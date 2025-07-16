Récompenses MEXC DEX+ – Foire Aux Questions (FAQ)









Lorsque vous vous inscrivez via l'option « Connecter le portefeuille », sélectionnez simplement l'adresse email utilisée pour votre compte MEXC afin de finaliser la liaison entre votre compte et le portefeuille.









Veuillez vérifier les trois conditions suivantes :

1）Assurez-vous que votre portefeuille est bien connecté au réseau Solana.

2）Confirmez que vous avez réalisé des transactions à l'aide de votre portefeuille sur pump.fun ou d'autres dApps basées sur Solana.

3）Vérifiez que votre volume de trading total sur Solana entre le 1er octobre 2024 et le 31 janvier 2025 est supérieur ou égal à 10 SOL.









Le niveau utilisateur est un système de paliers sur la plateforme MEXC DEX+ , basé sur le nombre de nouveaux filleuls qualifiés. Plus votre niveau est élevé, plus vous avez parrainé d'utilisateurs avec succès, et plus le multiplicateur de points appliqué à vos tâches sera important. Voici la structure des niveaux :

Niveau Filleuls qualifiés Multiplicateur de points Bois <10 1x Pierre ≥10 2x Fer ≥30 2,5x Bronze ≥50 3x Argent ≥100 3,5x Or ≥200 4x Platine ≥500 4,5x Diamant ≥1000 5x

Depuis le lancement officiel de la plateforme le 18 mars 2025, tous les parrainages répondant aux critères seront pris en compte pour faire évoluer votre niveau utilisateur.









Non, il n'y a pas d'ordre requis. Même si vous réalisez d'abord les tâches pour accumuler des points, vos parrainages ultérieurs seront pris en compte. Une fois que vous atteignez un palier supérieur, les points des tâches récurrentes seront recalculés rétroactivement.





Exemple : si vous êtes au niveau Wood et avez gagné 300 points via des tâches récurrentes, puis parrainez 10 utilisateurs qualifiés, votre niveau passera à Stone. Vos points récurrents seront alors recalculés : 300 × 2 = 600 points. Le même principe s'applique aux niveaux supérieurs.









Oui. Les points doivent être réclamés manuellement par l'utilisateur. Il n'y a pas de limite de temps pour les réclamer. Une fois la tâche accomplie, vous pouvez les réclamer à tout moment. Les points seront alors crédités sur votre compte de points DEX+.









Pour la majorité des tâches, les points sont crédités en temps réel. Cependant, les tâches liées aux réseaux sociaux nécessitent une vérification manuelle avant la distribution des points.









Seul le volume d'achat est pris en compte dans le calcul du volume de trading valide pour les tâches de points. Le volume de vente est exclu.









Si le système de contrôle des risques de MEXC DEX+ détecte une activité suspecte ou une violation, telle que la manipulation artificielle du volume, les points concernés seront annulés.









Cela peut être dû au fait qu'une partie de votre volume de trading entre le 18 mars et le 23 mai a déclenché des mécanismes de contrôle des risques. Cette portion du volume a donc été exclue du calcul de l'éligibilité.



