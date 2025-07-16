Sept ans d'excellence ! 7ème anniversaire de MEXC : découvrez les 5 avantages clés du trading des contrats à terme





Alors que le marché des cryptomonnaies poursuit son développement à grande vitesse, le trading des contrats à terme est devenu un outil incontournable pour de nombreux traders, grâce à son efficacité et à sa flexibilité. Leader mondial du trading de cryptomonnaies, MEXC s'engage depuis sa création en 2018 à offrir des services de trading professionnels, sécurisés et performants aux utilisateurs du monde entier. À l'occasion du 7ème anniversaire de MEXC, cet article met en lumière les avantages majeurs du trading des contrats à terme sur MEXC afin d'aider les utilisateurs à comprendre pourquoi cette plateforme est le choix idéal pour leurs besoins en trading.









Le trading des contrats à terme perpétuels est une forme de trading de produits dérivés permettant aux traders d'acheter ou de vendre des actifs spécifiques à un prix prédéfini dans le futur. Contrairement au trading au comptant, le trading des contrats à terme présente les caractéristiques suivantes :

Aucune livraison requise : les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date d'expiration, ce qui permet de conserver des positions indéfiniment.

Trading bidirectionnel : les traders peuvent prendre des positions longues ou courtes, ce qui offre des opportunités de profit, que le marché soit à la hausse ou à la baisse.

Mécanisme de taux de financement : ce mécanisme permet de maintenir le prix des contrats à terme aligné sur le prix du marché au comptant.

Couverture des risques : le trading des contrats à terme peut être utilisé pour se couvrir contre les fluctuations du marché au comptant et protéger son portefeuille d'investissement.













Dans le trading de cryptomonnaies, les frais de transaction sont un facteur déterminant qui influence directement la rentabilité des traders. MEXC propose les frais de transaction les plus compétitifs du secteur, offrant un avantage économique majeur :

Frais de transaction des contrats à terme perpétuels : frais de maker à 0,01 % et frais de taker à seulement 0,04 % (des variations régionales peuvent s'appliquer ; veuillez consulter la grille tarifaire de MEXC pour plus de détails).

Détenez des tokens MX dans votre compte Futures pour bénéficier d'une remise de 20 % sur les frais de transaction.

Comparé à d'autres plateformes, la structure de frais de MEXC permet aux traders à haute fréquence de réaliser d'importantes économies.





Grâce à cet environnement de trading à faible coût, les traders peuvent exécuter leurs stratégies avec plus de flexibilité. Pour les traders actifs, cette remise sur les frais de transaction se traduit directement par une meilleure rentabilité.









Le trading des contrats à terme sur MEXC se distingue par une liquidité et une profondeur de marché parmi les meilleures du secteur :

Selon les rapports de TokenInsight et Simplicity Group, la profondeur de marché des contrats à terme MEXC dépasse 100 millions de dollars aux niveaux de 0,05 % et 0,1 %, maintenant ainsi une position leader dans l'industrie.

Une base d'utilisateurs solide de plus de 36 millions de personnes garantit une exécution fluide des transactions, même en période de forte volatilité.

Une liquidité élevée signifie une réduction du slippage et une exécution plus rapide, un facteur particulièrement crucial pour les transactions de grande envergure.





Une liquidité de qualité réduit non seulement les risques liés au trading, mais offre également aux utilisateurs une expérience de trading fluide. C'est aussi ce qui permet à MEXC de proposer un effet de levier allant jusqu'à 400x.









Le système de trading de MEXC repose sur une architecture multi-couche et multi-cluster, intégrant des technologies de sécurité de niveau bancaire :

Un moteur de trading haute performance capable de traiter jusqu'à 1,4 million de transactions par seconde, assurant une exécution rapide des ordres.

Des mesures de sécurité complètes, telles que la vérification d'identité (KYC), l'authentification à deux facteurs (2FA) et les codes anti-hameçonnage, garantissent une protection optimale des actifs des utilisateurs.

Des serveurs hébergés de manière indépendante dans plusieurs pays assurent une stabilité et une sécurité accrues du système.

Depuis sa création, MEXC n'a enregistré aucun incident de sécurité majeur, maintenant ainsi un bilan irréprochable.





Grâce à son engagement fort en matière de sécurité, MEXC offre un environnement de trading fiable, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur l'analyse du marché et l'exécution de leurs stratégies de trading.









