Ano ang Lombard? Ang Rebolusyong Bitcoin DeFi na Umabot sa $1 Bilyong TVL sa loob ng 92 Araw

1) Itinakda ng LBTC ang Rekord: Umabot sa $1 bilyong TVL sa loob lamang ng 92 araw, naging pinakamabilis na lumagong yield-bearing token sa kasaysayan ng crypto, habang nagdadala ng higit sa $2 bilyon na liquidity sa 12 blockchain.
2) Matatag na Alyansa sa Seguridad: Sinusuportahan ng isang coalition ng 14 nangungunang institusyon ng digital asset, kabilang ang OKX, Galaxy, at DCG, upang mapangalagaan ang mga asset ng user.
3) Komprehensibong Product Ecosystem: Nakabuo ng kumpletong hanay ng produkto kabilang ang DeFi Vaults, isang DeFi Marketplace, at mga kasangkapang pang-debelop na SDK upang makapagsilbi sa iba’t ibang pangangailangan ng user.
4) Malawak na Integrasyon sa DeFi: Naisama na sa higit sa 80 pangunahing DeFi protocol, kabilang ang mga nangungunang proyekto tulad ng Aave, Morpho, at Curve.
5) Suporta mula sa Nangungunang Mamumuhunan: Nakasiguro ng $16 milyong pondo na pinangunahan ng Polychain Capital, na may partisipasyon mula sa BabylonChain, Franklin Templeton, at OKX Ventures.
Ang Lombard ay isang plataporma na nakatuon sa pagbuo ng isang on-chain na BTC capital market, na may layuning buksan ang buong potensyal ng BTC bilang isang pangunahing digital asset. Itinatag noong 2024, ipinakilala ng Lombard ang LBTC, isang liquid staking token para sa Bitcoin, na nanguna sa isang bagong modelo na mas malalim na isinasama ang Bitcoin sa DeFi. Nagbibigay-daan ito sa BTC na makibahagi sa malawak na hanay ng mga on-chain na aktibidad pinansyal, na lumilikha ng kita habang nananatiling may liquidity.
Binubuo ang founding team ng Lombard ng mga eksperto sa DeFi mula sa Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase, at Maple, na pawang may malawak na karanasan sa pagtatatag, pagpapalawak, at pagpapatakbo ng mga kumpanya sa DeFi space.
Noong Hulyo 2024, nakumpleto ng Lombard ang isang $16 milyong seed round na pinangunahan ng Polychain Capital. Kabilang sa iba pang mamumuhunan ang BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures, at Robot Ventures.
Ang BTC, ang nanguna sa mga cryptocurrency, ay umiiral na sa loob ng 16 na taon. Ito ang nagpasiklab ng pag-unlad ng buong blockchain industry, na nagbigay-daan sa mga inobasyon tulad ng DeFi, stablecoin, at tokenization. Gayunpaman, ang realidad ay karamihan sa $2 trilyong halaga ng Bitcoin sa buong mundo ay nananatiling naka-imbak sa mga cold wallet, at halos hindi nakikilahok sa mismong on-chain na rebolusyong tinulungan nitong likhain. Nilalayon ng BTC ng Lombard na baguhin ito, na nagbibigay-daan sa Bitcoin na aktibong makibahagi sa mga on-chain na aktibidad pang-ekonomiya at magbukas ng mas malaking halaga.
Ang LBTC ang pangunahing produkto na inilunsad ng Lombard, isang liquid-staked BTC token. Maaaring i-stake ng mga user ang kanilang BTC sa Lombard platform at makatanggap ng katumbas na halaga ng LBTC bilang kapalit. Ang proseso ay maihahalintulad sa pagdedeposito ng ginto sa isang bangko at pagtanggap ng sertipiko ng deposito na malayang maaaring ipalipat o ipalaganap.
Ano ang natatangi sa LBTC:
Pagpapanatili ng Halaga: Palaging tumutugma ang 1 LBTC sa halaga ng 1 BTC.
Pagbuo ng Kita: Ang paghawak ng LBTC ay nagbibigay-daan sa mga user na kumita ng native staking rewards.
Liquidity: Malayang magagamit ang LBTC sa malawak na hanay ng mga DeFi protocol.
Security: Sinusuportahan ng isang Security Alliance na binubuo ng 14 nangungunang institusyon ng digital asset.
Umabot sa $1 bilyon sa total value locked (TVL) sa loob lamang ng 92 araw, na ginagawa itong pinakamabilis na lumagong yield-bearing token hanggang ngayon.
Nagdala ng higit sa $2 bilyon na bagong liquidity sa 12 blockchain.
Higit sa 80% ng LBTC ay aktibong nakalagay sa iba’t ibang DeFi protocol.
Nakaakit ng pakikilahok mula sa higit sa 260,000 user sa buong mundo.
Itinatampok ng mga tagumpay na ito ang malakas na pangangailangan ng merkado para sa on-chain na BTC.
