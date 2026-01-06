Prix de BitcoinOS aujourd'hui

Le prix de BitcoinOS (BOS) en direct est actuellement de $ 0.002255, avec une variation de 0.66 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BOS en USD est de $ 0.002255 par BOS.

BitcoinOS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BOS. Au cours des dernières 24 heures, BOS a été échangé entre $ 0.002229 (plus bas) et $ 0.002289 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BOS a varié de +0.22% au cours de la dernière heure et de -3.56% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 56.71K.

Informations de marché pour BitcoinOS (BOS)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 56.71K$ 56.71K $ 56.71K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 47.36M$ 47.36M $ 47.36M Offre en circulation ---- -- Offre totale 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Blockchain publique ETH

La capitalisation boursière actuelle de BitcoinOS est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.71K. L'offre en circulation de BOS est de --, avec une offre totale de 21000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 47.36M.