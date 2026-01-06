Prix de BlockFi-AI aujourd'hui

Le prix de BlockFi-AI (BFI) en direct est actuellement de $ 0.00000348, avec une variation de 0.57 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BFI en USD est de $ 0.00000348 par BFI.

BlockFi-AI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BFI. Au cours des dernières 24 heures, BFI a été échangé entre $ 0.00000342 (plus bas) et $ 0.00000357 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BFI a varié de +1.75% au cours de la dernière heure et de -17.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 23.66.

Informations de marché pour BlockFi-AI (BFI)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 23.66$ 23.66 $ 23.66 Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.48K$ 3.48K $ 3.48K Offre en circulation ---- -- Offre totale 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de BlockFi-AI est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 23.66. L'offre en circulation de BFI est de --, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.48K.