingat: Pumili ng antas ng leverage na naaayon sa iyong sariling tolerance sa panganib. Para sa mga baguhan, inirerekomenda na panatilihin ang leverage sa ilalim ng 10x upang mabawasan ang epekto ng paggalaw ng presyo sa margin.
Pumili ng margin mode nang may estratehiya: Ang Cross Margin ay naghahati ng panganib sa lahat ng posisyon ngunit maaaring makaapekto sa kabuuang balanse ng iyong account, habang ang Isolated Margin ay nililimitahan ang panganib sa isang partikular na posisyon lamang. Pumili batay sa iyong estratehiya at tolerance sa panganib.
Panatilihin ang sapat na margin: Regular na magdagdag ng margin upang palawakin ang buffer sa pagitan ng iyong open na presyo at liquidation na presyo, na nagpapabuti sa iyong kakayahang tiisin ang pagkasumpungin ng merkado.
Paganahin ang mga alerto sa panganib: I-on ang liquidation price alerts o price reminders upang masubaybayan ang mga panganib sa real time at makakilos agad.
Bigyang-priyoridad ang pagpapanatili ng kapital: Sa mga merkadong may mataas na volatility, magtuon ng pansin sa pagkontrol ng pagkalugi at proteksyon ng kapital kaysa sa pagtutok lamang sa pinakamataas na kita.
Sa mga merkado ng Futures na may mataas na leverage, ang kita at panganib ay laging dalawang magkasalungat na mukha ng parehong barya. Ang liquidation mechanism sa MEXC ay isang mahalagang pananggalang para sa parehong trader at platform, ngunit kung walang malinaw na pag-unawa kung paano ito gumagana at kung ano ang nagti-trigger nito, madaling mapipilitang maisara ng mga trader ang kanilang mga posisyon nang hindi inaasahan. Tanging sa pamamagitan ng masusing pag-unawa sa liquidation mechanics, pagkilala sa mga pagkakaiba ng Cross Margin at Isolated Margin, at paggamit ng stop-losses at wastong pamamahala ng margin, maaari mong mapatatag ang mga posisyon sa panahon ng pagkasumpungin ng merkado at maiwasang mabura ang iyong kapital sa isang iglap.
Laging tandaan: ang pamamahala ng panganib ay dapat maging pangunahing priyoridad sa Futures trading. Sa pamamagitan ng maingat na pamamahala ng mga posisyon at mahinahong pagtugon sa volatility, nalilikha mo ang pundasyon para sa pagtugis ng kita—at doon lamang maaabot ang pangmatagalang, tuloy-tuloy na tagumpay sa merkado.
