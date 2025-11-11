Qu'est-ce que le tableau des Market Movers de MEXC ?









Le tableau des Market Movers de MEXC surveille et affiche les paires de trading connaissant des fluctuations de prix importantes sur une période donnée. En suivant les mouvements de prix et les indicateurs clés de différentes cryptomonnaies, il aide les traders à identifier rapidement des opportunités de trading potentielles et à prendre des décisions plus efficaces.





Différents événements de marché déclenchent différents statuts de paire de trading.Le tableau ci-dessous résume les statuts possibles pouvant apparaître sur le tableau des Market Movers, ainsi que leurs conditions de déclenchement correspondantes. Les statuts sont affichés dans l'ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.







Type de statut Période Condition Nouveau sommet

Plus haut du jour 24 heures Le prix le plus élevé de la dernière minute est égal au plus haut du jour / de la semaine / du mois. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute

Plus haut de la semaine 24×7 heures Plus haut du mois 24×30 heures Hausse du prix

Variation (tick) sur 5 min Dans un délai de 5 minutes Augmentation du prix du token : 3 % ≤ hausse < 7 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute Variation (tick) sur 5 min Dans un délai de 2 heures Hausse sur 5 m Dans un délai de 5 minutes Augmentation du prix du token : 7 % ≤ hausse < 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute Hausse sur 2 h Dans un délai de 2 heures Forte hausse sur 5 m Dans un délai de 5 minutes Augmentation du prix du token ≥ 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute Forte hausse sur 2 h Dans un délai de 2 heures Nouveau plus bas Plus bas du jour 24 heures Le prix le plus bas observé au cours de la dernière minute est égal au prix le plus bas du jour, de la semaine ou du mois. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute Plus bas de la semaine 24×7 heures Plus bas du mois 24×30 heures Baisse du prix

Baisse sur 5 min Dans un délai de 5 minutes Baisse du prix du token : 3 % ≤ baisse < 7 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute Baisse sur 2 min Dans un délai de 2 heures Chute sur 5 min Chute sur 5 minutes Baisse du prix du token : 7 % ≤ baisse < 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute Chute sur 2 h Chute sur 2 heures Forte chute sur 5 min Dans un délai de 5 minutes Baisse du prix du token ≥ 11 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute Forte chute sur 2 h Dans un délai de 2 heures Repli Repli

—— (Plus haut du jour − prix d'ouverture du jour) / prix d'ouverture du jour ≥ 8 % et (clôture de la bougie 1 minute − plus haut du jour) / plus haut du jour ≤ −5 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute Rally

Rally —— (Plus bas du jour − prix d'ouverture du jour) / prix d'ouverture du jour ≤ −8 % et (clôture de la bougie 1 minute − plus bas du jour) / plus bas du jour ≥ 5 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute Hausse du prix et volume élevé

Variation (tick), volume élevé —— Augmentation du prix sur 15 minutes : 7 % ≤ hausse < 11 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes Hausse, volume élevé —— Augmentation du prix sur 15 minutes : 11 % ≤ hausse < 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes Forte hausse, volume élevé

—— Augmentation du prix sur 15 minutes ≥ 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes Prix en baisse et volume élevé Repli, volume élevé —— Baisse du prix sur 15 minutes de 7 % ≤ baisse < 11 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes Chute, volume élevé —— Baisse du prix sur 15 minutes de 11 % ≤ baisse < 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes Forte baisse, volume élevé —— Baisse du prix sur 15 minutes ≥ 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes. Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes













Futurespour ouvrir la page de trading des contrats à terme. Sur la page de trading des contrats à terme, sélectionnez l'onglet Market Movers pour afficher les données de mouvement du marché en temps réel. Accédez au site officiel de MEXC et connectez-vous. Dans la barre de navigation, cliquez surpour ouvrir la page de trading des contrats à terme. Sur la page de trading des contrats à terme, sélectionnez l'ongletpour afficher les données de mouvement du marché en temps réel.













1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC, puis appuyez sur Futures pour accéder à la page de trading des contrats à terme.

2) Appuyez sur l'icône ▼ à côté de la paire de trading.

3) Sélectionnez Market Movers

4) Vous pouvez désormais consulter les données Market Movers.













Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, ni une incitation à acheter, vendre ou détenir un quelconque actif. MEXC Learn fournit ces informations à titre strictement informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.



