Qu'est-ce que le tableau des Market Movers de MEXC ?

Type de statut
Période
Condition
Nouveau sommet
Plus haut du jour
24 heures
Le prix le plus élevé de la dernière minute est égal au plus haut du jour / de la semaine / du mois. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Plus haut de la semaine
24×7 heures
Plus haut du mois
24×30 heures
Hausse du prix
Variation (tick) sur 5 min
Dans un délai de 5 minutes
Augmentation du prix du token : 3 % ≤ hausse < 7 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Variation (tick) sur 5 min
Dans un délai de 2 heures
Hausse sur 5 m
Dans un délai de 5 minutes
Augmentation du prix du token : 7 % ≤ hausse < 11 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Hausse sur 2 h
Dans un délai de 2 heures
Forte hausse sur 5 m
Dans un délai de 5 minutes
Augmentation du prix du token ≥ 11 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Forte hausse sur 2 h
Dans un délai de 2 heures
Nouveau plus bas
Plus bas du jour
24 heures
Le prix le plus bas observé au cours de la dernière minute est égal au prix le plus bas du jour, de la semaine ou du mois. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Plus bas de la semaine
24×7 heures
Plus bas du mois
24×30 heures
Baisse du prix
Baisse sur 5 min
Dans un délai de 5 minutes
Baisse du prix du token : 3 % ≤ baisse < 7 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Baisse sur 2 min
Dans un délai de 2 heures
Chute sur 5 min
Chute sur 5 minutes
Baisse du prix du token : 7 % ≤ baisse < 11 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Chute sur 2 h
Chute sur 2 heures
Forte chute sur 5 min
Dans un délai de 5 minutes
Baisse du prix du token ≥ 11 %.
Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Forte chute sur 2 h
Dans un délai de 2 heures
Repli
Repli
——
(Plus haut du jour − prix d'ouverture du jour) / prix d'ouverture du jour ≥ 8 % et (clôture de la bougie 1 minute − plus haut du jour) / plus haut du jour ≤ −5 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Rally
Rally
——
(Plus bas du jour − prix d'ouverture du jour) / prix d'ouverture du jour ≤ −8 % et (clôture de la bougie 1 minute − plus bas du jour) / plus bas du jour ≥ 5 %. Fréquence de mise à jour : toutes les 1 minute
Hausse du prix et volume élevé
Variation (tick), volume élevé
——
Augmentation du prix sur 15 minutes : 7 % ≤ hausse < 11 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
Hausse, volume élevé
——
Augmentation du prix sur 15 minutes : 11 % ≤ hausse < 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
Forte hausse, volume élevé
——
Augmentation du prix sur 15 minutes ≥ 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
Prix en baisse et volume élevé
Repli, volume élevé
——
Baisse du prix sur 15 minutes de 7 % ≤ baisse < 11 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
Chute, volume élevé
——
Baisse du prix sur 15 minutes de 11 % ≤ baisse < 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
Forte baisse, volume élevé
——
Baisse du prix sur 15 minutes ≥ 15 % et volume de trading sur 15 minutes ≥ 50× la moyenne des 24 dernières périodes de 15 minutes.
Fréquence de mise à jour : toutes les 10 secondes
