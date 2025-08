Informations sur BIO Protocol (BIO)

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

Site officiel : https://bio.xyz Livre blanc : https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