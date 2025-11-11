1. Présentation du tableau des Market Movers Le tableau des Market Movers de MEXC surveille et affiche les paires de trading connaissant des fluctuations de prix importantes sur une période donnée. En1. Présentation du tableau des Market Movers Le tableau des Market Movers de MEXC surveille et affiche les paires de trading connaissant des fluctuations de prix importantes sur une période donnée. En
Qu'est-ce que le tableau des Market Movers de MEXC ?

Débutant
11 novembre 2025
1. Présentation du tableau des Market Movers


Le tableau des Market Movers de MEXC surveille et affiche les paires de trading connaissant des fluctuations de prix importantes sur une période donnée. En suivant les mouvements de prix et les indicateurs clés de différentes cryptomonnaies, il aide les traders à identifier rapidement des opportunités de trading potentielles et à prendre des décisions plus efficaces.

Différents événements de marché déclenchent différents statuts de paire de trading.Le tableau ci-dessous résume les statuts possibles pouvant apparaître sur le tableau des Market Movers, ainsi que leurs conditions de déclenchement correspondantes. Les statuts sont affichés dans l'ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.


Type de statut
Période
Condition
Nouveau sommet

Plus haut du jour
24 heures
Le prix le plus élevé de la dernière minute est égal au plus haut du jour / de la semaine / du mois. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute

Plus haut de la semaine
24×7 heures
Plus haut du mois
24×30 heures
Hausse du prix

Variation (tick) sur 5 min
Dans un délai de 5 minutes
Augmentation du prix du token : 3 % ≤ hausse < 7 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Variation (tick) sur 5 min
Dans un délai de 2 heures
Hausse sur 5 m
Dans un délai de 5 minutes
Augmentation du prix du token : 7 % ≤ hausse < 11 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Hausse sur 2 h
Dans un délai de 2 heures
Forte hausse sur 5 m
Dans un délai de 5 minutes
Augmentation du prix du token ≥ 11 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Forte hausse sur 2 h
Dans un délai de 2 heures
Nouveau plus bas
Plus bas du jour
24 heures
Le prix le plus bas observé au cours de la dernière minute est égal au prix le plus bas du jour, de la semaine ou du mois. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Plus bas de la semaine
24×7 heures
Plus bas du mois
24×30 heures
Baisse du prix

Baisse sur 5 min
Dans un délai de 5 minutes
Baisse du prix du token : 3 % ≤ baisse < 7 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Baisse sur 2 min
Dans un délai de 2 heures
Chute sur 5 min
Chute sur 5 minutes
Baisse du prix du token : 7 % ≤ baisse < 11 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Chute sur 2 h
Chute sur 2 heures
Forte chute sur 5 min
Dans un délai de 5 minutes
Baisse du prix du token ≥ 11 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Forte chute sur 2 h
Dans un délai de 2 heures
Repli
Repli

——
(Plus haut du jour − prix d'ouverture du jour) / prix d'ouverture du jour ≥ 8 % et (clôture de la bougie 1 minute − plus haut du jour) / plus haut du jour ≤ −5 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Rally

Rally
——
(Plus bas du jour − prix d'ouverture du jour) / prix d'ouverture du jour ≤ −8 % et (clôture de la bougie 1 minute − plus bas du jour) / plus bas du jour ≥ 5 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Hausse du prix et volume élevé

Variation (tick), volume élevé
——
Augmentation du prix sur 15 minutes : 7 % ≤ hausse < 11 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
Hausse, volume élevé
——
Augmentation du prix sur 15 minutes : 11 % ≤ hausse < 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
Forte hausse, volume élevé

——
Augmentation du prix sur 15 minutes ≥ 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
Prix en baisse et volume élevé
Repli, volume élevé
——
Baisse du prix sur 15 minutes de 7 % ≤ baisse < 11 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
Chute, volume élevé
——
Baisse du prix sur 15 minutes de 11 % ≤ baisse < 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
Forte baisse, volume élevé
——
Baisse du prix sur 15 minutes ≥ 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes

2. Comment accéder au tableau des Market Movers


2.1 Site web


Accédez au site officiel de MEXC et connectez-vous. Dans la barre de navigation, cliquez surFuturespour ouvrir la page de trading des contrats à terme. Sur la page de trading des contrats à terme, sélectionnez l'onglet Market Movers pour afficher les données de mouvement du marché en temps réel.


2.2 Application


1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC, puis appuyez sur Futures pour accéder à la page de trading des contrats à terme.
2) Appuyez sur l'icône ▼ à côté de la paire de trading.
3) Sélectionnez Market Movers
4) Vous pouvez désormais consulter les données Market Movers.



MEXC met à votre disposition une suite complète d'outils d'analyse de données pour vous aider à prendre des décisions de trading éclairées. Pour aller plus loin, consultez les guides suivants :

Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, ni une incitation à acheter, vendre ou détenir un quelconque actif. MEXC Learn fournit ces informations à titre strictement informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.

