Ano ang MEXC Affiliate? Mataas na Komisyon, Zero Barriers

Bilang isang nangungunang pandaigdigang cryptocurrency exchange, nanatili ang MEXC na nakatuon sa parehong Spot at Futures trading, at patuloy na pinapahusay ang mga alok nito. Sa maraming taon ng karanasan sa industriya, naging paboritong platform ang MEXC para sa mga Futures trader, salamat sa napakakumpetitibong istruktura ng bayarin at pambihirang lalim ng merkado nito.
Bukod pa sa pagbuo ng produkto, aktibong nakikipagtulungan ang MEXC sa mga maimpluwensyang KOLs at content creators upang itaguyod ang paglago ng bawat isa at magtulak ng isang malusog at napapanatiling ecosystem ng Futures trading.
Ang MEXC Affiliate Program ay isang pandaigdigang inisyatiba ng partnership na idinisenyo upang isulong ang Futures trading sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga KOLs ng industriya, content creators, at mga lider ng komunidad.
Sa pagsali sa MEXC bilang isang affiliate, maaari kang makahanay sa aming misyon, sumasalamin sa aming mga halaga, at aktibong itaguyod ang MEXC trading platform. Sa pagiging isang affiliate, makakatanggap ka ng natatanging referral code, na maaaring ibahagi sa mga mahilig sa trading sa pamamagitan ng mga artikulo, social media platform, o anumang promotional channel. Para sa bawat aktibong user na matagumpay mong nire-refer, makakatanggap ka ng lifetime commission sa kanilang aktibidad sa trading.
Tandaan: Hindi tumatanggap ang MEXC ng trading o mga aplikasyon mula sa mga user sa mga sumusunod na bansa/rehiyon: North Korea, Cuba, Sudan, Syria, Iran, Crimea, Mainland China, Indonesia, Singapore, Venezuela, Canada, United States, at iba pa.
Bilang isang MEXC Affiliate, maaari mong i-maximize ang iyong impluwensya habang tinatamasa ang mga rate ng komisyon na higit pa sa doble ng average ng industriya. Para sa bawat user na iyong nire-refer, maaari kang kumita ng hanggang 70% referral na komisyon, at karagdagang 10% sub-affiliate na komisyon. Halimbawa, kung ang User A (iyong direktang referral) ay bumubuo ng $100 sa trading fees, kumikita ka ng $70. Kung si User A ay nag-refer kay User C, kumikita ka rin ng 10% ng trading fees ni User C.
Nag-aalok ang MEXC ng komprehensibong produkto na sumusuporta sa 1,291 Futures pairs, kabilang ang BTC at ETH, at leverage na hanggang 500x, na nakakatugon sa malawak na hanay ng mga estratehiya sa trading. Sa patuloy na mga kaganapan ng zero-fee at mga bayarin sa Futures trading na mas mababa sa average ng industriya, nakikinabang ang mga high-frequency trader mula sa mas mababang gastos sa trading. Bukod pa rito, lubos na binabawasan ng malalim na liquidity ng MEXC ang slippage para sa malalaking order, na nagbibigay ng matatag at mahusay na kapaligiran sa trading.
Nagtatag ang MEXC ng mga partnership sa mahigit 73,000 KOLs sa mahigit 170+ bansa at rehiyon, na nagtatayo ng matibay na pagkilala sa brand at tiwala. Sa ngayon, ipinamahagi na ng platform ang mahigit 6,200 BTC sa mga komisyon sa mga affiliate—palaging nasa oras, walang pagkaantala—na nagpapatibay sa reputasyon nito sa industriya para sa pagiging maaasahan. Mahigpit na sumusunod ang MEXC sa mga pamantayan ng internasyonal na pagsunod sa pananalapi, gumagamit ng multi-layer fund segregation at advanced na sistema ng kontrol sa panganib upang matiyak ang pinakamataas na seguridad ng asset para sa mga user.
1) Mag-log in sa opisyal na website ng MEXC at mag-navigate sa Futures → Pangkalahatang-ideya ng Futures.
2) Mag-scroll sa ibaba ng pahina at hanapin ang seksyon ng Affiliate. I-click ang Mag-apply Ngayon.
3) Sa pahina ng affiliate, i-click ang I-activate ang Katayuan ng Affiliate. Punan ang kinakailangang impormasyon ayon sa ipinapahiwatig, pagkatapos ay i-click ang I-activate Ngayon upang kumpletuhin ang iyong aplikasyon.
1) Buksan ang MEXC App homepage at i-tap ang Referral.
2) Mag-scroll sa ibaba ng pahina upang hanapin ang MEXC Affiliate Program, pagkatapos ay i-tap ang I-activate Ngayon.
3) Punan ang kinakailangang impormasyon ayon sa ipinapahiwatig, at i-click ang I-activate Ngayon upang kumpletuhin ang iyong aplikasyon.
Nag-aalok ang MEXC Affiliate Program ng mahusay na pagkakataon—maging ikaw ay isang KOL ng industriya, lider ng komunidad, o mahilig sa crypto, maaari mong pagkakitaan ang iyong impluwensya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang pinagkakatiwalaan, de-kalidad na trading platform. Makipag-partner sa isang pandaigdigang lider at makibahagi sa paglago ng ekonomiya ng crypto!
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon na bilhin, ibenta, o hawakan ang anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Mangyaring tiyakin na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat sa pamumuhunan. Hindi responsable ang MEXC para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.