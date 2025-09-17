Qu'est-ce que River ? L'architecture technique et la tokenomics derrière une banque on-chain valorisée à plusieurs milliards de dollars









1) River utilise la technologie Omni-CDP pour permettre la collatéralisation et le minting cross-chain, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de déposer des actifs sur une blockchain et de minter nativement du satUSD sur une autre.





2) satUSD est un stablecoin surcollatéralisé qui maintient son ancrage à 1 $ grâce à des mécanismes de liquidation en temps réel, d'arbitrage on-chain et à un cadre de contrôle des risques en cinq couches, tout en prenant en charge le minting sans intérêts.





3) L'offre totale de tokens RIVER est de 100 millions, dont 68 % sont alloués à la communauté et à l'écosystème. Les détenteurs bénéficient de droits de gouvernance, de boosts de rendement et de réductions de frais.





4) L'écosystème River repose sur quatre piliers : le système cross-chain Omni-CDP, les produits de rendement Smart Vault, le social mining River4FUN, et la fonctionnalité Swap.





5) Les utilisateurs participent à l'écosystème à travers un cycle en quatre étapes : épargne, swap, staking et minting, permettant de mettre en œuvre des stratégies telles que l'effet de levier et le liquidity mining.









River construit le premier système de stablecoin à abstraction de chaîne, conçu pour connecter la liquidité entre différents écosystèmes et la canaliser vers de nouvelles opportunités de croissance. Propulsé par le stablecoin satUSD, basé sur un mécanisme de collateralized debt position (CDP) omnichain, River permet aux utilisateurs de collatéraliser des actifs sur une blockchain et de minter des stablecoins sur une autre. Cela ouvre la voie à un rendement cross-network natif, à des stratégies d'effet de levier et à une expansion scalable.









RIVER est la cryptomonnaie native de l'écosystème River, avec une offre totale fixée à 100 millions de tokens.





Catégorie d'allocation Pourcentage Description de l'utilisation Incentives pour l'écosystème 40 % Récompenses utilisateurs, incitations à la liquidité, croissance de l'écosystème Fonds de réserve 21 % Market making, marketing et expansion du protocole Équipe 15 % Incentives pour l'équipe principale Investisseurs Seed 10 % Financement de la levée Seed Airdrop 5 % Récompenses pour la communauté via airdrop Investisseurs Pre-Seed 5 % Investisseurs en phase précoce Vente publique 2 % Vente publique de tokens Conseillers 2 % Conseillers du projet









Catégorie d'allocation Période de verrouillage Calendrier d'acquisition Airdrop Aucune Débloqué immédiatement en totalité Vente publique Aucune Débloqué immédiatement en totalité Incentives pour l'écosystème Aucune Acquisition linéaire sur 60 mois Fonds de réserve Aucune Acquisition linéaire sur 60 mois, libération tous les 6 mois Investisseurs pré-amorçage (Pre-Seed) 3 mois 10 % débloqué au 4ᵉ mois, verrouillé 6 mois supplémentaires, puis acquisition linéaire sur 24 mois Investisseurs Seed 3 mois 10 % débloqué au 4ᵉ mois, verrouillé 6 mois supplémentaires, puis acquisition linéaire sur 24 mois Équipe 12 mois Acquisition linéaire sur 30 mois Conseillers 12 mois Acquisition linéaire sur 30 mois













1) Gouvernance du protocole : les détenteurs de RIVER peuvent voter sur les principaux paramètres du protocole, notamment :

Les types de collatéraux et les paramètres de risque au sein du système de CDP

Les décisions relatives à l'expansion et au déploiement sur d'autres blockchains

Les calendriers d'émission des incitations en satUSD

L'utilisation de la trésorerie et les propositions de subventions pour l'écosystème





2) Amélioration du rendement et multiplicateurs de fidélité : les utilisateurs peuvent verrouiller leurs RIVER pour augmenter leurs rendements dans les activités du protocole.

Mécanisme veRIVER : le verrouillage de RIVER en veRIVER procure des rendements supérieurs en satUSD+

Récompenses des fournisseurs de liquidité : les stakers de long terme bénéficient d'incitations accrues

Multiplicateurs River4FUN : les participants à River4FUN peuvent obtenir des multiplicateurs de 1,2x à 2x sur leurs activités et contributions





3) Réductions de frais et accès prioritaire : le staking de RIVER offre des avantages au niveau du protocole, tels que :

Réductions de frais : frais de mint, de rachat et de swap réduits

Accès prioritaire : participation anticipée à des événements limités et éligibilité à des récompenses premium

Avantages supplémentaires : participation potentielle à des airdrops ou distributions liés à la gouvernance





L'Omni-CDP (Omnichain Collateralized Debt Position) est l'innovation technologique centrale de River et le tout premier système de CDP cross-chain de l'industrie, construit sur le standard LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token). Ce système redéfinit fondamentalement le fonctionnement des CDP traditionnels.





