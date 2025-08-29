Comment acheter des cryptomonnaies via Google Pay et Apple Pay sur MEXC ?





Voici un guide étape par étape pour acheter des cryptomonnaies avec Google Pay et Apple Pay : Remarque : avant de commencer, assurez-vous d'avoir effectué la vérification d'identité (KYC). Vos achats risquent d'échouer si vous n'avez pas effectué la vérification d'identité (KYC).









Étape 1 : appuyez sur Dépôt, puis sélectionnez Achat/Vente rapide.









Étape 2 : sélectionnez la monnaie fiduciaire que vous souhaitez utiliser et la cryptomonnaie que vous voulez acheter, puis saisissez le montant.









Étape 3 : choisissez Apple Pay ou Google Pay comme mode de paiement, puis appuyez sur Confirmer.









Étape 4 : vérifiez attentivement les détails du paiement, puis appuyez sur Confirmer.









Étape 5 : si c'est la première fois que vous utilisez le service, il se peut que l'on vous demande de fournir votre pays de résidence, votre numéro de téléphone et de répondre à un court questionnaire.

Étape 6 : ajoutez ou sélectionnez votre carte bancaire, puis finalisez la transaction via Google Pay ou Apple Pay.









Étape 7 : une fois le paiement effectué, vous recevrez une notification « Transaction en cours ». Le temps de traitement peut varier selon le réseau et il peut falloir quelques minutes avant que la transaction n'apparaisse sur votre compte.



Remarque : veuillez rester sur la page et ne pas actualiser ni quitter avant la confirmation du paiement afin d'éviter toute divergence.









Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue ni un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions d'investissement et leurs conséquences relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



