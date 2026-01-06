Prix de AlphaExchangeAI aujourd'hui

Le prix de AlphaExchangeAI (AEA) en direct est actuellement de $ 0.000018, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AEA en USD est de $ 0.000018 par AEA.

AlphaExchangeAI se classe actuellement au n°5584 par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 0.00 et une offre en circulation de 0.00 AEA. Au cours des dernières 24 heures, AEA a été échangé entre $ 0.000018 (plus bas) et $ 0.000019 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0967440772918346, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.000019985924404653.

En termes de performance à court terme, AEA a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -14.29% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 9.37.

Informations de marché pour AlphaExchangeAI (AEA)

Classement No.5584 Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) $ 9.37$ 9.37 $ 9.37 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre maximale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taux de circulation 0.00% Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de AlphaExchangeAI est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 9.37. L'offre en circulation de AEA est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.00K.