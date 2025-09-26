Qu'est-ce que Collector Crypt ? La révolution RWA des transactions à l'origine de 1 million de packs de cartes numériques vendus









1) Collector Crypt a réalisé plus de 70 millions de dollars de revenus annuels et a tokenisé un GMV à huit chiffres.

2) 100 % des revenus nets liés au token CARDS servent à acheter des cartes à collectionner physiques pour les réserves, adossant directement le token à des actifs du monde réel (RWA).

3) Le produit Gacha offre une valeur attendue positive de +5 % à +10 %, permettant aux utilisateurs d'acquérir des objets de collection à 90–95 % du prix du marché.

4) L'outil Sniper a facilité plus de 10 millions de dollars de ventes aux enchères ; il perçoit 1 % de frais sur les offres gagnantes et rembourse intégralement les offres non gagnantes.

5) L'équipe Collector Crypt cumule près d'un siècle d'expérience dans les objets de collection et plus de 30 ans d'expertise en crypto, avec des parcours passés chez Amazon, dans des fonds spéculatifs, etc.









Collector Crypt est une plateforme révolutionnaire de transactions sur objets de collection, dédiée à résoudre les problèmes historiques du marché traditionnel : lenteur du règlement des paiements, fraudes fréquentes et manque d'efficacité. La vision centrale de Collector Crypt's est de bâtir la place de marché la plus qualitative pour les objets de collection, conçue pour être simple d'usage pour tous, quel que soit le niveau de familiarité avec les technologies de cryptomonnaie.





Collector Crypt est déjà devenue l'application leader de cartes RWA sur la blockchain Solana. À ce jour, la plateforme a généré plus de 70 millions de dollars de revenus et a tokenisé un GMV à huit chiffres en objets de collection.





L'équipe cœur de Collector Crypt combine des expertises entrepreneuriales, techniques et sectorielles. Le CEO est un entrepreneur en série, avec plusieurs succès financés par du capital-risque en biotechnologie et haute technologie. Le CTO possède un excellent palmarès de livraisons de solutions de marketing digital pour des entreprises du Fortune 500. Le Head of Business Development a travaillé chez Amazon et dans des fonds spéculatifs, avec une expérience couvrant plusieurs secteurs. Cette combinaison garantit une innovation technique soutenue, ainsi qu'une forte capacité en opérations, expansion de marché et services financiers. Les compétences complémentaires de l'équipe et son expérience cumulée constituent une base solide pour la croissance à long terme de la plateforme.













. Ce token n'est pas un simple instrument de paiement ; il constitue le cœur de l'écosystème économique de la plateforme. La conception de En tant que passerelle entre le marché traditionnel des objets de collection et l'économie numérique, Collector Crypt a lancé le token CARDS Ce token n'est pas un simple instrument de paiement ; il constitue le cœur de l'écosystème économique de la plateforme. La conception de CARDS tient pleinement compte des spécificités du marché des objets de collection, garantissant la liquidité du trading tout en offrant aux détenteurs à long terme un potentiel d'appréciation de la valeur.













Offre totale de CARDS : 2 milliards de tokens





Catégorie Pourcentage Description Fondation 36,76 % Réservé pour assurer la durabilité à long terme, la croissance et le développement continu du projet. Aucune vente n'est actuellement prévue. Récompenses de la communauté 20,00 % Inclut l'airdrop de genèse, récompensant les véritables utilisateurs et mettant en avant les nouvelles fonctionnalités tout en évitant les airdrops spéculatifs. Allocation à l'équipe 19,50 % Réservé aux membres de l'équipe contribuant au développement continu de la plateforme. Pre-seed round 8,20 % Alloué aux tout premiers contributeurs ayant soutenu la vision du projet. Vente publique au TGE 5,00 % Allocation de la vente publique. L'intégralité des produits nets est utilisée pour acheter des cartes à collectionner pour les réserves. Conseillers 4,37 % Alloué aux partenaires stratégiques apportant expertise et accompagnement. Seed round 3,67 % Alloué aux contributeurs de la dernière levée privée. Liquidité on-chain 2,50 % Utilisée pour fournir de la liquidité sur les DEX (p. ex. Raydium ) afin d'assurer un marché de trading sain.













L'introduction du token CARDS répond à plusieurs points de friction historiques du marché traditionnel des objets de collection :

Règlement plus rapide : accélère considérablement le règlement des paiements, sans attente de virements bancaires ni de validations des méthodes de paiement traditionnelles.

Réduction de la fraude : la transparence et la traçabilité des transactions en token diminuent efficacement le risque de fraude.

Simplicité transfrontalière : facilite les transactions internationales en évitant les conversions de devises et la complexité des transferts transfrontaliers.