Dans les cadres CDP conventionnels, les utilisateurs doivent réaliser l'intégralité du processus de collatéralisation et de minting sur une même blockchain. L'Omni-CDP de River supprime cette contrainte en permettant aux utilisateurs de déposer des actifs sur n'importe quelle blockchain source et de minter nativement des stablecoins satUSD sur n'importe quelle blockchain cible. Par exemple :

Collatéraliser de l'ETH sur Ethereum

Minter du satUSD sur BNB Chain

Utiliser du satUSD sur Arbitrum

Tout cela sans recourir à un bridge cross-chain.









Le système Omni-CDP de River prend en charge une large gamme d'actifs majeurs en tant que collatéraux :

Actifs natifs : BTC , ETH, BNB

Liquid Staking Tokens (LSTs) : River prend en charge plusieurs LSTs comme collatéraux, permettant aux utilisateurs d'accéder à la liquidité tout en continuant de percevoir des récompenses de staking.

Conversion de stablecoins : en plus du minting par collatéralisation, les utilisateurs peuvent également convertir directement des stablecoins tels que USDT, USDC, USD1 et d'autres en satUSD au ratio 1:1.









Une caractéristique distinctive de River est son mécanisme de minting sans intérêt. Contrairement à de nombreux protocoles CDP qui exigent des frais de stabilité ou des intérêts, River permet de minter du satUSD sans coût supplémentaire. Cela réduit considérablement les dépenses globales des utilisateurs et rend la participation à l'écosystème DeFi plus accessible.









satUSD est un stablecoin surcollatéralisé adossé au BTC, à l'ETH, au BNB et à divers Liquid Staking Tokens (LSTs). Il permet aux utilisateurs de débloquer de la liquidité sans vendre leurs actifs, tout en leur donnant la possibilité, via le staking de satUSD, de partager les revenus du protocole et de générer du rendement.









En tant que stablecoin central de l'écosystème River, satUSD est bien plus qu'un simple token indexé sur l'USD ; c'est un instrument financier polyvalent avec plusieurs fonctions :

Mécanisme de surcollatéralisation : satUSD utilise un modèle surcollatéralisé afin de garantir que chaque token soit entièrement couvert par des actifs suffisants. Cela constitue une base solide pour maintenir sa valeur.

Circulation omnichain : construit sur le standard LayerZero OFT, satUSD peut circuler nativement sur plusieurs blockchains, notamment Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Sonic, BOB, BSquared, Hemi, BEVM et Bitlayer.





satUSD maintient son ancrage 1:1 avec le dollar américain grâce à plusieurs mécanismes :

Système de liquidation en temps réel : lorsque le ratio de collatéralisation tombe à un niveau critique, le système déclenche automatiquement des liquidations afin de garantir la solvabilité du protocole.

Mécanisme d'arbitrage on-chain : lorsque le prix du satUSD passe sous un dollar, les arbitragistes achètent du satUSD et le convertissent en collatéral ; lorsque le prix dépasse un dollar, ils mintent du satUSD et le vendent.

Contrôle des risques en cinq couches : River met en œuvre un cadre complet de contrôle des risques en cinq couches, incluant notamment le Recovery Mode et d'autres mécanismes, afin de protéger la stabilité globale du protocole.









Les utilisateurs peuvent staker du satUSD pour recevoir du satUSD+, un token générant du rendement avec capitalisation automatique. Les principales caractéristiques de satUSD+ incluent :

Partage des revenus du protocole : les détenteurs reçoivent une part des revenus générés par le protocole River.

Liquidité maintenue : le satUSD+ reste utilisable dans la DeFi même lorsqu'il est staké.

Rachat flexible : le satUSD+ peut être converti en satUSD à tout moment.













Le module Omni-CDP constitue l'infrastructure centrale de River, permettant aux utilisateurs de :

Collatéraliser des actifs sur plusieurs blockchains

Min­ter du satUSD nativement sur n'importe quelle blockchain supportée

Éliminer la dépendance aux ponts cross-chain

Bénéficier d'une émission sans intérêts









Le Smart Vault est le produit de génération de rendement de River conçu pour les utilisateurs particuliers, avec les caractéristiques suivantes :

Rendements durables : génère un rendement stable grâce à une combinaison de stratégies DeFi et CeDeFi.

