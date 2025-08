Informations sur swarm (BZZ)

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Site officiel : https://www.ethswarm.org/ Livre blanc : https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb