Prix de 200Million aujourd'hui

Le prix de 200Million (200M) en direct est actuellement de $ 0.000693, avec une variation de 18.86 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 200M en USD est de $ 0.000693 par 200M.

200Million se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- 200M. Au cours des dernières 24 heures, 200M a été échangé entre $ 0.0004 (plus bas) et $ 0.00189 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, 200M a varié de +1.16% au cours de la dernière heure et de -84.07% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 10.96K.

Informations de marché pour 200Million (200M)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 693.00K$ 693.00K $ 693.00K Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique SOL

La capitalisation boursière actuelle de 200Million est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 10.96K. L'offre en circulation de 200M est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 693.00K.