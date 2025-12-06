Comprendre la tokenomics de BitcoinOS (BOS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Le plafond maximal du nombre total de tokens BOS pouvant exister.

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre en circulation :

Le nombre maximal de tokens BOS qui ont été ou seront créés.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de BOS, explorez le prix en direct du token BOS !