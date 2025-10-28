Qu'est-ce que Meteora ? Une vue d'ensemble globale du protocole de pool de liquidité dynamique sur Solana





1) Meteora se concentre sur la création de pools de liquidité dynamiques de classe mondiale, destinés aux fournisseurs de liquidité (LPs), aux launchpads et aux lancements de tokens de projets.

2) La plateforme offre quatre produits principaux : DLMM, DAMM v2, DAMM v1 et Dynamic Bonding Curves (DBC), conçus pour répondre à des besoins variés en matière de liquidité selon différents scénarios.

3) 48 % de l'offre totale de tokens MET est attribuée à la communauté, dont 10 % distribués via le Liquidity Distributor, illustrant un engagement fort en faveur d'une répartition équitable.

4) Issue du projet Mercurial, l'équipe de Meteora bénéficie d'une expertise technique approfondie et d'une vaste expérience pratique au sein de l'écosystème Solana.

5) Meteora a lancé le Phoenix Rising Plan, un Liquidity Generation Event (LGE) permettant à toutes les parties prenantes de participer à la création de liquidité partagée.









Meteora est un protocole de liquidité décentralisé construit sur la blockchain Solana. Sa mission principale consiste à créer des pools de liquidité hautement dynamiques destinés aux fournisseurs de liquidité, aux launchpads et aux lancements de tokens. En tant qu'élément clé de l'infrastructure DeFi de Solana , Meteora vise à faire du réseau un pôle de référence pour le trading décentralisé, grâce à ses solutions de liquidité innovantes.









Meteora trouve son origine dans le projet Mercurial. Selon l'équipe fondatrice, Mercurial fut leur premier produit développé sur Solana. Les membres principaux, dont Meow et Siong, sont des professionnels chevronnés disposant d'une vaste expérience dans le secteur des cryptomonnaies. Leur ambition était de créer des produits à forte valeur ajoutée au sein de l'écosystème Solana, ce qui a finalement conduit à la naissance du protocole Meteora.





La transition de Mercurial vers Meteora ne se limite pas à un simple changement de nom : elle marque une avancée technique majeure et une réorientation stratégique dans la conception de la liquidité. L'équipe y a intégré plusieurs années d'expertise accumulée et une compréhension approfondie du marché, positionnant Meteora comme un protocole de liquidité de nouvelle génération au service de l'écosystème Solana.









Dans son manifeste intitulé The Meteora Manifesto, le projet déclare : « Les institutions ont eu leur tour. Maintenant, c'est le nôtre. » Cette déclaration résume la philosophie fondamentale de Meteora, qui consiste à redonner le pouvoir et les récompenses de la DeFi aux utilisateurs et aux fournisseurs de liquidité ordinaires.





Meteora considère les pools de liquidité comme la fondation de la finance décentralisée (DeFi). Qu'il s'agisse de créer un nouveau token, de développer une application décentralisée (dApp) ou de concevoir un service DeFi, tout commence par la liquidité. En particulier pour les nouveaux lancements de tokens, la création d'un pool de liquidité constitue la première étape essentielle pour permettre l'échange du token et la formation d'un marché.









Meteora a lancé son token natif, MET, conçu avec un mécanisme de distribution innovant garantissant l'équité et la durabilité à long terme.





L'offre totale de MET s'élève à 1 milliard de tokens, dont 48 % sont attribués à la communauté. La répartition détaillée est la suivante :

Catégorie Allocation Déblocage/Circulation En circulation

Parties prenantes de Mercurial 15 % — Réserve de Mercurial 5 % — Plan de stimulation des LP 15 % — Écosystème des Launchpads et Launchpools 3 % — Contributeurs off-chain 2 % — Stakers de Jupiter 3 % — CEX et market makers 3 % — Stakeholders de M3M3 2 % — Non circulant

Réserve de l'écosystème Meteora 34 % Déblocage linéaire sur 6 ans Équipe 18 % Déblocage linéaire sur 6 ans









Pour plus d'informations sur la tokenomics de MET, veuillez vous référer uniquement aux canaux officiels de Meteora et faire preuve de prudence face aux sites d'hameçonnage.





Meteora a lancé le Phoenix Rising Plan, un Événement de génération de liquidité (Liquidity Generation Event, LGE) conçu comme un nouveau modèle de distribution de tokens. Contrairement aux airdrops traditionnels, ce mécanisme distribue les récompenses sous forme de positions de liquidité plutôt que de simples attributions directes de tokens. Autrement dit, les bénéficiaires de l'airdrop n'ont jamais besoin de vendre leurs tokens : ils perçoivent des frais de transaction tout en « vendant » progressivement leurs airdrops sur une large plage de liquidité. L'objectif est de garantir que chaque acteur de l'écosystème Meteora bénéficie d'un accès significatif à la liquidité.





