Règles de partage des bénéfices de Copy Trading sur MEXC : explication complète





Le Copy Trading est le processus qui consiste à répliquer les trades d'autres traders, y compris toutes leurs actions de trading.









Si vous avez une solide expérience du trading et souhaitez devenir CopyTrader, consultez le guide « Guide du Copy Trading pour les Lead Traders » pour comprendre le fonctionnement. En tant que trader, vous avez également la possibilité de recevoir des récompenses attrayantes via le partage des bénéfices.













Contrats à terme (Futures), puis cliquez sur Copy Trade pour ouvrir la page de Copy Trading. Connectez-vous au site officiel de MEXC . Accédez à la section, puis cliquez surpour ouvrir la page de Copy Trading.









Sur la page de Copy Trading, cliquez sur > dans la carte de profil pour accéder à Mes Lead Trades.









Sur la page Mes Lead Trades, cliquez sur Statistiques du partage des bénéfices pour consulter votre total cumulé, votre partage estimé et votre ratio de partage. Pour demander une modification de votre ratio, cliquez sur l'icône en forme de crayon.













1) Ouvrez l'application MEXC et connectez-vous. Depuis la page d'accueil, appuyez sur Plus dans le menu d'accès rapide.

2) Dans la catégorie Futures, appuyez sur Copy Trade.

3) Sur la page du Copy Trading, appuyez sur Gestion des transactions Lead Trade.

4) Sur la page Gestion des transactions Lead Trade, appuyez sur Statistiques du partage des bénéfices pour consulter votre total cumulé, votre partage estimé et votre ratio de partage. Pour demander une modification, appuyez sur l'icône en forme de crayon.













Partage de bénéfices total : Calculé chaque jour à 18:00 (UTC+2), sur la base des bénéfices réalisés issus de toutes les positions de Copy Trading entièrement clôturées au cours des 24 dernières heures. Le cycle de règlement s'étend de 18:00 la veille à 18:00 le jour même (UTC+2). Le partage des bénéfices n'est déclenché que si le profit total de l'abonné pendant la période de règlement est supérieur à 0. Après chaque règlement, le total est réinitialisé à 0.





Partage de bénéfices estimé : Montant total estimé à distribuer depuis le dernier règlement, calculé sur la base des bénéfices en attente provenant des abonnés. Le montant effectivement versé dépendra du résultat final du règlement.





Ratio de partage des bénéfices : Le ratio par défaut est de 10 %. Vous pouvez faire une demande de modification de ce ratio, avec une seule demande autorisée par jour. Le résultat de votre demande vous sera communiqué par e-mail, SMS ou notification dans l'interface de la plateforme.









Le partage des bénéfices avec le trader n'est déclenché que si le profit total réalisé provenant de toutes les positions entièrement clôturées par les abonnés est supérieur à 0.

Les positions partiellement clôturées ne sont pas éligibles au partage des bénéfices.

Si un suiveur a encore des positions ouvertes, le règlement est reporté au jour de règlement suivant.

Si un suiveur se désabonne d'un trader, le partage des bénéfices est réglé immédiatement.





Détails :





Pré-verrouillage : Pour sécuriser les gains du trader, lorsqu'un suiveur clôture entièrement une position avec un profit réalisé supérieur à 0 (depuis le dernier règlement), une partie de ce profit est pré-verrouillée sur un compte intermédiaire système, selon le ratio de partage des bénéfices.





Règlement effectif : Le règlement du partage des bénéfices est effectué chaque jour entre 18:00 et 19:00 (UTC+2), en couvrant les résultats de la veille. Si le profit total réalisé issu de toutes les positions entièrement clôturées depuis le dernier règlement est supérieur à 0, le partage est exécuté.





Formule : Partage effectif du trader = Profit total réalisé de toutes les positions des abonnés × Ratio de partage des bénéfices

S'il y a plusieurs abonnés, le calcul est effectué individuellement, puis les montants sont additionnés.





Remboursement du pré-verrouillage : Remboursement = Montant pré-verrouillé – Partage effectif du trader (tout montant restant après déduction de la part du trader est reversé sur le compte Futures USDT-M du suiveur).





Heure de règlement : Le partage des bénéfices est réglé chaque jour entre 18:00 et 19:00 (UTC+2). En général, tous les règlements sont finalisés avant 19:00.









Partage des bénéfices estimé = Somme des bénéfices en attente provenant des abonnés





Pour les traders ayant plusieurs abonnés, le profit en attente de chaque abonné est calculé individuellement, puis additionné.





L'estimation du profit est mise à jour toutes les 5 minutes. Elle est fournie à titre indicatif uniquement : le montant final réglé peut différer de l'estimation.





Exemple :





Le trader A (ratio de partage des bénéfices : 10 %) a un abonné, B. Un jour donné, le trader A ouvre deux positions de Copy Trading, que l'abonné B copie. Plus tard, l'abonné B clôture entièrement l'une des positions, tandis que l'autre reste ouverte.





La position clôturée par B affiche un profit réalisé de 100 USDT. Partage de bénéfices en attente = 100 × 10 % = 10 USDT





Partage de bénéfices estimé du trader A = 10 USDT



