Qu'est-ce que Kite AI ? Comprendre les 3 infrastructures principales de l'économie des agents IA









1) Kite AI est une blockchain de couche 1 (Layer 1), compatible EVM, construite spécifiquement pour fournir une infrastructure aux agents IA et à l'Internet agentique.

2) Kite AI a levé 18 millions $ lors d'un tour de financement Série A dirigé par PayPal Ventures et General Catalyst, portant le financement total à 33 millions $.

3) Kite AI propose trois capacités principales : vérification d'identité native pour les agents, gouvernance programmable et paiements instantanés.

4) La plateforme Kite AIR permet aux utilisateurs de découvrir, créer et trader différents agents IA.

5) Kite AI utilise un mécanisme de consensus Proof of AI (PoAI), avec des frais de gaz inférieurs à 0,000001 $.









Kite AI construit la couche fondamentale de l'Internet agentique : un réseau ouvert et décentralisé où des agents IA autonomes peuvent opérer dans un environnement interopérable et vérifiable. En incitant à la fois l'offre et l'utilisation de services d'agents, Kite fournit des rails unifiés d'identité, de paiement et de gouvernance, permettant aux agents de vérifier leur identité en toute sécurité, d'effectuer des transactions et de collaborer sans intermédiaires. En utilisant un modèle de token « Protocol-to-Protocol », Kite AI vise à créer un écosystème IA verticalement intégré qui génère une véritable valeur commerciale et assure la durabilité à long terme du réseau.









Kite AI répond à trois grands défis :









Sur l'internet traditionnel, chaque application possède son propre système de comptes, obligeant les utilisateurs à s'inscrire de manière répétée sur différentes plateformes. Pour les agents IA , ce processus est encore plus complexe et inefficace. Kite propose un système d'identité basé sur la cryptographie qui attribue à chaque modèle d'IA, agent, ensemble de données et service numérique une identité unique et vérifiable.





Caractéristiques principales :

Portabilité : les agents peuvent utiliser la même identité sur plusieurs applications, à l'image d'une connexion à des sites web via un compte Gmail.

Interopérabilité : les agents peuvent interagir avec n'importe quel service sans avoir à se réinscrire.

Basé sur la réputation : les agents disposent de leurs propres identifiants et historiques de réputation, pouvant également refléter la réputation vérifiée de leur propriétaire.









Le système de gouvernance programmable de Kite permet aux développeurs de définir des autorisations pour les agents, incluant des limites d'utilisation et de dépenses. Par exemple, un agent peut être autorisé à dépenser jusqu'à 500 $ par mois, uniquement sur certaines plateformes d'e-commerce, avec un plafond de 100 $ par transaction. Ce mécanisme garantit que les agents opèrent de manière autonome dans des limites sécurisées.









Les systèmes de paiement traditionnels sont trop complexes et coûteux pour les micropaiements entre machines. Kite fournit un système de règlement instantané basé sur des stablecoins, optimisé pour les microtransactions machine-à-machine. Les frais de gaz sont inférieurs à 0,000001 $ et le temps moyen de bloc est d'une seconde seulement, ce qui permet de prendre en charge des transactions d'agents à grande échelle.









Kite repose sur une architecture modulaire, permettant aux développeurs de combiner et d'adapter différents composants. De la couche de base à la couche applicative :





Couche de base : infrastructure compatible EVM avec des extensions KiteVM et le mécanisme de consensus PoAI, optimisée pour les calculs IA décentralisés.





Couche plateforme : SDKs, APIs et outils de scalabilité pour déployer des applications d'agents, ainsi que le Model Context Protocol (MCP) permettant aux modèles IA de traiter le contexte.





Couche écosystème : place de marché d'agents, bibliothèque de modules et connecteurs. À ce jour, Kite compte plus de 100 modules, 17,8 millions de passeports d'agents, un pic d'1,01 million d'interactions quotidiennes et plus de 1,7 milliard d'interactions cumulées.









Kite AIR est l'application centrale de tout l'écosystème et peut être considérée comme l'App Store du monde des agents. Les utilisateurs peuvent y découvrir des agents aux fonctions variées, allant des achats quotidiens, de la livraison de repas et des services de transport à des activités plus complexes comme le trading financier et l'analyse de données.





Pour les développeurs, Kite AIR fournit une chaîne complète d'outils de développement. De la création de smart contracts à la construction de dApps, des applications simples de type compteur aux systèmes complexes de vote et d'émission de tokens, la plateforme propose des tutoriels détaillés et des exemples de code. Les développeurs peuvent déployer des smart contracts avec des outils familiers tels que Remix ou Hardhat.









Le développement de Kite a reçu une large reconnaissance au sein de l'industrie. En septembre 2024, l'entreprise a bouclé un tour de financement Série A de 18 millions $ mené conjointement par PayPal Ventures et General Catalyst, portant son financement total à 33 millions $. L'équipe réunit des membres issus d'universités prestigieuses comme UC Berkeley, MIT et Harvard, ainsi que des professionnels expérimentés provenant de grandes entreprises technologiques telles que Uber , Databricks et Salesforce.





Sur le plan technique, Kite a établi des partenariats stratégiques avec de multiples projets. Pi Squared fournit l'infrastructure de règlement haute performance de Kite ; Vishwa déploie des stratégies de liquidité pour agents sur Kite ; Irys assure la couche de données ; et Masa délivre des services de données en temps réel pour les agents sociaux.









Les applications de Kite sont vastes. Dans le secteur de l'e-commerce, les agents peuvent comparer les prix de manière autonome, placer des ordres et effectuer des paiements. Dans l'univers de la DeFi , ils peuvent exécuter des stratégies de trading automatisées. Dans le secteur de l'IoT, les appareils peuvent échanger de la valeur directement entre eux. Dans la création de contenu, les productions générées par l'IA peuvent bénéficier immédiatement d'une protection des droits d'auteur et d'une distribution des revenus.





À mesure que la technologie de l'IA évolue rapidement, les agents joueront un rôle de plus en plus important dans l'économie du futur. Kite ne construit pas seulement une plateforme blockchain, mais l'infrastructure fondamentale de l'économie des agents. En répondant aux trois défis principaux de l'identité, de la gouvernance et des paiements, Kite crée un environnement de confiance où les agents IA peuvent opérer de manière autonome et collaborer entre eux.





L'ère de l'Internet agentique approche, et Kite pose les bases d'une infrastructure essentielle à ce nouveau paradigme. Des coûts de transaction quasi nuls aux mécanismes de gouvernance programmable, de la vérification cryptographique d'identité aux paiements natifs en stablecoins, Kite transforme en réalité la vision futuriste de l'économie des agents.