La philosophie centrale de cette initiative repose sur l'inclusivité, permettant non seulement aux détenteurs de tokens, mais aussi à tous les contributeurs du protocole — fournisseurs de liquidité, développeurs et membres de la communauté — de partager la croissance du protocole.





Au TGE, 10 % de l'allocation communautaire totale de 48 % sera distribuée via le LGE, en fonction des préférences des utilisateurs au moment du TGE. Il s'agit d'une approche nouvelle et innovante des lancements de tokens.





Grâce à ce modèle, Meteora permet à la communauté de fournir de la liquidité sans que l'équipe ait besoin d'allouer des tokens supplémentaires, tout en offrant aux participants des revenus issus des frais de transaction, créant ainsi une base de liquidité durable et communautaire.













Les utilités détaillées du token MET n'ont pas encore été officiellement annoncées. Cependant, sur la base de l'écosystème de produits de Meteora, le token devrait remplir plusieurs fonctions potentielles :

Droits de gouvernance : participation au vote sur les décisions clés du protocole.

Partage des revenus : perception d'une partie des frais de transaction générés par le protocole.

Récompenses de staking : obtention de rendements supplémentaires en stakant des tokens MET.

Incitations produit : accès à des réductions de frais ou à des avantages exclusifs lors de l'utilisation des produits Meteora.





Veuillez noter que les utilités réelles du token MET seront confirmées dans les annonces officielles de l'équipe Meteora.









Meteora a développé une suite complète de produits de liquidité comprenant quatre produits principaux et plusieurs outils auxiliaires, offrant des solutions de liquidité sur mesure adaptées à différents types d'utilisateurs.









DLMM est l'un des produits phares de Meteora, conçu pour aider les fournisseurs de liquidité (LPs) à tirer parti de la volatilité du marché grâce à un mécanisme de frais dynamiques.





Principales caractéristiques :

Ajustement dynamique des frais : DLMM ajuste automatiquement les frais de transaction en temps réel en fonction de la volatilité du marché, permettant aux LPs de générer des rendements plus élevés pendant les périodes de fortes fluctuations de prix.

Précision de la liquidité concentrée : les fournisseurs de liquidité peuvent concentrer leur capital dans des tranches de prix spécifiques afin de maximiser l'efficacité du capital.

Stratégies de volatilité flexibles : les utilisateurs peuvent choisir parmi différentes stratégies basées sur la volatilité selon leur tolérance au risque, allant des profils conservateurs aux plus agressifs.

Cette conception rend DLMM particulièrement adapté aux market makers professionnels et aux fournisseurs de liquidité cherchant à bénéficier d'opportunités de rendement accrues.









DAMM v2 est un automated market maker (AMM) avancé, basé sur la formule du produit constant. Il s'agit d'une refonte complète plutôt que d'une simple itération de DAMM v1, introduisant un nouveau niveau de flexibilité et d'efficacité pour les fournisseurs de liquidité et les projets de tokens.





Principales caractéristiques :

Mécanisme de frais dynamiques : l'ajustement dynamique des frais de transaction améliore les opportunités de revenus pour les LPs.

Liquidité concentrée en option : les LPs peuvent choisir de concentrer leur liquidité dans des plages de prix spécifiques ou de fournir une liquidité étendue sur toute la gamme de prix.

Positions de liquidité basées sur les NFT : chaque position de liquidité est représentée par un NFT de position, ce qui améliore la composabilité et la transférabilité.

Large prise en charge des plages de prix : permet les paires de trading sur une plage de prix théorique allant de 0 à l'infini.





DAMM v2 est particulièrement adapté aux projets et fournisseurs de liquidité recherchant une configuration flexible et des capacités de market making avancées.









DAMM v1 est l'un des produits fondamentaux de Meteora, basé sur le modèle AMM à produit constant, et prend en charge les mouvements de prix des tokens sur toute la plage, de 0 à l'infini.





Sa caractéristique distinctive est le mécanisme à double rendement, qui permet aux fournisseurs de liquidité (LPs) de gagner non seulement les frais de transaction traditionnels, mais aussi des revenus supplémentaires en prêtant leurs actifs à d'autres protocoles. Cette structure de revenus à deux niveaux améliore considérablement l'efficacité du capital et les rendements des LPs.





