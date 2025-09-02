Ano ang Multi-Asset Mode?

Ang Multi-Asset Mode ay isang mekanismo sa pamamahala ng panganib na gumagamit ng shared margin pool sa maraming asset. Nagbibigay-daan ito sa mga user na pagsamahin ang mga sinusuportahang token (gaya ng BTC, ETH, USDT, atbp.) bilang pinag-isang collateral para sa pagbubukas ng USDT-Margined Futures. Sa pamamagitan ng pag-offset ng PNL sa iba't ibang asset at pag-convert ng collateral value sa mga token, ang mode na ito ay makabuluhang nagpapabuti sa capital efficiency at binabawasan ang panganib ng mga hiwalay na liquidation.
Mas Mataas na Kahusayan sa Kapital: Ang mga asset na hindi stablecoin (tulad ng BTC at ETH) ay maaaring direktang gamitin bilang margin, pag-iwas sa mga madalas na conversion at kaugnay na mga gastos.
Risk Hedging: Awtomatikong na-offset ang PNL mula sa maraming posisyon, na nagpapahusay sa resilience ng account laban sa volatility.
Operational Efficiency: Tinatanggal ang pangangailangang manu-manong mag-convert o magdagdag ng margin, na nagbibigay-daan sa mas mabilis at mas epektibong mga tugon sa mga pagbabago sa merkado
1) Sinusuportahan ng Multi-Asset Mode ang USDT-M at USDC-M Futures, ngunit hindi sinusuportahan ang Coin-M Futures.
2) Tanging Cross Margin Mode ang sinusuportahan. Hindi available ang Isolated Margin. Ang mga airdrop ng posisyon, Stock Futures, at Prediction Futures ay hindi sinusuportahan sa ilalim ng Multi-Asset Mode.
3) Hindi sinusuportahan ng Multi-Asset Mode ang Copy Trade o mga sub-account.
Pumunta sa opisyal na website ng MEXC. Sa tuktok na navigation bar, sa ilalim ng Futures, i-click ang USDT-M Futures upang makapasok sa pahina ng kalakalan.
I-click ang button na Mga Setting. Sa Mga Kagustuhan, piliin ang Account Asset Mode, at lumipat sa Multi-Asset Margin. Tandaan: Hindi ka makakapagpalit ng mga mode ng asset ng account kung mayroon ka pa ring mga bukas na posisyon, aktibong order, o hindi pa nababayarang pananagutan.
Bumalik sa pahina ng kalakalan sa Futures. Sa ilalim ng Wallet, i-click ang Paglipat at ilipat ang mga asset na gusto mong gamitin bilang collateral sa iyong Futures account. Ang mga ito ay magsisilbing shared margin sa Multi-Asset Mode.
1) Buksan ang MEXC App at i-tap ang Futures upang makapasok sa pahina ng kalakalan.
2) I-tap ang […] icon.
3) I-tap ang Mga Kagustuhan.
4) Sa Account Asset Mode, lumipat sa Multi-Asset Mode. Tandaan: Hindi ka makakapagpalit ng mga mode ng asset ng account kung mayroon ka pa ring mga bukas na posisyon, aktibong order, o hindi pa nababayarang pananagutan.
5) Bumalik sa pahina ng Futures trading at i-tap ang Maglipat na button.
6) Ilipat ang mga asset na gusto mong gamitin bilang collateral sa iyong Futures account. Ang mga asset na ito ay magiging available bilang shared margin sa ilalim ng Multi-Asset Mode.
Ang Tiered Collateral Rate ay isang mekanismo ng pagkontrol sa panganib sa loob ng cross-asset margin pool. Dynamic nitong inilalapat ang iba't ibang mga rate ng conversion (mga collateral rate) batay sa hanay ng halaga at antas ng panganib ng mga collateralized na asset. Ang mga asset na may mas mataas na halaga at mas mababang volatility (gaya ng BTC) ay binibigyan ng mas mataas na collateral rate. Para sa isang uri ng asset, habang tumataas ang ipinangakong dami, bumababa ang collateral rate.
Stablecoins (USDC, USDT): Collateral rate = 100%, na walang limitasyon sa halagang maaaring i-collateralize.
Non-stablecoin asset: Gumamit ng tiered collateral rate at magkaroon ng maximum pledge limit. Ang anumang halagang lumampas sa limitasyong ito ay hindi mabibilang bilang balidong margin.
Kung negatibo ang equity ng asset, hindi isasaalang-alang ang collateral rate nito kapag kinakalkula ang epektibong margin.
Halimbawa:
Token
Halaga ng na-stake
Collateral Rate
ETH
≤ 100
90%
≤ 200
80%
≤ 300
70%
≤ 400
60%
MX
≤ 10,000
95%
≤ 20,000
80%
≤ 30,000
70%
Kung ang isang user ay nagdeposito ng 350 ETH, at ang kasalukuyang presyo ng ETH ay 4,000 USDT, kung gayon:
Epektibong Margin = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4,000
= 270 × 4,000
= 1,080,000 USDT
Sa Multi-Asset Mode, ang mga user ay maaaring mag-trade at humawak ng mga posisyon sa isang Futures pares kahit na walang hawak, o hindi sapat na halaga ng, ang settlement asset. Bilang resulta, ang mga pananagutan ay maaaring lumitaw sa mga sitwasyon tulad ng mga bayarin sa pangangalakal, mga bayarin sa pagpopondo, mga natantong pagkalugi mula sa pagsasara ng mga posisyon, o hindi natanto na pagkalugi sa posisyon. Sa ganitong mga kaso, ang mga user ay kinakailangang bayaran ang mga natitirang pananagutan kasama ang naaangkop na interes.
Nagbibigay ang MEXC ng tampok na manu-manong pagbabayad, na ang panghuling presyo ng pagbabayad ay tinutukoy ng umiiral na mga kondisyon sa merkado.
Sa pahina ng Futures trading, mag-navigate sa seksyong Wallets at hanapin ang asset na may mga natitirang pananagutan. I-click ang Muling Pagbabayad.
Piliin ang asset ng pagbabayad, i-verify ang halaga ng pagbabayad, at i-click ang Kumpirmahin.
Maaaring suriin ang kasaysayan ng pagbabayad sa ilalim ng Kasaysayan ng Repayment at Interest Settlement.
Bilang kahalili, maaari ding i-clear ang mga pananagutan sa pamamagitan ng paglilipat ng inutang na asset nang direkta sa iyong Futures account, na awtomatikong malalapat sa pagbabayad.
1) Sa pahina ng Futures trading, pumunta sa seksyong Multi-Asset at hanapin ang asset na may mga hindi pa nababayarang pananagutan at i-tap ang Magbayad.
2) Piliin ang asset ng pagbabayad, i-verify ang halaga ng pagbabayad, at i-tap ang Kumpirmahin.
Tulad ng bersyon sa web, maaari mo ring ilipat ang inutang na asset sa iyong Futures account, na awtomatikong ilalapat sa pagbabayad.
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nag-aalok ng impormasyong ito para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.