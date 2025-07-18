Relevé des contrats à terme : guide complet de gestion d'actifs dans MEXC Futures

Relevé des contrats à terme de MEXC a été spécialement conçue pour répondre aux besoins professionnels des utilisateurs en matière de consultation des actifs et d'optimisation des stratégies. Cet outil permet de suivre de manière exhaustive toutes les entrées et sorties sur les comptes Futures, d'identifier rapidement les sources de gains et de pertes, et de mettre en place un système de Dans le marché des produits dérivés crypto, le suivi en temps réel des flux de capitaux et des données de P&L est essentiel pour tout trader de contrats à terme souhaitant opérer avec rigueur et précision. La fonctionnalitéde MEXC a été spécialement conçue pour répondre aux besoins professionnels des utilisateurs en matière de consultation des actifs et d'optimisation des stratégies. Cet outil permet de suivre de manière exhaustive toutes les entrées et sorties sur les comptes Futures, d'identifier rapidement les sources de gains et de pertes, et de mettre en place un système de gestion d'actifs plus efficace. Cet article propose un guide complet sur la fonctionnalitéRelevé des contrats à terme, couvrant sa définition, ses avantages, son utilisation et des cas d'application concrets.









Le relevé des contrats à terme sur MEXC est un module dédié conçu pour suivre les flux de capitaux au sein de votre compte Futures. Il se concentre sur les enregistrements financiers détaillés de chaque trade effectué, incluant les dépôts et retraits, le P&L réalisé, les frais de transaction, les liquidations ainsi que les événements de désendettement automatique (ADL). Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de consulter en temps réel leur activité et d'effectuer des analyses précises, facilitant ainsi l'optimisation des stratégies de trading et l'amélioration des performances globales. Contrairement à l'onglet Ordres, qui porte principalement sur le placement des ordres et les données d'exécution, le relevé des contrats à terme met l'accent sur les flux de fonds réels et les enregistrements de P&L dans le compte. Par exemple, lors de la clôture de position, de la liquidation ou du paiement de frais, les utilisateurs peuvent clairement voir l'horodatage, le montant, le type de transaction et la source précise de chaque flux de capitaux dans le relevé des contrats à terme. Cet outil est particulièrement utile pour l'analyse des trades passés, l'évaluation des stratégies et la gestion des risques.









Bien que ces deux outils fassent partie du compte Futures, ils remplissent des fonctions différentes et se concentrent sur des types d'informations distincts.





Le relevé des contrats à terme adopte une perspective financière en offrant une vue consolidée des trades exécutés. Il enregistre tous les mouvements réels de fonds au sein du compte Futures — tels que le P&L, les frais et les transferts — ce qui permet aux utilisateurs de mieux gérer leurs actifs et de calculer avec précision les frais de transaction.





En revanche, l'onglet Ordres s'inscrit dans une logique de trading en présentant l'historique des actions liées à l'activité d'ordre. Cela inclut les ordres ouverts en cours, les prix d'exécution, le statut des ordres, etc. Il aide les utilisateurs à analyser leurs stratégies de trading et à ajuster leur approche en fonction du comportement passé de leurs ordres.





Comparaison des fonctions Relevé des contrats à terme

Ordres

Objectif principal

Suivi des mouvements d'actifs et détails du P&L Suivi des statuts d'ordres et de l'historique des transactions Type de données affichées

Flux de capitaux, frais, liquidations, etc. Ordres ouverts, historique des transactions, etc. Avantage clé Optimisation de la gestion d'actifs et analyse du P&L Analyse des stratégies et ajustements tactiques





En résumé, le relevé des contrats à terme vous permet de suivre précisément les mouvements de vos fonds, tandis que l'onglet Ordres vous aide à comprendre le déroulement de vos opérations de trading.









Pour les traders de contrats à terme, comprendre le P&L au niveau du compte, la structure des coûts et l'exposition au risque est essentiel pour optimiser les stratégies et améliorer l'efficacité du capital. La fonctionnalité Relevé des contrats à terme de MEXC est un outil professionnel conçu pour répondre à ces besoins. Ses principaux avantages se reflètent dans les trois aspects suivants :









Comparée à la page Ordres, souvent chargée en données et en dimensions multiples, la fonctionnalité Relevé des contrats à terme se concentre sur les flux de capitaux effectivement réalisés, en mettant en avant les données financières clés grâce à une catégorisation organisée. Les utilisateurs peuvent consulter d'un seul coup d'œil toutes les transactions des 30 derniers jours, avec des détails essentiels tels que l'heure de la transaction, les frais, le type d'opération, le token, le montant et le sens de la transaction. Cela améliore considérablement l'efficacité et l'expérience utilisateur globale.





Chemin de navigation : Portefeuilles → Futures → Relevé des contrats à terme. Des filtres par plage de dates, token et type de transaction sont disponibles pour permettre aux utilisateurs de retrouver rapidement l'enregistrement souhaité.









