Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Gabay sa User/Ano ang MEXC Earn？

Ano ang MEXC Earn？

Oktubre 31, 2025
0m
#Spot#Mga Baguhan
1. Ano ang MEXC Earn?


Ang MEXC Earn ay isang one-stop na produkto na inilunsad ng MEXC upang matulungan ang mga user na matuklasan ang iba't ibang pagkakataon sa pagkakaroon ng token-holding. Sinasaklaw nito ang mga flexible na savings, fixed savings, at on-chain earning na mga produkto, na naglalayong magbigay sa mga user ng sari-saring mga solusyon sa paglago ng asset.

2. Mga Uri ng MEXC Earn Products


Nag-aalok ang MEXC ng malawak na hanay ng mga produktong pampinansyal na mapagpipilian ng mga user, na kasalukuyang sumusuporta sa flexible savings, fixed savings, at on-chain na kita. Sa hinaharap, maglulunsad ang MEXC ng higit pang mga produktong pampinansyal upang matugunan ang iba't ibang kagustuhan sa pamumuhunan, estratehiya, at kakayahang tumanggap ng panganib.

Flexible Savings: Binibigyang-daan ka ng Flexible Savings na magdeposito ng crypto at awtomatikong kumita ng interes kada oras o araw-araw. Nag-aalok ito ng maginhawang operasyon, naka-iskedyul na pamamahagi ng interes, at flexible na pag-redeem anumang oras.

Fixed Savings: Ang Fixed Savings ay nagbibigay-daan sa iyong kumita ng yield mula sa mga naka-lock na asset sa isang takdang panahon. Kapag na-staked, mala-lock ang mga asset sa tagal ng termino. Bago ang pag-redeem, ang mga asset ay mananatiling naka-freeze sa Earn account at hindi maaaring i-trade o i-withdraw.

On-Chain Earn: Binibigyang-daan ka ng On-chain Earn na madaling makilahok sa mga on-chain na protocol nang direkta mula sa iyong MEXC Spot account upang makakuha ng mga reward sa token o iba pang mga insentibo. Maaari mong tuklasin ang mga pagkakataon sa on-chain na kita sa MEXC nang hindi nagsasagawa ng mga kumplikadong on-chain na setup o operasyon.

3. Paano Sumali sa MEXC Kumita


Pagiging Kwalipikado: Dapat kumpletuhin ng mga user ang Pag-verify ng KYC bago lumahok sa MEXC Earn. Para sa higit pang mga detalye, sumangguni sa"Paano Kumpletuhin ang Pag-verify ng Pangunahing KYC" at "Paano Kumpletuhin ang Pag-verify ng Advanced na KYC."


3.1 Makilahok sa MEXC Earn


Bisitahin ang opisyal na website ng MEXC at mag-log in sa iyong account. Mula sa itaas na navigation bar, piliin ang Earn at i-click ang MEXC Earn.


Sa pahina ng MEXC Earn, mag-scroll pababa sa Lahat ng Produkto, kung saan maaari mong tingnan ang iba't ibang uri ng mga produkto ng Earn, kabilang ang Flexible Savings, Fixed Savings, at On-Chain Earn.


Pagkatapos piliin ang Earn product na nababagay sa iyo, piliin ang investment term sa pahina ng staking, ilagay ang halaga ng pag-stake, sumang-ayon sa mga tuntunin, at i-click ang I-stake Ngayon para lumahok sa MEXC Earn.


Kung mas gusto mo ang Flexible Savings, maaari mo ring gamitin ang tampok na Auto-Earn. Tinutulungan ka ng Auto-Earn na awtomatikong ilagay ang iyong mga idle na asset sa mga produkto ng MEXC Flexible Savings.

Sa pahina ng MEXC Earn, i-click ang Paganahin ang Auto-Earn.


Pagkatapos sumang-ayon sa mga tuntunin, i-click ang Paganahin upang i-activate ang tampok na Auto-Earn.


Kapag pinagana ang Auto-Earn, ang mga idle na asset ng tinukoy na token sa iyong Spot account ay awtomatikong mamumuhunan sa MEXC Flexible Savings, na magbibigay-daan sa iyong walang kahirap-hirap na kumita ng interes habang pinapanatili ang opsyong i-redeem ang iyong mga asset anumang oras.


3.2 Paano I-redeem ang Mga Asset


Kapag nagsumite ka ng kahilingan sa pagkuha, hindi na bubuo ng interes ang principal ng mga na-redeem na asset.

Sa pahina ng MEXC Earn, i-click ang Aking Mga Order, pagkatapos ay i-click ang I-redeem sa produktong gusto mong i-withdraw.


Mga Paalala:
1) Maaari mong piliing kunin ang ilang partikular na fixed-term na produkto bago ang petsa ng maturity. Ang maagang pag-redeem ay magkakaroon ng multa sa iyong nakabinbing interes, na ang rate ng multa ay nag-iiba depende sa napiling produkto.
2) Ang mga asset ng Crypto ay may mataas na potensyal na paglago ngunit mataas din ang pagbabagu-bago ng presyo at mga panganib sa merkado. Lubos naming inirerekumenda na gawin ang iyong sariling pananaliksik bago mamuhunan at mamuhunan lamang kung ano ang maaari mong mawala. Ikaw ay responsable para sa iyong sariling mga desisyon sa pamumuhunan at anumang nauugnay na mga panganib.


Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.

