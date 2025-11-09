Prix de Cirrca aujourd'hui

Le prix de Cirrca (CIRRCA) en direct est actuellement de $ 0.00092, avec une variation de 5.74 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de CIRRCA en USD est de $ 0.00092 par CIRRCA.

Cirrca se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de -- et une offre en circulation de -- CIRRCA. Au cours des dernières 24 heures, CIRRCA a été échangé entre $ 0.00081 (plus bas) et $ 0.00249 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de --, tandis que son plus bas historique s'établit à --.

En termes de performance à court terme, CIRRCA a varié de -1.08% au cours de la dernière heure et de -18.59% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint $ 16.76K.

Informations de marché pour Cirrca (CIRRCA)

Capitalisation boursière ---- -- Volume (24 h) $ 16.76K$ 16.76K $ 16.76K Capitalisation boursière entièrement diluée $ 92.00K$ 92.00K $ 92.00K Offre en circulation ---- -- Offre totale 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain publique BASE

La capitalisation boursière actuelle de Cirrca est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 16.76K. L'offre en circulation de CIRRCA est de --, avec une offre totale de 100000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 92.00K.