DAMM v1 est déjà largement adopté au sein de l'écosystème Solana, offrant une infrastructure de liquidité stable et fiable à de nombreux projets.





La courbe de liaison dynamique (Dynamic Bonding Curve, DBC) est le mécanisme innovant d'émission de tokens développé par Meteora, qui permet aux projets de créer et de lancer des tokens avec une dynamique de prix entièrement personnalisable.

Fonctionnement : les tokens sont initialement échangés au sein d'une courbe de liaison virtuelle. Une fois que le prix atteint un seuil prédéfini, la liquidité migre automatiquement vers un pool DAMM v1 ou DAMM v2 sur Meteora.

Paramètres entièrement personnalisables : les projets peuvent définir les paramètres de la courbe afin de concevoir des modèles de tokenomics uniques, adaptés à leurs objectifs spécifiques.





La DBC est particulièrement adaptée aux nouveaux lancements de projets et aux émissions de memecoins, offrant aux créateurs de tokens une solution complète et intégrée couvrant l'ensemble du cycle de vie, du lancement initial jusqu'au trading sur le marché secondaire.













En plus de ses quatre produits principaux, Meteora a développé une gamme de produits supplémentaires qui enrichissent et complètent son écosystème de liquidité global.

Alpha Vault : Alpha Vault fonctionne comme un mécanisme anti-bot conçu pour être utilisé avec les launchpools. Il permet aux utilisateurs de déposer des fonds et d'acheter des tokens avant le début du trading, empêchant ainsi efficacement le front-running et la manipulation du marché par des bots.

Stake2Earn : Stake2Earn permet aux équipes de projet de partager les frais de transaction générés par les pools DAMM v1 et v2 avec les principaux stakers de tokens. Ce mécanisme incite les détenteurs à long terme et renforce la durabilité de l'économie du token.

Dynamic Vault : Dynamic Vault améliore l'efficacité du capital en allouant dynamiquement les actifs aux plateformes de prêt, créant ainsi des opportunités de rendement supplémentaires pour les fournisseurs de liquidité participant aux pools DAMM v1 et aux memecoins.

Meteora Lock : Meteora Lock est un outil open-source de verrouillage de tokens qui permet aux utilisateurs de verrouiller des tokens selon un calendrier de vesting personnalisé. Il est particulièrement utile pour les allocations d'équipe, les périodes de blocage des investisseurs et d'autres scénarios de gestion de tokens.

Dynamic Fee Sharing : cette fonctionnalité permet aux projets de configurer dynamiquement les structures de partage des frais pour certains groupes d'utilisateurs, améliorant la flexibilité dans la conception des incitations communautaires.

Zap : Zap est un utilitaire qui permet aux utilisateurs d'entrer ou de sortir rapidement des pools de liquidité depuis n'importe quel AMM ou via Jupiter, simplifiant considérablement l'expérience utilisateur et réduisant les frictions opérationnelles.













En juin 2024, Meteora a annoncé la création d'un Fonds des marchés de capitaux, doté d'un budget de 1 million de dollars, destiné à soutenir et à accélérer les équipes qui développent une infrastructure de marchés de capitaux décentralisés sur Solana. L'objectif de ce fonds est de renforcer les équipes engagées dans la création de la prochaine génération de marchés de capitaux de l'internet sur Solana, en leur fournissant des ressources, une assistance technique et un soutien écosystémique. Cette initiative illustre la vision globale de Meteora, qui ne se limite pas au développement de ses propres produits, mais s'attache également à favoriser la croissance de l'ensemble de l'écosystème Solana.









En juillet 2024, Meteora a présenté le concept de courbe universelle, marquant une évolution visionnaire dans la conception de la liquidité dynamique. Les AMM traditionnels ont longtemps été limités par des modèles de courbes rigides ; la courbe universelle vise à lever ces contraintes, offrant aux fournisseurs de liquidité une plus grande flexibilité et une efficacité accrue dans l'allocation et la tarification de la liquidité.





En tant que l'un des principaux protocoles de liquidité de l'écosystème Solana, Meteora redéfinit les standards de la liquidité décentralisée grâce à une architecture produit innovante et à des tokenomics équitables. Du DLMM à la série DAMM, des courbes de liaison dynamiques (Dynamic Bonding Curves) à une suite d'outils auxiliaires, Meteora offre une solution complète et intégrée pour les fournisseurs de liquidité, les équipes de projet et les utilisateurs du quotidien.



