Informations sur Aleo (ALEO)

Aleo is a layer-1 blockchain that combines general-purpose programmability with the power of zero-knowledge proofs (ZKPs). Maintained by the Aleo Network Foundation, the network enables the next generation of decentralized apps that provide data confidentiality to users and scale to enterprises.

Site officiel : https://aleo.org/ Livre blanc : https://developer.aleo.org/guides/introduction/getting_started/ Explorateur de blocs : https://aleoscan.io/