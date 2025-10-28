Qu'est-ce que la dominance du Bitcoin ? Guide complet du graphique de dominance BTC et des stratégies de trading





Le prix du BTC peut bondir de 15 % en une nuit alors que les altcoins évoluent à peine, ou bien le BTC peut rester stable tandis que des cryptomonnaies plus petites enregistrent des gains à deux chiffres. Ces dynamiques de marché sont dictées par la dominance du Bitcoin, un indicateur essentiel qui met en évidence les schémas derrière les mouvements du marché des cryptomonnaies.

La dominance du Bitcoin mesure la part du BTC dans la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, exprimée en pourcentage. Quand la dominance du BTC augmente, cela signifie que les investisseurs privilégient le BTC par rapport aux autres cryptomonnaies. Quand elle diminue, les capitaux se dirigent généralement vers les altcoins, déclenchant souvent ce que les traders appellent une altseason.

Comprendre cet indicateur permet d'affiner l'analyse du marché et les décisions d'investissement. Que la dominance du Bitcoin soit de 40 % ou de 70 % a un impact considérable sur les stratégies d'allocation de portefeuille et de gestion des risques.





Points clés à retenir :

La dominance du Bitcoin mesure la part de marché du BTC : calculée en divisant la capitalisation de marché du BTC par la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, exprimée en pourcentage.

Les schémas de dominance reflètent le sentiment du marché : une hausse traduit généralement un mouvement de repli vers la sécurité, tandis qu'une baisse suggère un appétit accru pour le risque via les altcoins.

Les cycles historiques montrent des tendances observables : le BTC dominait à plus de 90 % à ses débuts, est descendu à 33 % durant le boom des ICO de 2017-2018, et oscille aujourd'hui entre 50 et 60 %.

Des opportunités de trading peuvent apparaître selon les niveaux : une dominance supérieure à 65 % a historiquement coïncidé avec des creux de marché, tandis qu'une dominance inférieure à 45 % a parfois marqué les phases tardives des marchés haussiers.

De multiples facteurs influencent les tendances de dominance : incluant les variations de prix du BTC, la performance des altcoins, les conditions de marché, les évolutions réglementaires et le lancement de nouvelles cryptomonnaies.

Les graphiques révèlent quatre scénarios de marché : la combinaison entre hausse/baisse du prix du BTC et hausse/baisse de la dominance crée des conditions distinctes pour l'analyse de l'allocation de portefeuille.





La dominance du Bitcoin représente le pourcentage de la capitalisation de marché du BTC par rapport à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Elle fonctionne comme la « part de marché » du BTC dans l'univers des actifs numériques. Le calcul suit une formule simple : capitalisation de marché du BTC ÷ capitalisation totale du marché des cryptomonnaies × 100.

Par exemple, si la capitalisation du BTC s'élève à 600 milliards $ alors que la capitalisation totale du marché atteint 1,2 billion $, la dominance du Bitcoin est de 50 %. Cela signifie que le BTC contrôle exactement la moitié de la valeur totale du marché des cryptomonnaies à ce moment-là.

Cet indicateur agit comme un baromètre du sentiment du marché et de l'allocation de capitaux. Une dominance élevée du BTC traduit généralement une perception du Bitcoin comme valeur plus sécurisée par rapport aux altcoins. En période d'incertitude, les capitaux quittent souvent les cryptomonnaies plus petites pour revenir vers le Bitcoin, ce qui fait grimper sa dominance.

À l'inverse, une baisse de la dominance du Bitcoin reflète une confiance croissante des investisseurs envers les cryptomonnaies alternatives. Cela se produit souvent lors des marchés haussiers, lorsque l'appétit pour le risque augmente et que les traders recherchent des rendements plus élevés auprès de tokens à plus faible capitalisation.





La dominance du Bitcoin diffère fondamentalement de la simple capitalisation de marché. La capitalisation de marché mesure la valeur totale du BTC en circulation. La dominance du Bitcoin montre la position relative du BTC dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Exemple : la capitalisation du BTC est de 600 milliards $. La dominance du Bitcoin indique si ces 600 milliards représentent 40 % ou 70 % de la capitalisation totale — une nuance essentielle qui met en évidence la structure du marché et les flux d'investissement.