Collector Crypt a construit un écosystème de produits complet qui couvre chaque étape du processus de trading d'objets de collection









Chaque NFT sur Collector Crypt peut être échangé contre la carte à collectionner physique (RWA) qu'il représente. Les collectionneurs peuvent déposer des cartes physiques pour frapper des RWA tokenisés, ou brûler leur NFT à tout moment pour se faire livrer la carte correspondante directement à domicile. Cette fonctionnalité permet une conversion fluide entre actifs numériques et objets de collection physiques.









Collector Crypt a développé une place de marché conçue spécifiquement pour les jeux de cartes à collectionner (JCC). Elle intègre tous les outils de filtrage et de découverte attendus par les collectionneurs, tout en tirant pleinement parti de l'interopérabilité Web3. Les NFT de Collector Crypt peuvent également être utilisés sur des plateformes compatibles telles que Magic Eden , offrant aux collectionneurs une liberté et une liquidité sans précédent.









Le RWA Gacha de Collector Crypt est son produit le plus populaire et le booster numérique à la plus forte valeur attendue (EV) du marché. En moyenne, les utilisateurs bénéficient d'une valeur attendue positive de +5 % à +10 %, transformant l'expérience en shopping gamifié plutôt qu'en jeu de hasard biaisé en faveur de la maison. Les profits proviennent entièrement de rachats, ce qui permet aux collectionneurs de :

Conserver toutes les cartes, en obtenant un set complet à 90–95 % du prix du marché (remise intégrée).

Revendre les cartes non souhaitées et viser des cartes rares, épiques et légendaires valant 40–80× le prix du pack.

Combiner les deux approches, en profitant de l'ouverture des packs sans subir de perte de valeur.









Pour les utilisateurs souhaitant saisir avec précision des objets rares sur des places de marché Web2, l'outil Sniper de Collector Crypt est la solution idéale. En définissant une enchère maximale et en versant un dépôt en USDC, l'outil place automatiquement une enchère dans les dernières secondes et tokenise la carte à collectionner en cas de succès. Des frais de 1 % sont prélevés sur les enchères gagnantes, tandis que les tentatives infructueuses sont intégralement remboursées. Grâce à cet outil, Collector Crypt a facilité plus de 10 millions de dollars d'enchères, acquérant pour plusieurs millions de dollars de cartes à des décotes significatives par rapport aux prix du marché.









Card Club est le pass NFT premium de Collector Crypt. Les détenteurs bénéficient d'une exclusivité d'accès aux places en liste blanche, aux lancements de nouveaux produits et à des avantages supplémentaires réservés aux membres









Collector Crypt a mis en place des communautés officielles sur Discord et X (Twitter), offrant aux collectionneurs un espace pour échanger des idées, présenter leurs collections et discuter des tendances du marché. Ces communautés ne sont pas seulement des canaux de communication, elles servent aussi de voies essentielles pour recueillir les retours des utilisateurs et améliorer en continu la plateforme.





L'interface utilisateur de la plateforme est conçue avec un fort accent sur l'expérience utilisateur. Qu'il s'agisse de déposer des objets de collection, d'effectuer des transactions ou de participer au Gacha, chaque étape est soigneusement pensée afin que même les nouveaux utilisateurs puissent démarrer rapidement. En outre, la plateforme fournit une documentation complète, incluant des guides d'utilisation et une FAQ, pour aider les utilisateurs à tirer pleinement parti de ses fonctionnalités









Collector Crypt progresse régulièrement vers son objectif de devenir la première plateforme mondiale de trading d'objets de collection numériques. La plateforme prévoit d'élargir les catégories d'objets de collection prises en charge au-delà des cartes à collectionner, en s'étendant à des domaines tels que les œuvres d'art, les souvenirs et les produits en édition limitée. Sur le plan technologique, l'équipe explore des fonctionnalités innovantes, notamment des affichages en réalité augmentée (AR), une authentification propulsée par l'IA et des systèmes de recommandation intelligents afin d'améliorer encore l'expérience utilisateur.





À mesure que la technologie blockchain arrive à maturité et se démocratise, Collector Crypt est idéalement positionnée pour devenir un hub clé reliant le marché traditionnel des objets de collection à l'économie numérique. Son ambition n'est pas seulement d'offrir un lieu d'échange, mais de bâtir un écosystème complet des objets de collection où chaque collectionneur peut trouver à la fois valeur et plaisir









Collector Crypt représente une étape importante dans la transformation numérique du marché des objets de collection. En combinant l'expertise des transactions d'objets de collection traditionnelles avec une technologie blockchain de pointe, la plateforme crée un environnement plus sûr, plus efficace et plus engageant pour les collectionneurs. Qu'il s'agisse d'un collectionneur expérimenté ou d'un nouvel arrivant, les utilisateurs peuvent accéder aux outils et services adaptés à leurs besoins.





Sur cette plateforme, la collection ne se limite plus à de simples achats et ventes : elle devient une expérience numérique riche en possibilités. À mesure que la plateforme se développe et évolue, Collector Crypt est appelée à jouer un rôle croissant dans la numérisation du marché mondial des objets de collection



