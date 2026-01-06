Prix de AstroVerse aujourd'hui

Le prix de AstroVerse (ASTRO) en direct est actuellement de $ 0.000003515, avec une variation de 0.45 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ASTRO en USD est de $ 0.000003515 par ASTRO.

AstroVerse se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- ASTRO. Au cours des dernières 24 heures, ASTRO a été échangé entre $ 0.000003499 (plus bas) et $ 0.00000353 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, ASTRO a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +19.43% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 24.90K.

Informations de marché pour AstroVerse (ASTRO)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 24.90K$ 24.90K $ 24.90K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 42.18K$ 42.18K $ 42.18K Offre en circulation ---- -- Offre totale 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de AstroVerse est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 24.90K. L'offre en circulation de ASTRO est de --, avec une offre totale de 12000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 42.18K.