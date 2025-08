Informations sur Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Site officiel : https://aerodrome.finance/ Livre blanc : https://aerodrome.finance/docs Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631