Ang BARD ay ang katutubong token ng Lombard protocol, na idinisenyo upang magsilbing mekanismo ng pang-ekonomiyang koordinasyon para sa BTC na on-chain capital market. Nagmamaneho ito ng paglago, sumusuporta sa pamamahala ng protocol, at nagbibigay ng access sa mga produkto.
Kabuuang Supply: 1 bilyon
Paunang Circulating Supply sa TGE: 225 milyon
Iskedyul ng Buong Pag-unlock: 4 na taon
Kategorya
Porsyento
Mga Token
Iskedyul ng Vesting
Ecosystem (35%)
Season 1 BARD Airdrop
4%
40 milyon
Ipamamahagi sa dalawang yugto, sa TGE at anim na buwan pagkatapos
Season 2 BARD Airdrop
1.5%
15 milyon
Ganap na mai-unlock sa pagtatapos ng Season 2
Community Sale
1.5%
15 milyon
Ganap na mai-unlock sa TGE
Kaito Yappers
0.16%
1.6 milyon
Ipamamahagi sa loob ng dalawang season
Pag-activate ng Ecosystem
9.34%
93.4 milyon
Ganap na mai-unlock sa TGE
Pag-unlad ng Ecosystem
18.5%
185 milyon
Linear vesting sa loob ng 24 buwan
LBF Foundation (20%)
Paunang Unlock
4.25%
42.5 milyon
Ganap na mai-unlock sa TGE
Kasunod na Pag-unlock
15.75%
157.5 milyon
Linear vesting sa loob ng 3 taon
Mga Maagang Namumuhunan (20%)
——
20%
200 milyon
12-buwang lock-up pagkatapos ng TGE, pagkatapos ay linear vesting sa loob ng 36 buwan
Mga Pangunahing Kontribyutor (25%)
——
25%
250 milyon
12-buwang lock-up pagkatapos ng TGE, pagkatapos ay linear vesting sa loob ng 36 buwan
Kategorya ng Function
Pangunahing Tungkulin
Mga Detalye
Pamamahala
Paggawa ng desisyon sa protocol
Nagsisilbing pundasyon ng pamamahala ng Lombard, na nagbibigay ng kapangyarihan sa komunidad sa paggawa ng mga desisyon. Maaaring makibahagi ang mga may hawak sa mahahalagang pagboto hinggil sa mga validator set, estruktura ng bayarin, at mga product roadmap. Ang mga grant para sa pagpapaunlad ng ekosistema ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng LBF Foundation.
Seguridad
Protektahan ang mga cross-chain transfer
Maaaring i-stake ng mga may hawak ang BARD para ma-secure ang LBTC cross-chain transfers. Itinayo sa Chainlink CCIP at Symbiotic na imprastraktura. Lumilikha ng isang desentralisadong layer ng seguridad na sumusukat sa pag-aampon ng protocol.
Paglago ng Ecosystem
Pagsuporta sa mga Epekto ng Network
Pondo para sa ecosystem grants, pakikipagtulungan, at R&D na ibinibigay sa pamamagitan ng LBF Foundation. Pinapabilis nito ang pag-ampon sa protocol at pinalalawak ang saklaw nito. Pinatitibay ang papel ng BTC bilang sentro ng on-chain finance.
Utility ng Protocol
Pag-access sa produkto at mga pribilehiyo
Nagbibigay ng priyoridad na pag-access, mga kagustuhang termino, at mga pinahusay na feature. Pinapalawak ang utility sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng inobasyon na hinimok ng pamamahala. Tinitiyak na nananatiling sentro ang BARD sa lahat ng layer ng imprastraktura ng Lombard.
Sa kasalukuyan, ang mga retail user ay maaaring bumili ng mga BARD token sa pamamagitan ng ilang channel, kabilang ang direkta sa MEXC, kung saan parehong available ang Spot at Futures trading.
Inilunsad din ng MEXC ang mga event sa BARD Spinfest at Airdrop+, kung saan maaaring kumpletuhin ng mga kalahok ang mga gawain sa aktibidad upang makakuha ng kaukulang mga reward.
Ang Lombard ay hindi limitado sa LBTC lamang. Nakagawa ito ng kumpletong suite ng produkto na idinisenyo upang matugunan ang magkakaibang pangangailangan ng mga user:
Ang DeFi Vaults ay mga awtomatikong solusyon sa pamamahala ng kita na estratehikong naglalaan ng LBTC sa iba’t ibang DeFi protocol upang makalikha ng mas mataas na kita. Pinagdurugtong nito ang agwat sa pagitan ng Bitcoin at DeFi sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuluy-tuloy na karanasan sa user, na nagbibigay-daan sa na-optimize na kita nang hindi kinakailangan ng manu-manong pamamahala ng posisyon.
Sinusuportahan ng DeFi Vaults ang LBTC, wBTC, at cbBTC, na nagbibigay sa mga user ng access sa malawak na hanay ng DeFi strategy sa iba’t ibang protocol tulad ng Aave, Pendle, at Uniswap. Ang total value locked (TVL) sa DeFi Vaults ay lumampas na sa $600 milyon.
