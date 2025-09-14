En savoir plus sur BAGWORK

Cours Bagwork(BAGWORK)

$0.025
$0.025$0.025
+108.33%1D
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-14 14:03:46 (UTC+8)

Informations sur le prix de Bagwork (BAGWORK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.012
$ 0.012$ 0.012
Bas 24 h
$ 0.03923
$ 0.03923$ 0.03923
Haut 24 h

$ 0.012
$ 0.012$ 0.012

$ 0.03923
$ 0.03923$ 0.03923

--
----

--
----

-10.11%

+108.33%

+101.66%

+101.66%

Le prix en temps réel de Bagwork (BAGWORK) est de $ 0.0242. Au cours des dernières 24 heures, BAGWORK a évolué entre un minimum de $ 0.012 et un maximum de $ 0.03923, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BAGWORK est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, BAGWORK a évolué de -10.11% au cours de la dernière heure, +108.33% sur 24 heures et de +101.66% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Bagwork (BAGWORK)

--
----

$ 27.51K
$ 27.51K$ 27.51K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Bagwork est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 27.51K. L'offre en circulation de BAGWORK est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Bagwork (BAGWORK) en USD

Suivez la variation du prix de Bagwork aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0129998+108.33%
30 jours$ +0.0122+101.66%
60 jours$ +0.0122+101.66%
90 jours$ +0.0122+101.66%
Variation du prix de Bagwork aujourd'hui

Aujourd'hui, BAGWORK a enregistré une variation de $ +0.0129998 (+108.33%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Bagwork sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.0122 (+101.66%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Bagwork

En élargissant la vue à 60 jours, BAGWORK a constaté une variation de $ +0.0122 (+101.66%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Bagwork sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0122 (+101.66%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Qu'est-ce que Bagwork (BAGWORK)

Prévision de prix de Bagwork (USD)

BAGWORK en devises locales

1 Bagwork (BAGWORK) à VND
636.823
1 Bagwork (BAGWORK) à AUD
A$0.0363
1 Bagwork (BAGWORK) à GBP
0.017666
1 Bagwork (BAGWORK) à EUR
0.02057
1 Bagwork (BAGWORK) à USD
$0.0242
1 Bagwork (BAGWORK) à MYR
RM0.10164
1 Bagwork (BAGWORK) à TRY
0.999944
1 Bagwork (BAGWORK) à JPY
¥3.5574
1 Bagwork (BAGWORK) à ARS
ARS$35.174216
1 Bagwork (BAGWORK) à RUB
2.02675
1 Bagwork (BAGWORK) à INR
2.136134
1 Bagwork (BAGWORK) à IDR
Rp396.721248
1 Bagwork (BAGWORK) à KRW
33.70455
1 Bagwork (BAGWORK) à PHP
1.383272
1 Bagwork (BAGWORK) à EGP
￡E.1.165472
1 Bagwork (BAGWORK) à BRL
R$0.12947
1 Bagwork (BAGWORK) à CAD
C$0.033396
1 Bagwork (BAGWORK) à BDT
2.944172
1 Bagwork (BAGWORK) à NGN
36.3363
1 Bagwork (BAGWORK) à COP
$94.16341
1 Bagwork (BAGWORK) à ZAR
R.0.420596
1 Bagwork (BAGWORK) à UAH
0.997282
1 Bagwork (BAGWORK) à VES
Bs3.8236
1 Bagwork (BAGWORK) à CLP
$23.111
1 Bagwork (BAGWORK) à PKR
Rs6.868928
1 Bagwork (BAGWORK) à KZT
13.081068
1 Bagwork (BAGWORK) à THB
฿0.764478
1 Bagwork (BAGWORK) à TWD
NT$0.73326
1 Bagwork (BAGWORK) à AED
د.إ0.088814
1 Bagwork (BAGWORK) à CHF
Fr0.019118
1 Bagwork (BAGWORK) à HKD
HK$0.188034
1 Bagwork (BAGWORK) à AMD
֏9.247062
1 Bagwork (BAGWORK) à MAD
.د.م0.2178
1 Bagwork (BAGWORK) à MXN
$0.446006
1 Bagwork (BAGWORK) à SAR
ريال0.09075
1 Bagwork (BAGWORK) à PLN
0.087604
1 Bagwork (BAGWORK) à RON
лв0.104302
1 Bagwork (BAGWORK) à SEK
kr0.225302
1 Bagwork (BAGWORK) à BGN
лв0.040172
1 Bagwork (BAGWORK) à HUF
Ft8.061262
1 Bagwork (BAGWORK) à CZK
0.501424
1 Bagwork (BAGWORK) à KWD
د.ك0.0073568
1 Bagwork (BAGWORK) à ILS
0.080586
1 Bagwork (BAGWORK) à AOA
Kz22.181478
1 Bagwork (BAGWORK) à BHD
.د.ب0.009075
1 Bagwork (BAGWORK) à BMD
$0.0242
1 Bagwork (BAGWORK) à DKK
kr0.153912
1 Bagwork (BAGWORK) à HNL
L0.633798
1 Bagwork (BAGWORK) à MUR
1.100374
1 Bagwork (BAGWORK) à NAD
$0.420112
1 Bagwork (BAGWORK) à NOK
kr0.23837
1 Bagwork (BAGWORK) à NZD
$0.040414
1 Bagwork (BAGWORK) à PAB
B/.0.0242
1 Bagwork (BAGWORK) à PGK
K0.102366
1 Bagwork (BAGWORK) à QAR
ر.ق0.088088
1 Bagwork (BAGWORK) à RSD
дин.2.415886

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Bagwork

Combien vaut Bagwork (BAGWORK) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BAGWORK en USD est de 0.0242 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BAGWORK à USD ?
Le prix actuel de BAGWORK en USD est $ 0.0242. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Bagwork ?
La capitalisation boursière de BAGWORK est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BAGWORK ?
L'offre en circulation de BAGWORK est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BAGWORK ?
BAGWORK a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BAGWORK ?
BAGWORK a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de BAGWORK ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BAGWORK est de $ 27.51K USD.
Est-ce que BAGWORK va augmenter cette année ?
BAGWORK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BAGWORK pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-14 14:03:46 (UTC+8)

