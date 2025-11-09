Prix de Binance yellow robot aujourd'hui

Le prix de Binance yellow robot (BINA) en direct est actuellement de $ 0.0004739, avec une variation de 16.52 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BINA en USD est de $ 0.0004739 par BINA.

Binance yellow robot se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BINA. Au cours des dernières 24 heures, BINA a été échangé entre $ 0.0003745 (plus bas) et $ 0.0005 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BINA a varié de +0.61% au cours de la dernière heure et de -4.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 60.31K.

Informations de marché pour Binance yellow robot (BINA)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 60.31K$ 60.31K $ 60.31K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BSC

La capitalisation boursière actuelle de Binance yellow robot est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 60.31K. L'offre en circulation de BINA est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.