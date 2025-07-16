Tutoriel MEXC Copy Trade (Site Web)





Le copy trading consiste à reproduire les transactions exécutées par d'autres traders, y compris toutes leurs opérations. Dans cet article, nous allons vous montrer comment procéder au copy trading via le site web.









Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et connectez-vous à votre compte. En haut de la page, cliquez sur [Futures] puis sélectionnez [Copy Trade] pour accéder à la page de copy trading de MEXC.









Sur la page Copy Trade, faites défiler vers le bas pour consulter les traders les mieux classés, triés selon différentes catégories telles que le classement général, le ROI le plus élevé et le P&L le plus élevé. Vous pouvez également cliquer sur [Tous les traders] pour afficher la liste complète des traders actuels. Sélectionnez le trader de votre choix et cliquez sur [Copy Trade] pour accéder à la page de configuration des paramètres de copy trading.









Sur le côté gauche de la page de configuration des paramètres de Copy Trade, sélectionnez les paires de contrats à terme dont vous souhaitez copier les trades. Vous pouvez cocher « Tout » pour sélectionner toutes les paires de contrats à terme, ou en choisir une ou plusieurs à copier.









Sur le côté droit de la page de configuration des paramètres de Copy Trading, vous pouvez choisir parmi trois méthodes de copy trading : [Ratio intelligent], [Montant fixe] et [Ratio fixe].

Ratio intelligent : copie la répartition du montant de chaque ordre du trader pour ouvrir des positions.

Montant fixe : investit le même montant de marge à chaque copie de trade.

Ratio fixe : la quantité de chaque ordre copié correspond à un multiple défini de la quantité exécutée par le trader.









Nous allons illustrer le processus de copy trading en utilisant la méthode « Ratio intelligent » comme exemple. Les autres méthodes de copy trading fonctionnent de manière similaire.





Pour effectuer une opération de copy trading, le montant copié doit être d'au moins 0,01 USDT. Si le solde de votre compte Spot ne satisfait pas à cette exigence, vous pouvez cliquer sur [Transférer des fonds] pour alimenter votre compte depuis votre portefeuille Futures ou Fiat.





Lorsque l'actif total de votre compte de Copy Trading atteint le montant stop-loss (SL) du compte prédéfini, votre copy trading sera interrompu. Toutes les positions seront clôturées au prix du marché, et les actifs restants seront transférés vers votre portefeuille Spot. En raison des fluctuations du marché, l'actif total réel du compte au moment de l'arrêt peut légèrement différer de la valeur que vous avez définie.





Dans la section « Paramètres de liquidation du trader », vous pouvez choisir entre [Suivre la clôture] ou [Ne pas suivre]. Cette option détermine si votre position sera clôturée lorsque celle du trader le sera par liquidation.





Dans « Paramètres avancés », vous pouvez configurer d'autres paramètres, notamment le contrôle du risque, la marge, l'effet de levier et le slippage.





Une fois tous les paramètres configurés, cliquez sur [Étape suivante].









Vérifiez vos paramètres de copy trading, puis cliquez sur [Soumettre] pour finaliser le processus de copy trading.













Sur la page [Meilleurs Traders] de MEXC Copy Trade, vous pouvez consulter la liste des traders, initialement classés selon plusieurs critères : classement global, ROI sur 7 jours, P&L sur 7 jours, et nombre de suiveurs. Le panneau de chaque trader affiche diverses informations, notamment le ROI sur 7 jours, le P&L sur 7 jours, le taux de réussite sur 7 jours, la fréquence de trading, le pourcentage de partage des profits, et d'autres données pertinentes.









Vous pouvez également sélectionner l'onglet [Tous les traders]. Sur la page MEXC Copy Trade, vous pouvez trier les traders selon différents critères tels que le P&L sur 7 jours, le ROI total, le taux de réussite total, et plus encore, afin de trouver un trader qui vous convient.





Sur la carte de profil du trader, vous pouvez également consulter ses données de trading passées ainsi que ses mots-clés. Ces éléments peuvent vous aider à prendre une décision éclairée lors de la sélection d'un trader.





Veuillez noter que les performances passées d'un trader ne garantissent pas les profits futurs. Il est donc recommandé d'allouer prudemment le montant de votre Copy Trade, de configurer les niveaux de Take-Profit (TP) et Stop-Loss (SL), et de veiller à ce que vos actifs personnels restent dans une fourchette de fluctuation maîtrisée.













Sur la page MEXC Copy Trade, cliquez sur [>] sur la carte du trader.









Dans la section « Mes Copy Trades », cliquez sur [Mes Traders] pour voir les Copy Trades en cours avec les traders que vous suivez. Vous pouvez cliquer sur [Ne plus suivre] ou [Modifier].





En cliquant sur [Modifier], vous serez redirigé vers la page des paramètres de Copy Trade, où vous pourrez reconfigurer les paires de contrats à terme que vous souhaitez copier et ajuster les méthodes de Copy Trade ainsi que d'autres paramètres. Vous pouvez également cliquer sur [Ne plus suivre] pour arrêter de copier les trades de ce trader.





En cliquant sur l'icône en forme de crayon dans la colonne « Montant du Copy Trade », vous pouvez augmenter ou réduire le montant alloué. Veuillez noter que le montant minimal pour un Copy Trade est de 0,01 USDT.









Clause de non-responsabilité : Les informations présentées ne constituent pas des conseils en matière d’investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité ou de tout autre service connexe, et ne doivent pas être interprétées comme une incitation à acheter, vendre ou détenir un actif. MEXC Learn fournit des informations à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. La plateforme n’est pas responsable des décisions d’investissement prises par les utilisateurs.



