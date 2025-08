Informations sur Akita (AKITA)

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

Site officiel : https://akita.network/ Livre blanc : https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6