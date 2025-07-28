Ano ang Sapien? Isang Desentralisadong Data Foundry para sa Panahon ng AI

Ang Sapien ay isang desentralisadong "Data Foundry" na gumagamit ng blockchain technology, global community participation, at economic incentives para maghatid ng malakihan, dalubhasa, at mataas na kalidad na data ng pagsasanay para sa mga modelo ng AI. Hindi tulad ng mga tradisyunal na kumpanya sa pag-label ng data, ginagawa ni Sapien ang mga gawain sa data at binibigyang gantimpala ang mga kalahok sa buong mundo, na naglalayong sirain ang lumang paradigm ng sentralisadong kontrol ng datos.
Habang lumalaki ang generative AI at large language models (LLMs), ang demand para sa mataas na kalidad na datos ng pagsasanay ay tumataas nang husto. Ngunit ang mga tradisyunal na sistema ng produksyon ng datos ay nahaharap sa malalim na mga problema sa istruktura: ang top-tier na data ay monopolyo ng isang dakot ng mga higanteng teknolohiya, na ginagawa itong mahal at hindi naa-access; Ang mga crowdsourcing platform ay kadalasang walang matatag na mekanismo ng tiwala, na nagreresulta sa hindi pantay na kalidad ng data at hindi magandang resulta ng pagsasanay ng modelo; at higit sa lahat, ang mga kasalukuyang dataset ay nahuhubog nang husto ng mga kontekstong pangkulturang Anglo-Amerikano, na nagpapakilala ng mga heograpiko at kultural na pagkiling na naglilimita sa pandaigdigang kakayahang magamit ng AI.
Laban sa backdrop na ito, ipiniposisyon ni Sapien ang sarili bilang isang "desentralisadong data foundry" na nag-aalok ng tatlong-pronged na solusyon: desentralisasyon, mga pang-ekonomiyang insentibo, at isang sistema ng reputasyon. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng imprastraktura ng blockchain, pandaigdigang pakikipagtulungan ng komunidad, at mga gantimpala sa ekonomiya, si Sapien ay nagtatayo ng isang bukas, pinagkakatiwalaan, mataas na kalidad na network ng produksyon ng data na idinisenyo upang sirain ang sentralisadong kontrol at magbigay ng pundasyong imprastraktura para sa panahon ng AI.
Ang Sapien ay bumuo ng isang tunay na pandaigdigang komunidad ng higit sa 110 mga bansa, na lumilikha ng isang distributed network ng "AI worker" na kilala bilang Sapiens. Tumatanggap ang mga kalahok ng mga gawain sa pamamagitan ng platform, nagsasagawa ng pag-label ng data, at nakakakuha ng mga insentibo para sa kanilang mga kontribusyon. Kinukumpleto ng komunidad na ito ang mahigit isang milyong gawain bawat araw, na may pinagsama-samang output na 80 milyong may label na item na sumasaklaw sa text, mga larawan, audio, video, at kumplikadong 3D/4D na mga modalidad. Ang network ay nagpapakita rin ng malakas na epekto sa network: para sa bawat karagdagang 10,000 user, ang kahusayan sa pagkumpleto ng gawain ay bumubuti ng 8%, na lumilikha ng isang self-perpetuating system ng produksyon ng data → feedback sa kalidad → pag-optimize ng modelo.
Ang sistema ng gawain ng Sapien ay idinisenyo nang nasa isip ang mga mekanika ng laro, na ginagawang isang nakakaengganyo, mapagkumpitensya, at pinagsama-samang karanasan sa digital labor ang pag-label ng data. Gumagamit ang system ng apat na dimensyon ng mga insentibo: Mga Antas, Mga Puntos sa Karanasan, Reputasyon, at Mga Hamon sa Gawain.
Maaaring lumahok ang mga user sa pamamagitan ng:
Pag-unlock ng Gawain: Kumpletuhin ang mga pangunahing gawain upang makakuha ng mga puntos ng karanasan at i-unlock ang mga task pack na may mas mataas na halaga (gaya ng pag-label ng medikal na imahe).
Adversarial Review: Makipagkumpitensya sa isang "Labeling Arena" kung saan ang mga user ay naglalaban para sa katumpakan. Ang mga nangungunang gumaganap ay nakakakuha ng karagdagang mga reward sa token.
Virtual Identity System: Kasama sa mga plano sa hinaharap ang mga NFT badge at on-chain na mga sertipiko ng tagumpay, na lumilikha ng isang StepN-tulad ng metaverse na karanasan.
Isang marketplace kung saan makakahanap ang mga manggagawa ng AI ng mga on-demand na gawain gaya ng paglilinis ng text, pag-label ng larawan, o transkripsyon ng pagsasalita. Nag-iiba-iba ang mga reward at puntos batay sa kahirapan sa gawain.
Isang dual-verification system: pagkatapos ng pagsusumite ng gawain, ang trabaho ay itatalaga sa mga user ng QA para sa pagsusuri, pagtiyak ng katumpakan at pagbabalik sa mga marka ng reputasyon ng mga user.
Maaaring kumonekta ang mga negosyo sa Sapien platform sa pamamagitan ng SDK o API para maglunsad ng mga custom na kahilingan sa pagkolekta ng data at makatanggap ng na-verify, structured na data para magamit sa mga LLM, autonomous na pagmamaneho, pangangalaga sa kalusugan, pananalapi, at higit pa.
Pangalan ng Token: SAPIEN
Mga Puntos: Nakuha sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga gawain, na mapapalitan sa mga token ng SAPIEN sa hinaharap.
Staking: Maaaring i-staking ng mga user na may mataas na reputasyon ang SAPIEN para magkaroon ng priyoridad na access sa mga gawain at mas magandang reward multiplier.
Pagboto sa Pamamahala: Maaaring bumoto ang mga may hawak ng SAPIEN sa mga parameter ng platform tulad ng mga rate ng reward at mga uri ng gawain.
Pagbabahagi ng Kita: Ang isang bahagi ng kita ng negosyo sa hinaharap ay ibabahagi sa mga pangmatagalang may hawak ng token.
Plano ni Sapien na ipamahagi ang mga token airdrop sa mga naunang kalahok at nangungunang mga kontribyutor ng gawain.
Ayon sa opisyal na pamantayan, mapupunta ang priyoridad sa: mga aktibong user, mga label na may mataas na katumpakan, mga user na kumukumpleto ng mga espesyal na gawain sa hamon, mga user ng Web3 na naka-link sa mga kilalang guild, at mga aktibong on-chain na wallet o mga beterano ng Base network. Inaasahan na maipamahagi ang mga airdrop sa pamamagitan ng isang snapshot ng mga puntos bago ang paglunsad ng token.
Ang Sapien ay hindi lamang isang platform sa pag-label ng datos. Nilalayon nitong buuin ang pinakamalaking "Data Layer" sa mundo upang magsilbing pundasyong imprastraktura para sa panahon ng AI: isang sistema ng produksyon ng data na hinihimok ng pinagkasunduan.
1) Paglunsad ng SAPIEN token at sistema sa staking
2) Multi-chain support expansion lampas sa Base hanggang Solana, Polygon, at iba pa
3) Ang paglulunsad ng pamamahala ng DAO, na nagbibigay-daan sa co-design ng komunidad ng mga gawain at mga modelo ng kita
4) Malalim na pagsasama sa mga proyekto ng AI
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.