Informations sur ApeCoin (APE)

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

Site officiel : http://apecoin.com/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381