Nakabuo ang Lombard ng isang one-stop DeFi marketplace kung saan maaaring mag-explore ang mga user ng malawak na hanay ng lending at mga oportunidad sa BTC trading. Kasalukuyang sinusuportahan ng plataporma ang 12 pangunahing blockchain, kabilang ang Ethereum, Arbitrum, Base, at BNB Chain. Sa loob ng DeFi marketplace, maaaring gawin ng mga user ang sumusunod:
Tuklasin ang mga de-kalidad na vault at on-chain na estratehiya
I-filter ang mga pagkakataon ayon sa blockchain, asset, protocol, o antas ng panganib
I-deploy agad ang mga estratehiya, hindi na kailangang umalis sa platform
Ang Lombard SDK V3 ay isang opisyal na toolkit na idinisenyo para sa mga developer, na makabuluhang nagpapababa sa teknikal na hadlang sa integrasyon ng Bitcoin at nagpapabilis sa paglago ng ekosistema. Kabilang sa mga pangunahing tampok ng Lombard SDK ang:
Magdeposito ng BTC at mag-mint ng LBTC
Magdeposito sa DeFi: awtomatikong ide-deploy ang mga asset sa mga vault o integrated protocol
Subaybayan ang mga balanse ng LBTC, posisyon sa vault, at mga reward
I-claim ang mga reward na nakabatay sa BTC at mga insentibo ng ekosistema
Mag-withdraw ng BTC anumang oras
Sa pamamagitan ng Babylon Bitcoin staking protocol, maaaring i-delegate ng mga may hawak ng BTC ang kanilang mga asset upang makatulong sa pag-secure ng mga network at kumita ng staking rewards. Magagawa ito sa dalawang paraan: sa pamamagitan ng direktang pag-stake sa mga finality provider (FPs) gamit ang Babylon, o sa pamamagitan ng pag-stake sa Lombard.
Isa sa mga pinakanatatanging inobasyon ng Lombard ay ang modelo ng Security Alliance nito. Ang alyansang ito ay binubuo ng 14 na nangungunang digital asset na institusyon, kabilang ang mga heavyweight sa industriya gaya ng OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment, at P2P. Nag-aalok ang Security Alliance ng ilang pangunahing bentahe:
Desentralisasyon ng panganib: Tinatanggal ang single points ng kabiguan
Propesyonal na operasyon: Bawat miyembro ay eksperto sa kanilang larangan
Magkakatugmang insentibo: Lahat ng kasapi ay may pananagutan sa pagpapanatili ng seguridad ng sistema
On-chain na transparency: Lahat ng operasyon ay maaaring mapatunayan on-chain
Bilang karagdagan sa Security Alliance, ang Lombard ay nagpapatupad ng isang komprehensibo, multi-tiered na balangkas ng seguridad:
Ang mga matalinong kontrata ay ina-audit ng maraming nangungunang audit firm
Mayroong mahigpit na AML (Anti-Money Laundering) at mga protocol sa risk monitoring
Buong pagsubaybay ng transaksyon ang ibinibigay para sa transparency ng user
Gumagamit ng advanced key management technology (CubeSigner) para sa ligtas na kustodiya ng asset
Nakabatay ang tagumpay ng Lombard sa lakas ng mas malawak nitong ekosistema. Sa kasalukuyan, higit sa 80 nangungunang DeFi protocol ang naka-integrate na ng LBTC, kabilang ang:
Mga lending protocol: Aave, Morpho, Maple, at iba pa
Mga trading platform: Pendle, Curve, at higit pa
Mga restaking platform: EigenLayer, Etherfi, atbp.
Malalaking exchanges: OKX, Bybit, MEXC, at iba pa
Ang malawak na integrasyong ito ay nagbibigay sa mga may hawak ng LBTC ng malawak na hanay ng paggamit, na nagbibigay-daan sa kanila na malayang maglaan ng asset batay sa kani-kanilang tolerance sa panganib at mga layunin sa kita.
Para sa mga pang-araw-araw na user, nag-aalok ang Lombard ng ligtas at tuwirang paraan upang paganahin ang mga hindi nagagamit na BTC, na nagbubukas ng karagdagang kita habang pinapanatili ang likas na halaga ng kanilang mga asset.
Para sa mga developer at protocol, nagbibigay ang Lombard ng mabilis at tuluy-tuloy na gateway patungo sa Bitcoin liquidity. Ang pakikipagtulungan sa Lombard ay naging isa sa pinakamabisang paraan para sa mga blockchain at protocol upang makakuha ng access sa native Bitcoin capital.
Para sa mas malawak na industriya, ang binubuo ng Lombard ay tunay na isang milestone. Hindi lamang ito impraestruktura. Isa itong liquidity flywheel, distribution engine, at access layer na magkakasamang nagtutulak sa susunod na yugto ng paglago ng industriya.
Malawak nang tinatanggap ang papel ng BTC bilang digital gold at taguan ng halaga, ngunit naniniwala ang Lombard na maaari pa itong higit pang umangat. Sa pamamagitan ng pagdadala ng BTC on-chain, inihahanda ng Lombard ang isang bagong panahon kung saan aktibong gaganap ang Bitcoin sa paghubog ng on-chain economy.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.