La dominance du Bitcoin est calculée à l'aide d'une formule simple : (capitalisation de marché du BTC ÷ capitalisation totale du marché des cryptomonnaies) × 100. Cependant, comprendre les composantes de ces chiffres révèle des nuances importantes qui influencent l'interprétation.

La capitalisation de marché du BTC correspond au prix actuel multiplié par l'offre en circulation. Avec environ 19,7 millions de BTC en circulation , s'échangeant à 43 000 $ chacun, la capitalisation du BTC atteint environ 847 milliards $.

La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies inclut tous les actifs numériques échangeables sur les principales plateformes et suivis par les fournisseurs de données. Ce chiffre global avoisine actuellement 1,6 billion $, réparti sur des milliers de cryptomonnaies différentes.

Avec ces données, la dominance du BTC s'élève à environ 53 % (847 Milliards $ ÷ 1,6 Billion $ × 100). Cela signifie que le BTC représente un peu plus de la moitié de la valeur totale du marché des cryptomonnaies à ce moment-là.

Les principales plateformes de données sur les cryptomonnaies affichent la dominance du Bitcoin en temps réel, présentant des tendances sur différentes périodes, allant des variations horaires aux cycles pluriannuels.









De multiples forces interconnectées entraînent les fluctuations de la dominance du Bitcoin, créant des dynamiques de marché complexes que les participants expérimentés apprennent à reconnaître et à interpréter.





Les variations du prix du BTC impactent directement le calcul de la dominance, puisque la capitalisation de marché constitue le numérateur dans la formule de dominance. Lorsque le BTC progresse tandis que les altcoins restent stables, la dominance du BTC augmente naturellement. Cependant, lors de mouvements synchronisés où l'ensemble des cryptomonnaies montent en même temps, la dominance peut rester stable malgré des gains importants.

La relation entre le prix du BTC et la dominance devient particulièrement notable lors d'événements spécifiques au BTC. Les approbations réglementaires, les annonces d'adoption institutionnelle ou encore les mises à jour technologiques majeures peuvent propulser le BTC à la hausse tout en laissant les altcoins à l'écart, ce qui augmente considérablement sa dominance.





Les schémas de dominance pendant les saisons des altcoins révèlent un comportement cyclique du marché qui se répète à travers différents cycles. Pendant les saisons des altcoins, la dominance du BTC diminue généralement, car le capital se déplace du BTC vers des cryptomonnaies plus petites à la recherche de rendements plus élevés.

Les principales catégories d'altcoins influencent la dominance de manière différente en fonction de leur capitalisation de marché et de leurs volumes de trading. Les tokens de l'écosystème Ethereum peuvent collectivement déplacer suffisamment de capital pour affecter de manière significative la position relative du BTC. Lorsque des secteurs comme les tokens DeFi, les cryptomonnaies de jeu ou les mèmes connaissent des rallyes coordonnés, ils peuvent collectivement réduire de façon substantielle la dominance du Bitcoin.





La dominance du Bitcoin présente des schémas prévisibles selon les cycles de marché, qui constituent la base de nombreux cadres d'analyse. Lors des marchés baissiers, la dominance du BTC augmente généralement, les participants recherchant la sécurité relative et la liquidité établie du BTC.

Ce phénomène de « repli vers la sécurité » s'explique par le fait que le BTC conserve le volume de trading quotidien le plus élevé, la plus large adoption institutionnelle et le plus long historique opérationnel parmi les cryptomonnaies. Lorsque l'incertitude du marché s'accroît, les participants ont tendance à consolider leurs positions en BTC plutôt que de rester exposés à des positions en altcoins plus volatiles.

À l'inverse, les marchés haussiers s'accompagnent souvent d'une baisse de la dominance du Bitcoin, la confiance revenant et l'appétit pour le risque augmentant. Durant ces périodes, les traders recherchent activement des rendements potentiels plus élevés auprès de tokens à plus faible capitalisation, ce qui déplace les flux de capitaux du BTC vers les cryptomonnaies alternatives.





Les évolutions réglementaires ont des impacts durables sur les schémas de dominance qui vont au-delà des simples mouvements de prix à court terme. Des cadres réglementaires clairs spécifiquement pour le BTC, comme les approbations d'ETF ou les solutions de conservation institutionnelle , peuvent entraîner des hausses soutenues de la dominance sur de longues périodes.

