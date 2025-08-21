Comment utiliser l'IA de MEXC (site)





L'outil IA de MEXC comprend trois modules principaux : les Séléctions de l'IA, le Radar des actualités de l'IA et l'IA de MEXC. Chacune de ces fonctionnalités est alimentée par l'intelligence artificielle, qui analyse en profondeur les informations publiques du marché et les données de la plateforme pour générer des conclusions. Ce service a été conçu pour offrir aux utilisateurs une analyse pratique et efficace du marché des cryptomonnaies ainsi qu'un support pour leurs décisions d'investissement.









Les Sélections de l'IA utilisent une analyse intelligente des informations publiques du marché et des données de la plateforme pour générer des classements long/short, couvrant la performance au comptant et sur les contrats à terme de différentes cryptomonnaies. Elles mettent également en avant des mots-clés pertinents afin d'aider les utilisateurs à saisir rapidement le sentiment du marché et les tendances. Veuillez noter que ces informations sont fournies uniquement à titre de référence, qu'elles n'ont pas été vérifiées manuellement et qu'elles ne constituent pas un conseil en investissement.





Comment l'utiliser :

Marchés » dans la barre de navigation supérieure pour accéder à la page des 2) Cliquez sur «» dans la barre de navigation supérieure pour accéder à la page des Marchés

Sélections de l'IA. 3) Faites défiler la page vers le bas et cliquez sur

4) Basculez le contenu de la page vers la liste des sélections au comptant (Spot) ou à terme (Futures) pour consulter les informations long/short et les signaux associés aux différentes paires de trading du marché actuel.









Sélections de l'IA » sous la section « Tokens les plus tendance » pour accéder aux informations ldes positions longues/courtes et les signaux relatifs aux différentes paires de trading du marché actuel. Vous pouvez également faire défiler la page d'accueil de notre site officiel et cliquer sur «» sous la section «» pour accéder aux informations ldes positions longues/courtes et les signaux relatifs aux différentes paires de trading du marché actuel.









Vous pouvez combiner les informations fournies dans la section Sélections de l'IA avec les données de marché obtenues d'autres sources et effectuer une analyse complète afin de prendre vos décisions d'investissement.









L'IA de MEXC permet une conversation en langage naturel, offrant aux utilisateurs la possibilité de poser directement des questions à l'IA concernant le marché des cryptomonnaies, l'analyse des politiques, les stratégies de trading et plus encore. Basée sur les données publiques et ses capacités d'analyse intelligente, l'IA de MEXC fournit des réponses détaillées et des suggestions personnalisées afin d'aider à rendre les décisions d'investissement plus précises et plus efficaces.





Comment l'utiliser :

Spot » dans la barre de navigation supérieure. 2) Cliquez sur «» dans la barre de navigation supérieure.

3) Sur la page de trading au comptant (Spot), cliquez sur l'invite « FAQ de l'IA » affichée sous le nom de la paire de trading pour accéder à l'interface de conversation du Bot IA et obtenir une analyse objective ainsi qu'un raisonnement sur les mouvements de prix de ce token.









L'IA de MEXC améliore non seulement l'efficacité de l'acquisition d'informations, mais offre également aux utilisateurs une vision plus complète et approfondie du marché, devenant ainsi votre assistant intelligent pour l'investissement en cryptomonnaies.





L'IA de MEXC a pour mission de fournir aux investisseurs en cryptomonnaies une analyse de marché efficace, intelligente et pratique, ainsi qu'un soutien à la prise de décision. Qu'il s'agisse d'aperçus sur les tendances du marché, de mises à jour en temps réel ou de FAQ personnalisées propulsées par l'IA, l'IA de MEXC est là pour sécuriser votre parcours d'investissement. Veuillez noter que tout le contenu est généré par l'IA à partir d'informations publiques du marché et que les conclusions sont fournies uniquement à titre de référence ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.







