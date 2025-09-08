Qu'est-ce que BLBD (BLBD)

BLBD est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en BLBD. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de BLBDpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.

- Lire les avis et les analyses sur le BLBD sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de BLBD fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de BLBD (USD)

Combien vaudra BLBD (BLBD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs BLBD (BLBD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour BLBD.

Consultez la prévision de prix de BLBD maintenant !

Tokenomics de BLBD (BLBD)

Comprendre la tokenomics de BLBD (BLBD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BLBD !

Guide d'achat de BLBD (BLBD)

Vous cherchez à savoir comment acheter du BLBD? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du BLBD. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

BLBD en devises locales

1 BLBD (BLBD) à VND ₫ -- 1 BLBD (BLBD) à AUD A$ -- 1 BLBD (BLBD) à GBP ￡ -- 1 BLBD (BLBD) à EUR € -- 1 BLBD (BLBD) à USD $ -- 1 BLBD (BLBD) à MYR RM -- 1 BLBD (BLBD) à TRY ₺ -- 1 BLBD (BLBD) à JPY ¥ -- 1 BLBD (BLBD) à ARS ARS$ -- 1 BLBD (BLBD) à RUB ₽ -- 1 BLBD (BLBD) à INR ₹ -- 1 BLBD (BLBD) à IDR Rp -- 1 BLBD (BLBD) à KRW ₩ -- 1 BLBD (BLBD) à PHP ₱ -- 1 BLBD (BLBD) à EGP ￡E. -- 1 BLBD (BLBD) à BRL R$ -- 1 BLBD (BLBD) à CAD C$ -- 1 BLBD (BLBD) à BDT ৳ -- 1 BLBD (BLBD) à NGN ₦ -- 1 BLBD (BLBD) à COP $ -- 1 BLBD (BLBD) à ZAR R. -- 1 BLBD (BLBD) à UAH ₴ -- 1 BLBD (BLBD) à VES Bs -- 1 BLBD (BLBD) à CLP $ -- 1 BLBD (BLBD) à PKR Rs -- 1 BLBD (BLBD) à KZT ₸ -- 1 BLBD (BLBD) à THB ฿ -- 1 BLBD (BLBD) à TWD NT$ -- 1 BLBD (BLBD) à AED د.إ -- 1 BLBD (BLBD) à CHF Fr -- 1 BLBD (BLBD) à HKD HK$ -- 1 BLBD (BLBD) à AMD ֏ -- 1 BLBD (BLBD) à MAD .د.م -- 1 BLBD (BLBD) à MXN $ -- 1 BLBD (BLBD) à SAR ريال -- 1 BLBD (BLBD) à PLN zł -- 1 BLBD (BLBD) à RON лв -- 1 BLBD (BLBD) à SEK kr -- 1 BLBD (BLBD) à BGN лв -- 1 BLBD (BLBD) à HUF Ft -- 1 BLBD (BLBD) à CZK Kč -- 1 BLBD (BLBD) à KWD د.ك -- 1 BLBD (BLBD) à ILS ₪ -- 1 BLBD (BLBD) à AOA Kz -- 1 BLBD (BLBD) à BHD .د.ب -- 1 BLBD (BLBD) à BMD $ -- 1 BLBD (BLBD) à DKK kr -- 1 BLBD (BLBD) à HNL L -- 1 BLBD (BLBD) à MUR ₨ -- 1 BLBD (BLBD) à NAD $ -- 1 BLBD (BLBD) à NOK kr -- 1 BLBD (BLBD) à NZD $ -- 1 BLBD (BLBD) à PAB B/. -- 1 BLBD (BLBD) à PGK K -- 1 BLBD (BLBD) à QAR ر.ق -- 1 BLBD (BLBD) à RSD дин. --

Essayez le convertisseur

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur BLBD Combien vaut BLBD (BLBD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de BLBD en USD est de -- USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de BLBD à USD ? -- . Consultez le Le prix actuel de BLBD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de BLBD ? La capitalisation boursière de BLBD est de -- USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de BLBD ? L'offre en circulation de BLBD est de -- USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BLBD ? BLBD a atteint un prix ATH de -- USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BLBD ? BLBD a vu un prix ATL de -- USD . Quel est le volume de trading de BLBD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BLBD est de -- USD . Est-ce que BLBD va augmenter cette année ? BLBD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BLBD pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur BLBD (BLBD)

Temps (UTC+8) Type Information 09-08 12:35:00 Mises à jour de l'industrie Le marché des Crypto connaît une légère reprise, le marché des altcoins se réchauffe généralement 09-08 03:06:00 Mises à jour de l'industrie L'offre illiquide de Bitcoin dépasse 14,3 millions de coins, atteignant un All-time High (ATH) 09-07 17:07:00 Mises à jour de l'industrie Classement des afflux/sorties de capitaux Spot sur 24h : WLFI avec un afflux net de 28,61 millions de dollars, BNB avec un afflux net de 12,8 millions de dollars 09-07 12:25:00 Mises à jour de l'industrie Le marché des cryptomonnaies connaît une légère baisse au cours des dernières 24h, la capitalisation totale du marché chute à 3,891 billions de dollars 09-06 19:11:00 Données on-chain Les ETF Spot Ethereum américains enregistrent des sorties nettes de 787,6 millions de dollars cette semaine 09-06 06:54:00 Mises à jour de l'industrie La Fondation Ethena Lance un Nouveau Programme de Rachat de 310 Millions de Dollars

Actualités à la une

Qu’est-ce que l’USDAI ? Un stablecoin décentralisé et alimenté par l’IA L’USDAI est un stablecoin décentralisé et algorithmique conçu pour maintenir une parité constante de 1:1 avec le dollar américain.

Choses que chaque débutant devrait savoir avant d’entrer dans la crypto Le marché de la crypto est devenu mainstream, attirant des vagues de nouveaux investisseurs désireux de poursuivre des bénéfices. Bien que le potentiel de gain puisse être immense, les risques sont tout aussi réels. Si vous débutez, voici les principes clés qui vous aideront à naviguer dans la crypto de manière plus sûre et efficace.