Informations sur AIDOGE (AIDOGE)

AIDOGE is a deflationary token. It will be used by AIDOGE ecosystem applications. The total supply is 210,000,000,000,000,000 tokens. AIDOGE belongs to everyone in the Arbitrum community and is also a necessary key to unlock the future chapters of the AIDOGE story.

Site officiel : https://arbdoge.ai/ Livre blanc : https://docs.arbdoge.ai/tokenomics/aidoge Explorateur de blocs : https://arbiscan.io/token/0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b