Les effets de l'adoption institutionnelle deviennent particulièrement visibles lorsque de grandes entreprises ou des gestionnaires d'investissement annoncent l'intégration du BTC dans leurs trésoreries. Ces annonces déclenchent généralement une pression acheteuse ciblée sur le BTC plutôt que sur l'ensemble des cryptomonnaies, ce qui exerce une pression haussière sur les métriques de dominance du Bitcoin.





L'historique de la dominance du Bitcoin met en évidence des phases distinctes qui ont façonné le paysage actuel des cryptomonnaies, chacune offrant des enseignements précieux pour comprendre les dynamiques de marché actuelles.





Le BTC a conservé sa dominance la plus élevée durant ses premières années, représentant plus de 90 % de part de marché de manière constante jusqu'en 2016. La dominance du Bitcoin a atteint un sommet d'environ 94 % en 2013, alors que très peu d'alternatives viables existaient dans l'univers des cryptomonnaies.

Cette période a établi le BTC comme la cryptomonnaie fondatrice, développant des effets de réseau et une reconnaissance de marque qui continuent d'influencer le comportement du marché. La concurrence limitée signifiait que pratiquement tous les investissements en cryptomonnaies se concentraient dans le BTC, créant ainsi les conditions d'une part de marché quasi monopolistique.





La dominance du Bitcoin en 2017 a connu une forte volatilité avec l'émergence des Initial Coin Offerings (ICO) sur le marché des cryptomonnaies. Les données historiques montrent que la dominance est passée de plus de 85 % début 2017 à environ 33 % début 2018.

Cette baisse de la dominance reflétait une rotation massive des capitaux, les investisseurs se tournant vers des milliers de nouveaux projets de tokens promettant des applications basées sur la blockchain. La plateforme de contrats intelligents d'Ethereum a permis cette explosion de création de tokens, et les ICO réussies ont capté une part importante de la domination historique du BTC.

La dominance du Bitcoin en 2018 a marqué le point bas de ce cycle, alors que l'activité spéculative atteignait des niveaux intenables. Cependant, cette période a démontré la résilience sous-jacente du BTC, puisque la majorité des projets ICO ont échoué lors du marché baissier qui a suivi, entraînant une reprise progressive de sa dominance.





La dominance du Bitcoin en 2021 a été confrontée à de nouveaux défis liés aux protocoles DeFi et à l'adoption institutionnelle des altcoins. Contrairement au boom spéculatif des ICO en 2017, ce cycle a mis en avant des protocoles fonctionnels générant des rendements mesurables et démontrant une réelle utilité.

La dominance actuelle du Bitcoin fluctue généralement entre 50 et 60 %, reflétant un marché plus mûr et diversifié avec des cas d'usage établis au-delà de la simple réserve de valeur. Aujourd'hui, la dominance du BTC reste influencée par les facteurs de marché traditionnels, tout en intégrant de nouvelles dynamiques comme la participation institutionnelle dans la DeFi.













Une stratégie de trading efficace basée sur la dominance du Bitcoin nécessite de comprendre comment les schémas de dominance signalent des changements plus larges du marché et des cycles de rotation du capital qui créent des opportunités de profit.





Les schémas de dominance du Bitcoin servent d'indicateurs de saison des altcoins, fournissant des signaux pour décider du bon moment de rotation de portefeuille. Lorsque les conditions de saison des altcoins liées à la dominance du Bitcoin apparaissent, les traders préparés peuvent positionner leurs portefeuilles en conséquence afin d'en tirer le maximum de bénéfices potentiels.

La configuration classique d'une saison des altcoins se produit lorsque le prix du BTC augmente tandis que la dominance diminue simultanément. Cette combinaison indique que du capital frais entre dans les altcoins plus rapidement que dans le BTC, créant un élan durable pour les rallyes des cryptomonnaies alternatives qui peut persister pendant plusieurs mois.

Les participants expérimentés du marché surveillent les cassures de la dominance en dessous de seuils psychologiques clés situés autour de 50-55 % pendant les hausses du BTC. Cette rupture technique a parfois précédé des périodes de surperformance des altcoins, bien que le timing et la durée varient considérablement.

