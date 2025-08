Informations sur Bityuan (BTY)

Bityuan(BTY) is an EVM-compatible chain with the parachain architecture and a blockchain that integrates AI applications.

Site officiel : https://bityuan.com/index Livre blanc : https://bityuan.com/download/BityuanWhitePaper_En.pdf Explorateur de blocs : https://mainnet.bityuan.com/index