Le trading des contrats à terme sur MEXC offre des fonctionnalités hautement flexibles pour répondre aux besoins variés des traders :

Effet de levier ajustable de 1x à 400x : les contrats à terme USDT-M prennent en charge jusqu'à 400x de levier, tandis que les contrats à terme Coin-M vont jusqu'à 200x.

Multitude de types d'ordres disponibles : ordres Market, Limit, Trigger, Stop suiveurs et Post-Only, tous adaptés à différents scénarios de trading.

Le mode de couverture (hedge mode) permet aux utilisateurs de détenir des positions longues et courtes sur un même contrat, avec un effet de levier indépendant pour chaque direction.





Cette flexibilité permet aux traders d'ajuster rapidement leurs stratégies en fonction des évolutions du marché, qu'ils soient prudents ou plus agressifs dans leur approche.









Les contrats à terme sur MEXC couvrent une vaste gamme de cryptomonnaies :

Des contrats USDT-M ainsi que des tokens liés au métavers, aux solutions de Couche 2 (L2), NFTs, memecoins et DeFi, entre autres.

Listing rapide de nouveaux tokens, permettant aux utilisateurs de trader des actifs émergents dès leur lancement.

Une offre complète de contrats à terme, adaptée aux besoins de tous les types de traders.





Cette diversité permet aux utilisateurs de répondre à l'ensemble de leurs besoins en matière de trading des contrats à terme sur une seule et même plateforme, tout en optimisant leur efficacité de trading.









Contrats à terme marginés en USDT et contrats à terme marginés en cryptomonnaies





MEXC propose deux principaux types de contrats perpétuels :

Contrats à terme marginés en USDT : ces contrats sont libellés et réglés en USDT, idéals pour les traders souhaitant calculer leurs rendements en stablecoins.

Contrats à terme marginés en cryptomonnaies : ces contrats utilisent une cryptomonnaie spécifique comme collatéral et pour le calcul des profits et pertes, ce qui les rend plus adaptés aux traders professionnels.









Mode à sens unique et mode de couverture : les traders peuvent choisir entre une position dans une seule direction ou détenir simultanément des positions longues et courtes sur un même contrat, selon leur stratégie.

Marge isolée et marge croisée : la marge isolée limite les pertes potentielles à une position spécifique, tandis que la marge croisée permet une utilisation plus souple du capital sur l'ensemble des positions.





Ces modes de trading flexibles rendent MEXC parfaitement adapté aux préférences en matière de risque et aux stratégies de trading de chaque utilisateur.









Les traders expérimentés apprécient particulièrement les éléments suivants :

Outils de trading professionnels : MEXC propose une large gamme d'outils d'analyse technique et d'indicateurs, facilitant la mise en place de stratégies de trading complexes.

Mécanismes de gestion des risques : grâce à un système de liquidation complet et des outils de contrôle des risques, MEXC permet aux traders de gérer efficacement leur exposition.

Services de premier plan : un support client professionnel disponible 24h/24 et 7j/7 pour accompagner les utilisateurs en cas de problème lors de leurs opérations de trading.









À l'occasion de son 7ème anniversaire, MEXC lance la série d'événements « 7lébrez MEXC » :





Durée de l'événement : du 13 avril 2025 à 18:00 (UTC+2) au 4 mai 2025 à 17:59 (UTC+2)

Récompenses généreuses : incluant des prix pour le classement du taux de P&L des équipes, le classement individuel par volume de trading, et bien d'autres récompenses.

Conditions de participation : les utilisateurs disposant d'un solde d'au moins 100 USDT sur leur compte Futures peuvent s'inscrire. Le mode en équipe ajoute une dimension ludique à l'expérience de trading.





En participant à ces événements, les utilisateurs peuvent non seulement découvrir tous les avantages du









Le trading des contrats à terme sur MEXC, grâce à ses frais les plus bas, sa liquidité exceptionnelle, son système sécurisé et stable, ses règles de trading flexibles et sa large sélection de cryptomonnaies, est devenu la plateforme de référence pour des millions de traders à travers le monde. À l'occasion de son 7ème anniversaire, MEXC poursuivra l'optimisation de l'expérience de trading des contrats à terme, en offrant des services toujours plus professionnels, sécurisés et efficaces à ses utilisateurs.





Participez à la célébration du 7ème anniversaire de MEXC et découvrez tous les avantages du trading des contrats à terme — entamez un nouveau chapitre dans votre parcours de trading en cryptomonnaies.