Lorsque la dominance du BTC recule alors que son prix reste stable ou augmente, cela signale un appétit accru pour le risque sur le marché et une rotation active vers les altcoins. Cette condition de saison des altcoins basée sur la dominance du Bitcoin crée des opportunités dans les tokens à plus petite capitalisation présentant de solides propositions de valeur fondamentales.





L'analyse du sentiment de marché appliquée à la dominance du Bitcoin combine les schémas graphiques techniques avec les facteurs fondamentaux influençant la psychologie des investisseurs. Une hausse de la dominance pendant des périodes d'incertitude sur le marché signale généralement un comportement de « fuite vers la sécurité », tandis qu'une baisse de la dominance indique une tolérance accrue au risque de la part des participants.

Certains traders suivent la dominance en parallèle d'autres indicateurs, tels que les indices de volatilité et les métriques de sentiment. Cette approche multi-indicateurs peut fournir un contexte supplémentaire au-delà des signaux isolés, même si aucune méthode ne garantit des signaux fiables.

Historiquement, des niveaux de dominance du BTC supérieurs à 65 % ont coïncidé avec certains creux de marché, bien que ce schéma ne doive pas être utilisé comme base unique pour des décisions de trading. À l'inverse, une dominance inférieure à 45 % est parfois survenue lors des phases avancées de marchés haussiers, mais cela ne constitue pas non plus un indicateur constant.





Les stratégies d'allocation de portefeuille basées sur la dominance du Bitcoin ajustent la taille des positions en fonction des tendances de dominance et de la reconnaissance des schémas historiques. Les approches d'investissement conservatrices maintiennent une pondération plus élevée en BTC lorsque la dominance est orientée à la hausse, reflétant la préférence du marché pour les actifs numériques établis.

Les stratégies de portefeuille plus agressives peuvent réduire l'allocation en BTC à 30-40 % lorsque la dominance tombe sous les 50 %, permettant ainsi une exposition accrue aux opportunités offertes par des altcoins prometteurs. Toutefois, cette approche exige une gestion de portefeuille active et des systèmes robustes de contrôle des risques, compte tenu des caractéristiques de volatilité des altcoins.

Les cadres stratégiques d'investissement basés sur la dominance du Bitcoin établissent souvent des points de déclenchement prédéterminés pour les décisions de rééquilibrage systématique. Par exemple, une dominance dépassant 60 % peut déclencher des prises de bénéfices sur les altcoins, tandis qu'une dominance tombant sous les 45 % peut signaler une réduction de l'exposition aux altcoins en raison de potentielles conditions de bulle.





L'analyse des graphiques de dominance du BTC nécessite de comprendre à la fois les schémas techniques et le contexte fondamental du marché qui influence les fluctuations de dominance sur différentes périodes.





L'analyse des graphiques de dominance du Bitcoin suit les principes établis de l'analyse graphique, tout en tenant compte des dynamiques uniques du marché des cryptomonnaies. Des niveaux de support et de résistance se développent fréquemment autour de seuils psychologiques importants, comme les niveaux de dominance de 40 %, 50 % et 60 %.

Les graphiques de dominance incluent des formations techniques bien connues comme les épaules-tête-épaules, les triangles ou les canaux de tendance à long terme. Toutefois, les graphiques de dominance affichent souvent des cycles de plus longue durée, pouvant s'étendre sur plusieurs mois ou années, ce qui nécessite de la patience et une perspective de marché élargie.

Les cassures issues de schémas graphiques majeurs coïncident fréquemment avec des changements de régime significatifs affectant l'ensemble des secteurs de cryptomonnaies. Une cassure de la dominance au-dessus de 65 % peut signaler des conditions prolongées de marché baissier, tandis qu'une rupture en dessous de 40 % pourrait indiquer l'approche de sommets euphoriques de marché haussier.





L'analyse de la corrélation entre la dominance du Bitcoin et le prix du BTC révèle quatre conditions de marché distinctes. Une hausse des prix accompagnée d'une hausse de la dominance indique des phases haussières du BTC, tandis qu'une hausse des prix avec une baisse de la dominance suggère le début d'une altseason. Une baisse des prix combinée à une hausse de la dominance reflète des corrections de marché avec un mouvement de repli vers la sécurité, alors qu'une baisse des prix associée à une baisse de la dominance traduit des phases générales de marché baissier.













La dominance du Bitcoin présente plusieurs limites structurelles que les investisseurs avertis doivent comprendre lorsqu'ils interprètent les signaux de dominance pour prendre des décisions d'investissement.





