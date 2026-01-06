Prix de Binance Super Cycle aujourd'hui

Le prix de Binance Super Cycle (BSC) en direct est actuellement de $ 0.0001397, avec une variation de 0.64 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de BSC en USD est de $ 0.0001397 par BSC.

Binance Super Cycle se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- BSC. Au cours des dernières 24 heures, BSC a été échangé entre $ 0.0001354 (plus bas) et $ 0.0001497 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, BSC a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de +19.40% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 55.36K.

Informations de marché pour Binance Super Cycle (BSC)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 55.36K$ 55.36K $ 55.36K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Offre en circulation ---- -- Offre totale ---- -- Blockchain publique BSC