La fonctionnalité Relevé des contrats à terme catégorise les variations d'actifs par type d'opération, offrant un cadre analytique clair et pratique centré sur les indicateurs les plus importants pour les traders : la performance P&L et les coûts en capital. Elle couvre quatre catégories principales :





Frais de transaction





Chaque transaction effectuée sur les contrats à terme entraîne des frais de transaction, qui peuvent représenter un coût important pour les traders à haute fréquence. Par exemple, si un utilisateur ouvre une position de 1 contrat BTCUSDT au prix du marché, avec un montant exécuté de 10 000 USDT et un taux de frais de 0,02 %, le relevé indiquera une déduction de 2 USDT au titre des frais de transaction. Les utilisateurs peuvent se rendre dans Relevé des contrats à terme → Type de transaction → Frais de transaction pour consulter le détail des déductions, ce qui permet un calcul plus précis des bénéfices.





P&L réalisé sur les positions clôturées





Cet élément enregistre le profit ou la perte réel de chaque position clôturée, un indicateur clé pour évaluer l'efficacité d'une stratégie de trading. Par exemple, si un utilisateur ouvre une position longue sur l'ETHUSDT à 2 500 USDT et la clôture à 2 600 USDT, le relevé des contrats à terme enregistrera automatiquement un P&L réalisé de +100 USDT (net de frais). Cela aide les utilisateurs à comprendre avec précision le profit net de chaque transaction et à affiner leurs stratégies d'entrée et de sortie.





Liquidation





Si la marge d'un compte Futures tombe en dessous du niveau de maintien, le système peut déclencher une liquidation ou un désendettement automatique (ADL). Ces événements sont clairement enregistrés dans le relevé des contrats à terme. Par exemple, si un utilisateur ne parvient pas à clôturer sa position lors chute brutale du marché et que sa position longue en BTC est liquidée, le relevé affichera une ligne de liquidation, indiquant l'heure, le montant du P&L et le prix de liquidation, permettant ainsi à l'utilisateur d'analyser ce qui n'a pas fonctionné dans sa gestion des risques.





Désendettement automatique (ADL)





Dans des conditions de marché extrêmes ou lors de périodes de fort levier en mode marge croisée, le système peut automatiquement réduire les positions des utilisateurs et les transférer à des contreparties afin d'éviter des soldes négatifs. C'est ce que l'on appelle le désendettement automatique (ADL). Par exemple, si un utilisateur détient une position courte très rentable et qu'il subit un ADL de 50 % en raison de la liquidation d'une contrepartie, le relevé des contrats à terme affichera une entrée ADL, indiquant la quantité réduite, la date et l'heure, et l'impact sur le P&L, informant ainsi l'utilisateur que sa position a été ajustée de manière passive.





Grâce à ces enregistrements catégorisés et détaillés, les utilisateurs bénéficient d'une vue complète du coût réel et du résultat de chaque transaction. Cela permet une analyse approfondie des comportements de trading, l'identification des points forts et des faiblesses, et pose les bases de stratégies plus solides.













Connectez-vous à MEXC , puis allez dans Portefeuille→ Futures→ Relevé des contrats à terme pour accéder à la fonctionnalité.













Ouvrez l'application MEXC, puis allez dans Portefeuille→ Futures → Relevé des contrats à terme pour accéder à la fonctionnalité.













Tous les relevés : affiche par défaut tous les mouvements de capitaux des 30 derniers jours, classés par ordre chronologique.

Filtre par type de transaction : permet aux utilisateurs de consulter les relevés détaillés d'une catégorie spécifique, comme les frais de transaction ou le P&L réalisé.

Frais de financement : affiche tous les paiements de financement encourus lors de la détention de positions. Par exemple, si un utilisateur détient une position longue en contrats à terme perpétuels BTCUSDT et que le taux de financement actuel est de +0,01 %, le système débitera automatiquement le montant correspondant du compte de l'utilisateur à l'heure prévue de règlement du financement.

Transferts de fonds : enregistre les transferts d'actifs entre les comptes Spot et Futures (hors bonus).









Les recherches de données sont disponibles pour les opérations effectuées au cours des 30 derniers jours.

Les relevés liés aux bonus et les détails du P&L associé ne sont pas encore affichés.

L'interface peut légèrement varier selon le système d'exploitation ; veuillez vous référer à l'expérience réelle dans l'application.









En tant que composante essentielle de l'écosystème de trading de contrats à terme de MEXC, la fonctionnalité Relevé des contrats à terme offre aux utilisateurs une vue structurée des flux de capitaux et une base solide pour l'analyse stratégique. Grâce à une catégorisation multidimensionnelle et une présentation intuitive des données, les traders bénéficient d'une visibilité complète sur les flux de capitaux, améliorent la transparence de leurs stratégies et assurent un fonctionnement plus stable de leur compte.





Pour les utilisateurs souhaitant renforcer l'efficacité de leur trading et optimiser la gestion de leurs actifs, le relevé des contrats à terme de MEXC est sans aucun doute une fonctionnalité à adopter et à privilégier.



