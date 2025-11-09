Prix de DoubleZero aujourd'hui

Le prix de DoubleZero (2Z) en direct est actuellement de $ 0.1847, avec une variation de 0.21 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 2Z en USD est de $ 0.1847 par 2Z.

DoubleZero se classe actuellement au n°90 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 641.17M et une offre en circulation de 3.47B 2Z. Au cours des dernières 24 heures, 2Z a été échangé entre $ 0.1794 (plus bas) et $ 0.2003 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.7501993077269953, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.1504312061231505.

En termes de performance à court terme, 2Z a varié de -1.81% au cours de la dernière heure et de +3.58% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 364.28K.

Informations de marché pour DoubleZero (2Z)

Classement No.90 Capitalisation boursière $ 641.17M$ 641.17M $ 641.17M Volume (24 h) $ 364.28K$ 364.28K $ 364.28K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.85B$ 1.85B $ 1.85B Offre en circulation 3.47B 3.47B 3.47B Offre maximale 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offre totale 9,999,931,440.3 9,999,931,440.3 9,999,931,440.3 Taux de circulation 34.71% Part de marché 0.01% Blockchain publique SOL