Les stablecoins créent des distorsions importantes dans le calcul de la dominance du BTC puisqu'ils représentent des dollars tokenisés plutôt que des investissements spéculatifs en cryptomonnaies. Les principaux stablecoins comme l'USDT, l'USDC et le BUSD affichent désormais des capitalisations de marché considérables, ce qui réduit artificiellement le pourcentage de dominance calculé du BTC.

Des complications liées à la structure du marché apparaissent également avec l'inclusion des tokens BTC « wrapped » et des produits BTC synthétiques déployés sur différentes blockchains. Ces produits peuvent gonfler la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies tout en représentant la même valeur économique sous-jacente du BTC, ce qui risque de fausser les calculs traditionnels de la dominance du Bitcoin.





Le trading basé sur la dominance du Bitcoin devient problématique lorsque les traders s'appuient exclusivement sur les signaux de dominance sans prendre en compte le contexte global du marché, les schémas de volumes et les développements fondamentaux qui affectent le marché des cryptomonnaies.

Les limites de l'analyse incluent la sensibilité aux événements exceptionnels, aux annonces réglementaires visant certaines cryptomonnaies, ainsi qu'aux problèmes techniques liés à des blockchains spécifiques. Des difficultés techniques majeures sur une seule cryptomonnaie ou des mesures réglementaires ciblées peuvent temporairement fausser les calculs de dominance sans refléter de véritables changements dans le sentiment du marché.

Les stratégies d'investissement professionnelles intègrent donc l'analyse de la dominance comme un élément parmi d'autres au sein de cadres analytiques complets, plutôt que de la considérer comme un indicateur unique capable de prédire à lui seul les mouvements futurs du marché.













Qu'est-ce que la dominance du Bitcoin (BTC) ?

La dominance du Bitcoin mesure la capitalisation de marché du BTC en pourcentage de la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies.





Que signifie la dominance du Bitcoin ?

Elle indique la part de marché relative du BTC ainsi que la préférence des investisseurs entre le BTC et les cryptomonnaies alternatives.





Comment la dominance du Bitcoin est-elle calculée ?

La dominance du Bitcoin correspond à la capitalisation de marché du BTC divisée par la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, multipliée par 100.





Que se passe-t-il lorsque la dominance du BTC baisse ?

Une baisse de la dominance signale généralement un intérêt accru des investisseurs pour les altcoins, ce qui peut marquer le début d'une altseason.





Que se passe-t-il lorsque la dominance du BTC augmente ?

Une hausse de la dominance reflète souvent un mouvement de repli vers la sécurité, les investisseurs privilégiant le BTC par rapport aux altcoins plus risqués en période d'incertitude.





Quand la dominance du BTC baisse-t-elle ?

La dominance tend à diminuer lors des marchés haussiers, quand la confiance des investisseurs grandit et que les capitaux se dirigent vers les altcoins à la recherche de rendements plus élevés.





Quelle est la dominance actuelle du Bitcoin ?

La dominance actuelle fluctue entre 50 et 60 %, mais elle peut être suivie en temps réel sur les principales plateformes de données du marché des cryptomonnaies.





Comment vérifier la dominance du Bitcoin ?

La dominance du Bitcoin peut être surveillée sur les principaux sites de données du marché des cryptomonnaies et sur les plateformes avancées de graphiques.





Qu'est-ce qu'un graphique de dominance du Bitcoin ?

Un graphique de dominance du Bitcoin affiche l'évolution de la part de marché historique du BTC au fil du temps, souvent accompagné d'outils d'analyse technique pour identifier les tendances.





La dominance du Bitcoin constitue un outil essentiel pour comprendre les dynamiques du marché des cryptomonnaies. Lorsque la dominance augmente, cela traduit une préférence du marché pour la stabilité relative du BTC, tandis qu'une baisse reflète une confiance accrue envers les cryptomonnaies alternatives.

Une analyse pertinente de la dominance exige de combiner l'étude des schémas graphiques avec une compréhension fondamentale du marché. Des opportunités de trading apparaissent souvent lors de cassures de tendance significatives au-dessus de 60 % ou en dessous de 45 %, bien que ces niveaux doivent toujours être analysés dans le contexte global du marché.