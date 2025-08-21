Comment utiliser l'IA de MEXC (application)





L'outil IA de MEXC comprend trois modules principaux : les Séléctions de l'IA, le Radar des actualités de l'IA et l'IA de MEXC. Chacune de ces fonctionnalités est alimentée par l'intelligence artificielle, qui analyse en profondeur les informations publiques du marché et les données de la plateforme pour générer des conclusions. Ce service a été conçu pour offrir aux utilisateurs une analyse pratique et efficace du marché des cryptomonnaies ainsi qu'un support pour leurs décisions d'investissement.









Les Sélections de l'IA utilisent une analyse intelligente des informations publiques du marché et des données de la plateforme pour générer des classements long/short, couvrant la performance au comptant et sur les contrats à terme de différentes cryptomonnaies. Elles mettent également en avant des mots-clés pertinents afin d'aider les utilisateurs à saisir rapidement le sentiment du marché et les tendances. Veuillez noter que ces informations sont fournies uniquement à titre de référence, qu'elles n'ont pas été vérifiées manuellement et qu'elles ne constituent pas un conseil en investissement.





Comment l'utiliser :

1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC.

2) Appuyez sur « Sélections » dans les boutons d'accès rapide situés sous le carrousel de la page d'accueil.

3) Basculez le contenu vers la liste des sélections au comptant (Spot) ou à terme (Futures) pour consulter les informations des positions longues/courtes et les signaux relatifs aux différentes paires de trading disponibles.









Vous pouvez combiner les informations fournies dans la section Sélections de l'IA avec les données de marché obtenues d'autres sources et effectuer une analyse complète afin de prendre vos décisions d'investissement.









Le Radar des actualités de l'IA compile les nouvelles clés identifiées par l'IA à partir des informations publiques du marché, en se concentrant sur les événements susceptibles d'influencer le prix des cryptomonnaies. Les utilisateurs peuvent ainsi se tenir informés rapidement des évolutions du marché et, en un clic, accéder directement à l'interface de trading du token concerné pour acheter ou vendre facilement.





Comment l'utiliser :

1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC.

2) Appuyez sur le bouton « Découvrir l'IA » en bas de la page d'accueil.

3) La page s'ouvrira sur le Radar des actualités, affichant les dernières actualités et évolutions importantes du marché.









Le Radar des actualités de l'IA vous aide non seulement à capter instantanément les points chauds du marché, mais aussi à accéder en un clic au trading des tokens, vous permettant ainsi de saisir les opportunités d'investissement à temps. De plus, vous pouvez utiliser la fonction « S'abonner aux flux » pour recevoir rapidement les dernières mises à jour et être sûr de ne manquer aucune évolution importante du marché.





Les utilisateurs abonnés recevront des notifications push. Chaque jour, la plateforme compile les actualités et analyses importantes et les envoie aux abonnés. Si vous estimez recevoir trop de mises à jour, il vous suffit d'appuyer sur « Se désabonner » pour ne plus les recevoir.









L'IA de MEXC permet une conversation en langage naturel, offrant aux utilisateurs la possibilité de poser directement des questions à l'IA concernant le marché des cryptomonnaies, l'analyse des politiques, les stratégies de trading et plus encore. Basée sur les données publiques et ses capacités d'analyse intelligente, l'IA de MEXC fournit des réponses détaillées et des suggestions personnalisées afin d'aider à rendre les décisions d'investissement plus précises et plus efficaces.





Comment l'utiliser :

1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC.

2) Appuyez sur le bouton flottant en bas de la page d'accueil pour accéder à la page de l'IA de MEXC.

3) Sur la page de l'IA de MEXC, démarrez une conversation avec l'assistant IA en saisissant votre question.

4) L'IA de MEXC fournira des réponses professionnelles basées sur les dernières informations du marché.





Remarque : si vous trouvez le bouton flottant gênant sur la page principale, veuillez rester appuyé pour le désactiver.







L'IA de MEXC améliore non seulement l'efficacité de l'acquisition d'informations, mais offre également aux utilisateurs une vision plus complète et approfondie du marché, devenant ainsi votre assistant intelligent pour l'investissement en cryptomonnaies.





L'IA de MEXC a pour mission de fournir aux investisseurs en cryptomonnaies une analyse de marché efficace, intelligente et pratique, ainsi qu'un soutien à la prise de décision. Qu'il s'agisse d'aperçus sur les tendances du marché, de mises à jour en temps réel ou de FAQ personnalisées propulsées par l'IA, l'IA de MEXC est là pour sécuriser votre parcours d'investissement. Veuillez noter que tout le contenu est généré par l'IA à partir d'informations publiques du marché et que les conclusions sont fournies uniquement à titre de référence ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.