Aucun risque de liquidation : contrairement aux CDP, les actifs déposés dans les Smart Vaults ne sont pas soumis à liquidation, permettant aux utilisateurs de conserver leurs fonds en toute confiance.

Stratégies flexibles : les utilisateurs peuvent choisir parmi différentes combinaisons de stratégies selon leurs préférences de risque individuelles.

Option institutionnelle : River propose également le Prime Vault, conçu pour les investisseurs institutionnels. Hébergé par Ceffu et Cobo, il offre une sécurité de niveau entreprise et des solutions de rendement stables.













River4FUN est un système innovant de social mining qui transforme l'activité sur les réseaux sociaux en récompenses on-chain :





Intégration avec X (Twitter) : les utilisateurs peuvent lier leurs comptes X et gagner des River Points en publiant, repartageant et interagissant avec du contenu social.

Mining basé sur le staking : les utilisateurs peuvent staker n'importe quel token pour accumuler des River Points et recevoir des récompenses quotidiennes.

Participation à la gouvernance : les membres de la communauté peuvent voter sur des propositions et être récompensés pour leur participation.

Distribution pilotée par l'IA : River4FUN utilise des agents IA pour allouer les récompenses en fonction du niveau d'engagement et de la dynamique communautaire, garantissant équité et efficacité.









River propose une fonctionnalité de swap de tokens haute performance avec les avantages suivants :

Faible slippage pour une exécution optimale

Support multi-chain sur les réseaux intégrés

Règlement instantané pour des transactions fluides

Intégration DEX avec les principales plateformes de trading décentralisé









River a créé un cycle de valeur complet dans lequel les utilisateurs peuvent participer à travers quatre étapes principales : Épargne, Swap, Stake et Mint.









Les utilisateurs peuvent gagner des récompenses dans l'écosystème River via des activités de trading, l'utilisation d'applications partenaires, l'accomplissement de tâches, la vérification d'interactions sociales et la participation à River4FUN. Toutes ces activités sont converties en récompenses en tokens, utilisables dans tout l'écosystème.









Les récompenses gagnées peuvent être converties en satUSD via des swaps instantanés avec faible slippage. Cela offre une base de valeur stable qui peut être déployée dans l'ensemble de l'écosystème.









Stakez du satUSD pour recevoir du satUSD+ :

Rendement automatiquement composé

Utilisation continue dans la DeFi

Rachat flexible à tout moment

Participation au partage des revenus du protocole









Déposez des actifs sur n'importe quelle blockchain prise en charge pour minter directement de nouveaux satUSD :

Aucun bridge cross-chain requis

Expansion efficace des positions

Bouclez de nouveau vers l'étape Épargne

















Les utilisateurs peuvent exploiter le satUSD pour mettre en place diverses stratégies à effet de levier :

Prêts et emprunts répétés afin d'amplifier les rendements

Accéder à de la liquidité sans vendre les actifs sous-jacents

Opportunités d'arbitrage cross-chain









En déployant le satUSD dans des protocoles partenaires, les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses supplémentaires :

Pendle : multiplicateur de points River de 5 à 25 fois

PancakeSwap : incitations pour les fournisseurs de liquidité

Segment : rendements sur les prêts

LayerBank : récompenses sur les dépôts









En stakant du satUSD+, les investisseurs peuvent percevoir une part des revenus du protocole, ce qui en fait une option idéale pour ceux qui recherchent des rendements réguliers et fiables.





River exploite la technologie d'abstraction de chaînes pour éliminer les barrières entre blockchains et créer un véritable écosystème financier unifié. Avec l'intégration de nouvelles blockchains, l'arrivée de partenaires supplémentaires et l'amélioration continue de ses produits, River se positionne comme un pont reliant tous les actifs et opportunités, avançant vers sa vision de devenir la prochaine banque on-chain.





Que vous soyez un investisseur prudent en quête de rendement stable, un trader agressif cherchant des stratégies à fort effet de levier, ou un utilisateur quotidien souhaitant obtenir des récompenses via l'engagement social, River propose des produits et opportunités adaptés. À mesure que l'écosystème Web3 évolue, des protocoles d'infrastructure comme River joueront un rôle de plus en plus central pour relier les écosystèmes diversifiés et libérer toute la valeur de la liquidité.





Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, et ne représente en aucun cas une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver des actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre purement informatif et elles ne doivent pas être considérées comme des conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et d'investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



