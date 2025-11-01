En savoir plus sur 2Z
Tokenomics de DoubleZero (2Z)
Tokenomics et analyse de prix de DoubleZero (2Z)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DoubleZero (2Z), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur DoubleZero (2Z)
DoubleZero est un framework décentralisé conçu pour créer et gérer des réseaux décentralisés haute performance, optimisé pour les systèmes distribués comme les blockchains.
Tokenomics de DoubleZero (2Z) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DoubleZero (2Z) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens 2Z qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens 2Z pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de 2Z, explorez le prix en direct du token 2Z !
MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du 2Z, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire.
Historique du prix de DoubleZero (2Z)
L'analyse de l'historique du prix de 2Z permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de 2Z
Vous voulez savoir dans quelle direction 2Z pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de 2Z combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
